IBM Host Access Transformation Services (HATS) 将任务关键型终端应用程序扩展到 Web、移动设备、门户网站、富客户端，或作为标准 SOAP 或 RESTful Web 服务，而不影响现有应用程序。无需重写、重构或访问应用程序源代码。
这种低风险的 HATS 转型可以：
查找适用于 IBM HATS V9.7 安装的发行说明（包括修复包）。
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使用 HATS 可调节默认渲染和屏幕自定义功能，可以让现有应用程序的所有屏幕焕然一新，采用全新的直观用户界面。
访问基于向导的流记录器和可视化编辑器，无需编程即可创建 SOAP 或 RESTful Web 服务。
使用宏和屏幕组合简化和自定义应用程序导航，使用全局变量简化应用程序输入，并使用业务逻辑通过其他来源的数据强化终端应用程序。
将应用程序部署到 Web、门户网站和 Eclipse RCP 运行时环境，并允许通过多种 Web 浏览器（包括移动设备）进行访问。选择满足企业业务需求的选项。
使用 HATS 默认渲染功能变换应用程序的所有屏幕。HATS 将功能键和菜单项等终端应用程序组件更改为直观的链接、按钮或图文。可以通过屏幕自定义启用更多更改。使用编辑工具通过下拉列表、日历、表和单选按钮等 HATS 小部件来变换基于文本的用户界面。对整个应用程序中的特定更改、特定组件或特定屏幕，应用全局规则和文本替换。
创建标准 Web 服务和 JavaBeans™，在全新的业务流程和应用程序中灵活地复用终端应用程序业务逻辑。可以使用基于向导的宏录制工具创建屏幕流、定义输入和输出，还可以使用 Visual Macro Editor 进一步自定义。获取对标准 JAX-WS SOAP、JAX-RPC 和 JAX-RS RESTful Web 服务以及 3270、5250 和 VT 终端应用程序的支持。
利用宏和屏幕组合提高最终用户的工作效率，简化屏幕导航。可以使用 HATS 全局变量存储数据、预填充下拉菜单或弹出窗口，以及代表最终用户输入信息，从而减少数据输入错误。还可以为特定用户组自定义访问权限（例如互联网自助）。
创建标准 Web 应用程序，部署到 WebSphere® Application Server、WebSphere Liberty Profile、IBM Cloud 服务器、Geronimo 和 WebLogic。可以使用 HATS 工具包创建 JSR 286 和 JSR 168 portlet。这些 portlet 通过自定义门户网站提供统一的用户体验。通过移动浏览器，用户可以根据需要访问任务关键型数据，改善客户服务，节省时间。
适用于多种环境的完整主机访问和现代化解决方案。包括 Host Access Client Package 和 Host Access Transformation Solution。
使用 PCOMM for Windows Desktop、IBM Host on Demand 和适用于平板电脑/手机的 HACP Extended Edition，通过本地客户端或 Web 灵活地访问主机应用程序。
通过单一界面提供高度安全的 Web 到主机终端仿真和主机访问应用程序编程支持。