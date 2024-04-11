创建标准 Web 服务和 JavaBeans™，在全新的业务流程和应用程序中灵活地复用终端应用程序业务逻辑。可以使用基于向导的宏录制工具创建屏幕流、定义输入和输出，还可以使用 Visual Macro Editor 进一步自定义。获取对标准 JAX-WS SOAP、JAX-RPC 和 JAX-RS RESTful Web 服务以及 3270、5250 和 VT 终端应用程序的支持。