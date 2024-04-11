IBM Host Access Client Package 是一款对 z/OS 主机进行远程访问和终端仿真的软件。
IBM Host Access Client Package 通过多台设备提供灵活且不间断的主机存取、通信和终端仿真服务，适用于本地或远程访问的 Windows、UNIX 和 IBM® Z 平台用户。
此软件包中包括：
深入了解 IBM Host Access Client Package 的相关更新
访问主机应用程序和数据，执行高度安全的终端仿真，并在单个浏览器中关联所有内容。
将用户关联至托管平台和云平台，加速企业的现代化工作。
无需下载至最终用户系统，即可实现主机存取和终端仿真。
面向市场领先主机连接和仿真工具，快速达成投资回报率目标，从而改善您的现有投资。
IBM Personal Communications 是适用于 Windows 的主机通信和终端仿真软件包。该软件包提供了有用的功能，例如：
IBM Host On Demand 为 Java® 提供 Web 到主机终端仿真和主机存取应用程序编程支持。它的功能强大，例如：
Extended Edition 支持用户通过移动浏览器上的 HOD 连接至 IBM® zSystems 和 IBM® i 主机。它为最终用户提供以下功能：
利用 Microsoft Office 集成和 Azure Virtual Desktop (AVD) 支持等配置，提高生产力水平。
采用 TLS 1.3 支持、LDAP 连接和 Express 登录，提高应用程序间主机连接的安全性。
利用增强的 API 和资料库支持实现自动化。
访问 IBM zSystems、IBM i 和 DEC UNIX 虚拟终端主机。支持 TN3270E、TN5250、VT52 等相关技术。
在 Host Access Client Package 产品之间无缝切换。所有产品更改均可保留。
支持用户在桌面、Web 和移动设备上通过存取进行本地部署或远程访问。
您可以从 Passport Advantage 网站下载 Host Access Client Package。如果您没有账户，请点击“注册 Passport Advantage”。