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从多台设备灵活不间断地进行主机存取、通信和终端仿真
几何形状的图形插图

IBM Host Access Client Package 是一款对 z/OS 主机进行远程访问和终端仿真的软件。

IBM Host Access Client Package 通过多台设备提供灵活且不间断的主机存取、通信和终端仿真服务，适用于本地或远程访问的 Windows、UNIX 和 IBM® Z 平台用户。

此软件包中包括：

  • IBM Personal Communications (PCOMM)
  • IBM Host On-Demand (HOD)
  • IBM Host Access Client Package Extended Edition (HACP EE)
新增功能

深入了解 IBM Host Access Client Package 的相关更新
优势 访问一体化软件包

访问主机应用程序和数据，执行高度安全的终端仿真，并在单个浏览器中关联所有内容。

 专注于现代化

将用户关联至托管平台和云平台，加速企业的现代化工作。

 获享零占用解决方案

无需下载至最终用户系统，即可实现主机存取和终端仿真。

 以低成本实现高价值

面向市场领先主机连接和仿真工具，快速达成投资回报率目标，从而改善您的现有投资。
产品包括
IBM Personal Communications

IBM Personal Communications 是适用于 Windows 的主机通信和终端仿真软件包。该软件包提供了有用的功能，例如：

  • VT 选项：从 3270 和 5250 虚拟终端 (VT) 仿真中进行选择。
  • FTP 客户端：使用文件传输协议集成来传输文件。
  • SNA 支持：获享系统网络架构 (SNA) 应用程序支持。
  • 连接性： 使用传输控制协议和 Internet Protocol 连接 (TCP/IP)。
  • 集成：获取 Azure Virtual Desktop (AVD) 支持和 Microsoft Office 集成。
  • 自动化增强：充分利用 Macro PasteText API 和 EHLLAPI 64 位资料库支持。
 Personal Communications 概述
IBM Host On-Demand

IBM Host On Demand 为 Java® 提供 Web 到主机终端仿真和主机存取应用程序编程支持。它的功能强大，例如：

  • 功能强大且轻便：无需下载 Java 运行时环境，通过替代本地计算机上的浏览器即可实现简化部署。
  • FTP 客户端：应用代码页转换和其他性能改进，实现转换。
  • 连接性：连接至 TN3270E、TN5250、VT52、VT100、VT220、VT420、IBM® CICS 和 FTP 系统。
  • 可定制：借助 Java 工具集创建随需应变的定制应用程序。
  • 易于使用： 借助易于使用的部署向导，创建具有不同配置的定制文件。
 Host On Demand 概述
IBM Host Access Client Package Extended Edition

Extended Edition 支持用户通过移动浏览器上的 HOD 连接至 IBM® zSystems 和 IBM® i 主机。它为最终用户提供以下功能：

  • 零占用空间：改用零占用解决方案，无需将任何内容下载到最终用户的系统中。
  • 现代化：Host Access Client Package Extended Edition 支持以图形方式查看和显示数据，因为它不只是一款仿真器。
  • 快捷简单：从快速选项中进行选择，将终端的全部或部分内容移至 Web。
  • 多种配置：通过基于 HTML、基于合并和基于配置服务器的模型页面对 3270/5250 显示会话配置进行访存。
  • 简单的 UI：借助易于使用的小部件对主机数据进行可视化处理。Extended Edition 采用以用户为中心的直观设计。
  • 独立：独具有平台独立性，不依赖于 Java 或任何其他浏览器插件。
用例 加速现代化用例可为您的环境带来诸多优势。 更快的结果

利用 Microsoft Office 集成和 Azure Virtual Desktop (AVD) 支持等配置，提高生产力水平。

 安全连接

采用 TLS 1.3 支持、LDAP 连接和 Express 登录，提高应用程序间主机连接的安全性。

 易于使用

利用增强的 API 和资料库支持实现自动化。

 使用多个平台

访问 IBM zSystems、IBM i 和 DEC UNIX 虚拟终端主机。支持 TN3270E、TN5250、VT52 等相关技术。

 无缝运营

在 Host Access Client Package 产品之间无缝切换。所有产品更改均可保留。

 灵活存取

支持用户在桌面、Web 和移动设备上通过存取进行本地部署或远程访问。
下载 Host Access Client Package

您可以从 Passport Advantage 网站下载 Host Access Client Package。如果您没有账户，请点击“注册 Passport Advantage”。

 访问 Passport Advantage Online
相关产品 IBM Host Access Transformation Services

复用和变换企业现有的终端应用程序。

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