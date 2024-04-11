主页 Z 软件 Z 管理 OMEGAMON IBM OMEGAMON
监控并管理精密的大型机应用程序和环境
浏览产品文档
几何形状的抽象插图

OMEGAMON 系列是一套用于监控和管理精密的大型机应用程序和环境的产品。OMEGAMON 系列共享一项通用技术，即 Tivoli Management Services on z/OS。

凭借 IBM® OMEGAMON 产品套件和软件，运营团队和系统专家能够更快识别并修复问题，从而避免停机。

  • 通过智能警报流程快速响应。
  • 利用易于掌握的可定制界面提高工作效率。
  • 使用跨系统管理工具和整合许可降低成本。
  • 实现现代化改造，从容处理复杂的新工作量。
新增功能

OMEGAMON 功能和更新摘要
产品套件 IBM Z Service Management Suite

让 OMEGAMON 监控功能融入 IBM System Automation、Netview 和资产管理工具，为 z/OS® 企业助力。

 IBM Z Monitoring Suite

监控基于 z/OS 的环境，包括操作系统、网络、存储和 Java 环境、CICS®、IMS、Db2®、WebSphere 和 MQ。

 IBM zSystems Integration for Observability

借助独立的 OMEGAMON 代理程序，为客户提供新的数据集成和用户界面。
管理 z/OS 子系统 针对 CICS

提高 CICS Transaction Server on z/OS 和 CICS Transaction Gateway on z/OS 的性能并减少二者的停机事件。

 深入了解 OMEGAMON for CICS on z/OS 针对 IMS

优化重要 IMS 系统的性能和可用性，使操作员能够通过单个控制台管理 IMS。

 深入了解 OMEGAMON for IMS on z/OS 针对 MQ

监控主要的 IBM MQ 和 IBM Integration Bus 部署，确保系统运行不会出现瓶颈和性能问题。

 深入了解 OMEGAMON for Messaging for z/OS 针对 DB2

使用单个工具来监控、分析和调整 IBM Db2 for z/OS 和 Db2 应用程序的性能。

 深入了解 OMEGAMON XE for Db2 Performance Expert 针对 WebSphere

通过应用程序性能的深度诊断信息来监控 WebSphere Application Servers on z/OS。

 深入了解 Composite Application Manager on z/OS
监控和管理基础架构 针对 z/OS

为 z/OS 资源监控功能打好基础，掌握操作系统和子系统的性能情况。

 深入了解 OMEGAMON for z/OS 针对网络

监控大型机网络运行情况（包括 IBM Communications Server for z/OS）。

 深入了解 OMEGAMON for Networks on z/OS 针对存储

管理存储并利用校正操作解决与存储有关的停机和性能问题。

 深入了解 OMEGAMON for Storage on z/OS 针对 z/OS 仪表板

在单个图形工作区中整合多个 OMEGAMON 监视代理程序和警报程序提供的数据。

 深入了解 OMEGAMON Dashboard Edition 针对 Java

深入了解跨多个 z/OS 域的 Java 虚拟机资源利用率和 z/OS Connect EE API 请求统计信息。

 深入了解 OMEGAMON for JVM on z/OS 注册获取试用版 针对 z/VM 和 Linux®

结合 Linux on IBM Z 性能数据查看 Performance Toolkit for z/VM 提供的 z/VM® 数据，以便快速解决问题。

 深入了解 OMEGAMON XE on z/VM and Linux
后续步骤

了解 OMEGAMON 系列产品。安排与 IBM® Z 代表进行 30 分钟的免费会议。

 加入社区
更多探索方式 文档 支持 IBM Redbooks 支持与服务 全球融资 灵活定价 教育与培训 社区 开发者社区 合作伙伴 资源