OMEGAMON 系列是一套用于监控和管理精密的大型机应用程序和环境的产品。OMEGAMON 系列共享一项通用技术，即 Tivoli Management Services on z/OS。
凭借 IBM® OMEGAMON 产品套件和软件，运营团队和系统专家能够更快识别并修复问题，从而避免停机。
OMEGAMON 功能和更新摘要
让 OMEGAMON 监控功能融入 IBM System Automation、Netview 和资产管理工具，为 z/OS® 企业助力。
监控基于 z/OS 的环境，包括操作系统、网络、存储和 Java 环境、CICS®、IMS、Db2®、WebSphere 和 MQ。
借助独立的 OMEGAMON 代理程序，为客户提供新的数据集成和用户界面。
提高 CICS Transaction Server on z/OS 和 CICS Transaction Gateway on z/OS 的性能并减少二者的停机事件。
优化重要 IMS 系统的性能和可用性，使操作员能够通过单个控制台管理 IMS。
监控主要的 IBM MQ 和 IBM Integration Bus 部署，确保系统运行不会出现瓶颈和性能问题。
使用单个工具来监控、分析和调整 IBM Db2 for z/OS 和 Db2 应用程序的性能。
通过应用程序性能的深度诊断信息来监控 WebSphere Application Servers on z/OS。
为 z/OS 资源监控功能打好基础，掌握操作系统和子系统的性能情况。
监控大型机网络运行情况（包括 IBM Communications Server for z/OS）。
管理存储并利用校正操作解决与存储有关的停机和性能问题。
在单个图形工作区中整合多个 OMEGAMON 监视代理程序和警报程序提供的数据。
深入了解跨多个 z/OS 域的 Java 虚拟机资源利用率和 z/OS Connect EE API 请求统计信息。
结合 Linux on IBM Z 性能数据查看 Performance Toolkit for z/VM 提供的 z/VM® 数据，以便快速解决问题。