主页 Z 软件 Z 管理 OMEGAMON OMEGAMON for Messaging IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS
高效监控和管理基于 z/OS 的 IBM MQ 和 IBM Integration Bus 工作负载
抽象几何 V 形图案的图示

IBM® OMEGAMON for Messaging on z/OS 是一款监控代理，专注于关键性能数据，并提供有关 IBM MQ 和 IBM Integration Bus 的可用性和性能的实时状态信息。它是 OMEGAMON 系列软件产品的一部分。

OMEGAMON for Messaging on z/OS 是一个由多个组件组成的产品包。以下代理组件可以在大型机上配置和运行。

  • IBM MQ Monitoring Agent 可以检测问题，帮助验证、分析和调整 MQ 的可靠性和性能，防止问题影响可用性和服务水平。它提供许多有用的工作区，您可以在其中查看当前数据并跟踪最近和历史数据的趋势，从而缩短解决问题的时间。
  • IBM Integration Bus Monitoring Agent 可以检测代理程序和消息流问题，帮助验证、分析和调整消息代理程序的可靠性和性能，防止问题影响可用性和服务水平。它能帮助您调试消息流，并提供统计信息以供您调整环境，从而缩短部署代理应用程序所需的时间。
升级到新版本

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新增功能

OMEGAMON for Messaging on z/OS 的特性和增强功能摘要
优势 提升生产力

通过自动发现以及对复杂 IBM 消息传递环境的监控等即用型功能，提高工作效率并降低管理成本。

 集中监控

从单个角度收集和分析针对所有远程和本地队列管理器的数据。

 执行消息分析

浏览消息内容、删除消息或将消息从一个队列转发到另一个队列。
功能
自动发现 IBM MQ for z/OS 对象

借助 IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS，领域专家们可以自动发现 z/OS 上已创建的 IBM MQ 对象，包括队列共享组和传输队列。在将所分配的对象提供给应用程序或子系统之前，确定是否正确定义了这些对象。
详细的实时性能和近期历史性能报告

IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS 可为用户提供实时队列数据，其中包括有关队列和深度的详细信息，例如进程名称、存储类或 Tpipe 名称。使用该工具可快速隔离导致问题的对象并采取补救措施，使服务恢复正常运行。

 收集历史数据
扩展了 z/OS 上的 MQ 应用程序性能洞察

使用 IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS Application Debugging 了解哪些事务和程序正在使用队列管理器。借助 IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS，领域专家可更深入地了解以大型机为中心的各项功能，包括有关 Tran/Pgm、CICS 作业、IMS 作业、缓冲池、通道启动器、SMDS、页面集和日志数据集状态的详细信息。

 为 Application Debugging（应用程序调试）工作区收集数据
操纵已排队的 MQ 消息

允许应用程序和领域专家们访问已排队的 IBM MQ 消息内容，并利用可选的操作删除或转发消息。
简化部署过程

通过减少所需的地址空间、配置步骤和参数，以及在部署过程中自动发现系统属性，加快 OMEGAMON 的部署和管理。
关键性能指标警报

通过产品提供的情境（用于跟踪关键 WebSphere MQ 指标），快速深入了解当前性能。
无缝集成到 OMEGAMON 监视系列中

通过大型机和子系统的单一视图简化监视和管理。

 互操作性和集成
技术细节 有关系统要求的详细信息，包括支持的操作系统和支持的软件，请运行 Software Product Compatibility Report（软件产品兼容性报告）并选择 IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS。 运行详细系统要求报告 软件要求

Tivoli Management Services on z/OS V6.3 修复包 2 或更高版本

 支持的操作系统

逻辑分区 (LPAR) 必须运行 z/OS V1.12 或更高版本

 支持的硬件

任何支持 z/OS V1.12 或更高版本的硬件环境
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