IBM® OMEGAMON for Messaging on z/OS 是一款监控代理，专注于关键性能数据，并提供有关 IBM MQ 和 IBM Integration Bus 的可用性和性能的实时状态信息。它是 OMEGAMON 系列软件产品的一部分。
OMEGAMON for Messaging on z/OS 是一个由多个组件组成的产品包。以下代理组件可以在大型机上配置和运行。
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OMEGAMON for Messaging on z/OS 的特性和增强功能摘要
通过自动发现以及对复杂 IBM 消息传递环境的监控等即用型功能，提高工作效率并降低管理成本。
从单个角度收集和分析针对所有远程和本地队列管理器的数据。
浏览消息内容、删除消息或将消息从一个队列转发到另一个队列。
借助 IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS，领域专家们可以自动发现 z/OS 上已创建的 IBM MQ 对象，包括队列共享组和传输队列。在将所分配的对象提供给应用程序或子系统之前，确定是否正确定义了这些对象。
IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS 可为用户提供实时队列数据，其中包括有关队列和深度的详细信息，例如进程名称、存储类或 Tpipe 名称。使用该工具可快速隔离导致问题的对象并采取补救措施，使服务恢复正常运行。
使用 IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS Application Debugging 了解哪些事务和程序正在使用队列管理器。借助 IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS，领域专家可更深入地了解以大型机为中心的各项功能，包括有关 Tran/Pgm、CICS 作业、IMS 作业、缓冲池、通道启动器、SMDS、页面集和日志数据集状态的详细信息。
允许应用程序和领域专家们访问已排队的 IBM MQ 消息内容，并利用可选的操作删除或转发消息。
通过减少所需的地址空间、配置步骤和参数，以及在部署过程中自动发现系统属性，加快 OMEGAMON 的部署和管理。
通过产品提供的情境（用于跟踪关键 WebSphere MQ 指标），快速深入了解当前性能。
通过大型机和子系统的单一视图简化监视和管理。
Tivoli Management Services on z/OS V6.3 修复包 2 或更高版本
逻辑分区 (LPAR) 必须运行 z/OS V1.12 或更高版本
任何支持 z/OS V1.12 或更高版本的硬件环境