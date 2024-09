使用 IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS Application Debugging 了解哪些事务和程序正在使用队列管理器。借助 IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS,领域专家可更深入地了解以大型机为中心的各项功能,包括有关 Tran/Pgm、CICS 作业、IMS 作业、缓冲池、通道启动器、SMDS、页面集和日志数据集状态的详细信息。