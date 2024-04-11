IBM® OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS 为单一工具，用于监视、分析和调整 IBM Db2 for z/OS 和 IBM Db2 应用程序的性能。它可协助检测性能问题，以便更快地将问题分离出来并加以解决。
OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS 作为 IBM Service Management Suite for z/OS 的一部分提供。
IBM Service Management Suite for z/OS 包含 IBM Service Management Unite，后者是一个服务管理仪表板，可将不同来源的大型机管理信息和任务整合到单一界面中。
OMEGAMON for Db2 Performance Expert 的特性和增强功能摘要
利用扩展洞察分析功能监视和分析应用程序响应时间，以快速识别复杂应用程序层中的 SQL 性能问题。
使用 Db2 性能工具，该工具更易于管理，并可根据您的业务需求进行定制。
通过单一引擎收集性能数据，该引擎采用集成的 OMEGAMON XE 系列工具。
利用分布式应用程序的 SQL 级监控功能访问 Db2 for z/OS。响应时间延迟更短，提升客户满意度，符合服务级别协议。
使用批处理报告功能，并结合近乎实时的监视和历史跟踪功能。访问详细报告，以及存储在性能仓库中的性能数据和分析工具。
从单一引擎执行数据收集，该引擎负责维护常见的 Db2 界面，包括增强型 3270 界面。所有 IBM Tivoli OMEGAMON XE 产品均都使用相同的安装和配置工具。
采用增强型 3270 用户界面，可提供完整的 SQL 文本、关键线程显示以及 OMEGAMON 系列产品的历史记录，能够与相关 IBM 性能监视和分析产品的监视数据无缝集成。
通过减少所需的地址空间、配置步骤和参数，以及在部署过程中自动发现系统属性，加快 OMEGAMON 的部署和管理。
OMEGAMON 监控系列提供单一视图，可以简化对大型机和子系统的监控和管理。提供广泛的集成功能，支持与 IBM Tivoli OMEGAMON XE for Db2 Performance Expert on z/OS、Tivoli Enterprise Portal 和 OMEGAMON 套件、Netcool Operations Insight 和 System Automation for z/OS 集成。
确保满足 IBM OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS 的以下要求和先决条件。
硬件要求：可以在任何能够运行 z/OS Version 2 Release 3 或更高版本的 IBM Z Systems 上部署该产品。
不必在 Db2 中运行 SQL 查询，IBM Db2 SQL Performance Analyzer 就能提供有关查询的资源使用情况和成本的信息。这种分析可帮助您调整查询以实现最高性能和成本优化。
通过 OMEGAMON for Db2 Performance Expert 与 IBM Db2 Query Monitor for z/OS (Db2 Query Monitor) 集成，您可以访问有关 Db2 子系统的更多详细信息。
Dynamic Workspace Linking（动态工作区链接）通过 TEP 和 E3270 提供与其他 OMEGAMON 的链接。