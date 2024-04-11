IBM® Service Management Unite 是一个免费组件，可用于：
IBM® Z Service Management Suite
IBM Z Service Automation Suite
IBM Z System Automation V4 或更高版本
IBM Z NetView V6.3 或更高版本
IBM Z Monitoring Suite
这一可定制仪表板将不同来源的大型机管理信息和任务引入单一环境。监控和自动化异常事件同时出现，因此您可以在单个界面中使用所有相关数据来分析、隔离和诊断问题。您还可以直接与系统互动，并发出命令并查看结果，而无需转到其他控制台。
通过系统运行状况的整合视图更快地识别和隔离问题。
利用单点控制实现简化且更高效的自动化和服务管理功能。
增强跨团队协作，将 ChatOps 工具集成到 Slack®、Microsoft® Teams™ 或 Mattermost® 中，可以缩短问题解决时间。
获取持续更新的预构建、可定制仪表板组件，这些组件可提供新功能并增强 IBM Service Management Unite 仪表板功能。
通过可用于发出命令和解决问题的集成操作控制台，获得更高的洞察力和工作效率。
使用 Service Management Unite 部署不需要分布式服务器。它利用 z/OS Container Extensions 直接在 z/OS 上运行。
通过服务管理仪表板概览 z/OS® 系统的状态以及与 z/OS 系统的交互，了解系统的运行情况。您可以访问处于异常状态的资源的关键绩效指标和自动化状态，而无需登录到其他屏幕。您可以使用仪表板监控器进行问题分析和诊断。使用移动设备查看在线应用程序的整体状态。
从单个控制点跨多个管理域操作所有大型机系统和相关非 z/OS 系统。从自动化、监控、网络管理和调度环境中访问信息和任务。使用图形视图轻松了解自动化应用程序和作业之间的关系。查看 z/OS 系统日志和异常消息。触发自动化功能来启动、停止、回收或移动在 z/OS 和非 z/OS 环境中运行的组件，而无需打开并登录到不同的屏幕。
ChatOps 是一个能够将人员、工具和流程整合到一个协作平台的模型，可协助团队高效沟通并轻松管理工作流程。IBM Z ChatOps 引入了一个聊天机器人以支持 Z 环境，使用聊天机器人，用户可以访问从 Z Systems 管理工具直接传输到 Slack®、Microsoft® Teams™ 或 Mattermost® 的信息。轻松通知 IT 运营团队有关 IBM Z 应用程序的警报。ChatOps 还与 IBM Service Management Unite 集成，可以全面访问 IBM Z 数据，以使聊天用户能够深入了解基于 Web 的仪表板并获取更多信息。利用 Z ChatOps 加快事件解决速度，并缩短下一代 IBM Z 操作员的入职培训时间。
获取触发事件的通知，以确定哪些系统资源受到影响，而无需打开和登录到不同的屏幕。操作员可以输入命令来解决问题、提交准备好的作业程序或使用任何 MVS 命令，而无需打开和登录到不同屏幕。您可以更有效地执行复杂任务，例如在 IBM Z 系统和分布式平台上启动和停止异构业务应用程序。
利用 Jazz™ for Service Management 和 IBM Dashboard Application Services Hub 提供的仪表板技术获得系统洞察。创建自己的仪表板，以显示不同来源的自定义数据和操作。可以根据需要将仪表板分配给相应的用户角色。
您可以使用移动设备访问移动式 Service Management Unite 仪表板，以便使用智能手机或平板电脑监控和操作您的环境。通过创建自己的仪表板来集成数据和功能，从而轻松扩展移动性。
使用 z/OS Container Extensions 将 Service Management Unite 图像直接部署到 z/OS 中。
了解可定制的服务管理用户界面，该界面提供用于监控和操作大型机环境的仪表板。
在 IBM MediaCenter 上观看有关 IBM Service Management Unite 的视频，了解有关其功能和用例的更多信息。
获取有关 Enterprise Edition 及其下载位置的更多信息。
全面管理 z/OS 企业，包括监控、控制和自动化。
面向 Z Systems 的高可用性和自动化软件解决方案。
在 z Systems 网络上保持最高程度的可用性。
对于涵盖一个 Sysplex 中的企业硬件和软件资源的大量系统元素，该套件提供可视化、控制和自动化。
将多种 IBM Z 监控工具整合到一个集成解决方案中。
允许组织自动执行、规划和控制复杂系统工作负载的处理。