IBM® Service Management Unite 是一个免费组件，可用于：



IBM® Z Service Management Suite

IBM Z Service Automation Suite

IBM Z System Automation V4 或更高版本

IBM Z NetView V6.3 或更高版本

IBM Z Monitoring Suite



这一可定制仪表板将不同来源的大型机管理信息和任务引入单一环境。监控和自动化异常事件同时出现，因此您可以在单个界面中使用所有相关数据来分析、隔离和诊断问题。您还可以直接与系统互动，并发出命令并查看结果，而无需转到其他控制台。