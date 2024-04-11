IBM Z® OMEGAMON® for CICS® 为 IBM Z® 系统（包括 IBM zEnterprise®）提供详细的系统监控和性能管理。它集中监控和管理 IBM CICS 事务以及 CICS Transaction Gateway 与其他应用程序的交互。
它提供涵盖 IBM OMEGAMON 系列的 3270 用户界面（e3270UI），可在单个屏幕上显示环境的集成视图。
IBM Z OMEGAMON for CICS 还可以作为 IBM Z Monitoring Suite 和 IBM Z Service Management Suite（管理 z/OS 环境的单一工具集）的一部分进行购买。
采取更少的步骤来查找 CICS 性能问题的原因，提高可用性。
将 CICS 区域分组为 CICSPlex® 报告组以简化报告。使用 CICSPlex System Manager (CPSM) 定义或使用简单规则定义 CICSPlex。
利用自描述代理和 IBM Z Monitoring Configuration Manager（一个简单的批量安装工具包）等功能，可以通过简单的批处理流程快速部署整个 OMEGAMON 系列。
在 IBM System z Integrated Information Processor (zIIP) 上执行 IBM Z OMEGAMON for CICS 的服务级别分析组件，以保护大型机的每秒百万条指令 (MIPS)。
查看详尽的瓶颈分析或动态启用针对活动任务的应用程序跟踪，以捕获循环任务或跨区域应用程序事务跟踪。
IBM Z OMEGAMON for CICS 为 CICS Transaction Server for z/OS 和 CICS Transaction Gateway for z/OS 提供资源监控和性能分析。借助直观的工作空间，操作员和 CICS 领域专家可以监控和管理 CICS 任务和资源，以快速有效地发现和解决问题。
IBM Z OMEGAMON for CICS 可帮助操作员和领域专家在单个界面中查看和了解应用程序和系统事件。利用 CICSplex Application Trace 页面获取应用程序发出的 CICS 请求详细信息，并利用 CICSplex Event Processing 属性快速了解 CICS 此时正在处理的事件。
CICS 领域专家可以依旧相信，他们能够使用 IBM Z OMEGAMON for CICS 监控 CICS TS 异步事务。当任务使用异步处理并且响应时间较长时，用户可以查看任务是否使用异步处理，并可以找到与异步处理相关的所有其他任务。通过此功能，用户可以实时监控异步事务的性能，也可以监控历史记录。
使用 IBM Z OMEGAMON for CICS 查看和修改 CICS 任务存储区域，并在增强的用户界面中快速解决任务存储问题。
借助 IBM Z OMEGAMON for CICS，领域专家可跟踪程序，从而提供任务所用全部 CICS 程序的列表，以及每个程序的 CPU 时间、运行时间和其他统计信息，以便快速确定是否出现过度执行以及总体性能。
当分配给 CICS 区域的 CICSplex VSAM 数据集出现字符串等待或过多的控制间隔（CI）或控制区域（CA）分割时，会收到通知，以免对 CICS 性能产生不利影响。
通过减少所需的地址空间、配置步骤和参数，以及在部署过程中自动发现系统属性，加快 OMEGAMON 的部署和管理。
当分配给 CICS 区域的 CICSplex VSAM 数据集出现字符串等待或过多的控制间隔（CI）或控制区域（CA）分割时，会收到通知，以免对 CICS 性能产生不利影响。
通过大型机和子系统的单一视图简化监视和管理。
监控和管理 IBM z Systems 上的 IMS 资源和工作负载。
监控 IBM MQ 和 IBM Integration Bus 关键指标及可用性。
分析和优化 Db2 on z/OS 的性能。
在性能和可用性问题影响用户之前予以解决。
对一系列服务管理功能进行单点控制。
简化 z/OS 环境的监控和管理