IBM Z OMEGAMON for CICS 为 CICS Transaction Server for z/OS 和 CICS Transaction Gateway for z/OS 提供资源监控和性能分析。借助直观的工作空间,操作员和 CICS 领域专家可以监控和管理 CICS 任务和资源,以快速有效地发现和解决问题。