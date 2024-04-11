作为一名希望提高操作可观测性的 IT 经理，在单一用户体验下跨大型机和分布式平台提供洞察分析非常重要。IBM® zSystems Integration for Observability 可提供核心基础架构，并支持当前无权使用 IBM® Z Monitoring Suite 或 IBM Z Service Management Suite 的 IBM® OMEGAMON 客户使用该基础架构。

您可以利用此数据生态系统，将 OMEGAMON 数据流式传输到单个服务管理仪表板中，并提供给其他可观测性工具使用，而无需升级到套件。这有助于最大限度地发挥 AIOps 集成对跨混合云可观测性的影响。