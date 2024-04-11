主页 Z 软件 Z 管理 OMEGAMON OMEGAMON for IMS IBM OMEGAMON for IMS on z/OS
通过报告功能来优化关键 IMS 系统的性能和可用性，同时减少潜在的延迟或中断
抽象几何V 形图案的插图

IBM® OMEGAMON for IMS on z/OS 是一款用于 IMS 工作负载的性能监控软件，它在 Parallel Sysplex 中提供单点控制并监控 IMS Connect TCP/IP 事务。它是 OMEGAMON 系列软件产品的一部分。

IBM OMEGAMON for IMS on z/OS 可提供警报，定位问题根源，并采取纠正措施。它通过监控近乎实时的指标和分析历史数据，减少潜在的延迟和中断。它还提供访问耦合设施结构统计数据、共享队列计数、数据库锁定冲突等信息。

它可以作为独立产品提供，也可以作为 IBM Service Management Suite for z/OS 或 IBM OMEGAMON Performance Management Suite for z/OS 的一部分提供。
新增功能

OMEGAMON for IMS on z/OS 的特性和增强功能摘要
深入了解作业角色用户路线图
优势 最大限度地减少对关键应用程序的影响

监控超出耗用时间或 CPU 时间的服务级承诺的应用程序并快速发现问题。

 检测并预防瓶颈

通过瓶颈分析显示区，将对 IMS 及其应用程序的影响可视化。

 加快响应时间

深入了解事务的输入队列、处理和输出时间。Response Time Analysis（响应时间分析）跟踪 IMSplex 中的事务，并将响应时间分解为组件值。

 改进控制和可视化

使用 IMS Commander 查看 MTO 和 z/OS Console 消息的综合日志，并可向 IMS 发出类型 1 和类型 2 命令。

 简化安装和管理

使用 PARMGEN（基于参数的安装选项）等功能来简化安装和管理。
功能
自动发现所有 IMS 和 IMS Connect 区域

启用自动发现并支持该工具发现所有 IMS 和 IMS Connect 区域，以快速实现 IMS 足迹。

 受监控 IMS Connect 区域的收集参数
IMS 共享队列 (CSQ) 中的应用程序响应时间

借助 IBM OMEGAMON for IMS on z/OS，领域专家可以快速找到整个 IMSplex 中的响应时间问题，并能够深入了解和查看共享队列事务详细信息，包括队列长度和队列所在的结构类型。

 受监控 IMS Connect 区域的收集参数
MTO 和 IMS z/OS 控制台消息的整合日志

借助 IMS MTO 控制台支持，领域专家可以从 OMEGAMON® for IMS 控制台发出 IMS 命令或事务，并在 OMEGAMON for IMS 控制台上显示 IMS 消息和 IMS 相关的 z/OS® 消息。
详细的应用程序性能监控

使用 Application Trace Facility 实现详细的 IMS 应用程序性能监控。所有 DL/I、IBM® Db2 和 IBM MQ 调用都会予以报告，包括每个调用的耗用时间和 CPU 时间以及聚集指标。

 Application Trace Facility 概述
简化部署过程

通过减少所需的地址空间、配置步骤和参数，以及在部署过程中自动发现系统属性，加快 OMEGAMON 的部署和管理。
强大的集成用户界面

在 OMEGAMON Enhanced 3270UI 和 IBM Tivoli® Enterprise Portal 之间进行选择，以获得最适合您的任务和用户角色的界面。

 深入了解用户界面
关键性能指标警报

通过产品提供的情境（用于跟踪关键 IMS 指标），快速深入了解当前性能。
无缝集成到 OMEGAMON 监视系列中

通过大型机和子系统的单一视图简化监视和管理。

 OMEGAMON for IMS 与其他产品的互操作性
IMS Commander

捕获 IMS 区域中发生的所有活动以进行分析。IMS Commander 引入了一个消息存储库，其中包含所有 IMS MTO/SMTO 消息以及来自 IMS 控制和从属区域的 z/OS 控制台消息，从而在无需切换工具的情况下搜索不同的消息源。
技术细节

在使用 IBM OMEGAMON for IMS on z/OS 之前，请确保满足操作系统、IBM® Tivoli Monitoring、IMS 和 Java 的要求。

有关系统要求的详细信息，包括支持的操作系统、作为先决条件的 IBM Tivoli Monitoring 以及支持的软件，请运行 Software Product Compatibility Report（软件产品兼容性报告）并选择 IBM OMEGAMON for IMS on z/OS。
运行软件产品兼容性报告
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后续步骤

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