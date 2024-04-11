IBM OMEGAMON for IMS on z/OS 可提供警报，定位问题根源，并采取纠正措施。它通过监控近乎实时的指标和分析历史数据，减少潜在的延迟和中断。它还提供访问耦合设施结构统计数据、共享队列计数、数据库锁定冲突等信息。

它可以作为独立产品提供，也可以作为 IBM Service Management Suite for z/OS 或 IBM OMEGAMON Performance Management Suite for z/OS 的一部分提供。