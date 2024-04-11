IBM® OMEGAMON for IMS on z/OS 是一款用于 IMS 工作负载的性能监控软件，它在 Parallel Sysplex 中提供单点控制并监控 IMS Connect TCP/IP 事务。它是 OMEGAMON 系列软件产品的一部分。
IBM OMEGAMON for IMS on z/OS 可提供警报，定位问题根源，并采取纠正措施。它通过监控近乎实时的指标和分析历史数据，减少潜在的延迟和中断。它还提供访问耦合设施结构统计数据、共享队列计数、数据库锁定冲突等信息。
它可以作为独立产品提供，也可以作为 IBM Service Management Suite for z/OS 或 IBM OMEGAMON Performance Management Suite for z/OS 的一部分提供。
OMEGAMON for IMS on z/OS 的特性和增强功能摘要
监控超出耗用时间或 CPU 时间的服务级承诺的应用程序并快速发现问题。
通过瓶颈分析显示区，将对 IMS 及其应用程序的影响可视化。
深入了解事务的输入队列、处理和输出时间。Response Time Analysis（响应时间分析）跟踪 IMSplex 中的事务，并将响应时间分解为组件值。
使用 IMS Commander 查看 MTO 和 z/OS Console 消息的综合日志，并可向 IMS 发出类型 1 和类型 2 命令。
使用 PARMGEN（基于参数的安装选项）等功能来简化安装和管理。
启用自动发现并支持该工具发现所有 IMS 和 IMS Connect 区域，以快速实现 IMS 足迹。
借助 IBM OMEGAMON for IMS on z/OS，领域专家可以快速找到整个 IMSplex 中的响应时间问题，并能够深入了解和查看共享队列事务详细信息，包括队列长度和队列所在的结构类型。
借助 IMS MTO 控制台支持，领域专家可以从 OMEGAMON® for IMS 控制台发出 IMS 命令或事务，并在 OMEGAMON for IMS 控制台上显示 IMS 消息和 IMS 相关的 z/OS® 消息。
使用 Application Trace Facility 实现详细的 IMS 应用程序性能监控。所有 DL/I、IBM® Db2 和 IBM MQ 调用都会予以报告，包括每个调用的耗用时间和 CPU 时间以及聚集指标。
通过减少所需的地址空间、配置步骤和参数，以及在部署过程中自动发现系统属性，加快 OMEGAMON 的部署和管理。
在 OMEGAMON Enhanced 3270UI 和 IBM Tivoli® Enterprise Portal 之间进行选择，以获得最适合您的任务和用户角色的界面。
通过产品提供的情境（用于跟踪关键 IMS 指标），快速深入了解当前性能。
通过大型机和子系统的单一视图简化监视和管理。
捕获 IMS 区域中发生的所有活动以进行分析。IMS Commander 引入了一个消息存储库，其中包含所有 IMS MTO/SMTO 消息以及来自 IMS 控制和从属区域的 z/OS 控制台消息，从而在无需切换工具的情况下搜索不同的消息源。
深入了解 IBM Z Systems 的系统监控和性能管理
监控 IBM MQ 和 IBM Integration Bus 关键指标和可用性
分析和优化 Db2 on z/OS 的性能
在性能和可用性问题影响用户之前予以解决