IBM Z® OMEGAMON® AI for Networks 可在整个 IBM Z® 系统中全面收集网络性能管理数据，主动监测和管理 IBM Z 系统资源和任务关键型应用程序的网络性能。IBM Z OMEGAMON AI for Networks 可以感知影响应用程序性能的不良或不稳定的网络连接，确定哪些流量受到 z/OS® Encryption Readiness Technology (zERT) 的加密保护，并帮助您快速查明根本原因，以维持服务的高可用性并提升用户工作效率。可从统一界面管理多个 IBM Z 系统和网络堆栈，提高用户工作效率和运营可扩展性。
启用机器学习，借助 OMEGAMON 指标，主动识别常见运营问题，并通过 IBM Cloud Pak® for AIOps 关联事件。
跨域和跨平台实现事件、事故、问题和可用性管理的标准化。
与 NetView® for z/OS、Tivoli® Enterprise Portal 和 OMEGAMON 套件、IBM Cloud Pak for AIOps、系统自动化和开放平台广泛集成，实现卓越运营。
针对企业扩展器 (EE) 和高性能路由器 (HPR) 连接、共享内存通信、10 GbE RoCE Express 和内部共享内存，充分利用新增的监测支持。
监控 IP 安全，以检测入侵并找出罪魁祸首。跟踪 OSA 适配器的性能以管理 IP 拥塞。借助 z/OS Encryption Readiness Technology 监测，保护流量。
通过警报通知和自动操作来纠正问题，跟踪 FTP 作业状态并监测性能吞吐量。
帮助 IT 团队主动识别常见运营问题，并利用 OMEGAMON AI Insights 确定警报阈值。
通过增强的 3270 UI 近期历史显示支持，获得更好的问题分析和增强的问题解决功能。可在统一界面中对网络资源执行实时和历史问题分析。
使用 FIND 命令快速查找网络资源，更方便使用。您可以使用 PING、NSLOOKUP 和 TRACERTE 命令更快地调试网络问题。
利用产品导航跳转命令，例如 NETWORK（或 NETMENU）、VTAM（或 VTAMMENU）、TCPIP（或 TCPIPMENU）和 OSA），加速问题隔离。
获取适用于您企业的详细 OSA-Express 性能信息。验证与特定 OSA 适配器关联的端口是否有错误，或是否已正确配置。启用主动警报，以便支持团队作出响应，并避免流量问题或缓冲空间限制。
显示特定堆栈的 IKE 守护程序已知的互联网密钥交换 (IKE) 隧道的可用性和性能统计信息。查看 IP 堆栈安全配置信息和 IP 堆栈安全统计信息，并监测所有 zERT TLS（传输层安全）和安全外壳 (SSH) 安全会话。
利用 IBM Z OMEGAMON AI Insights 作为一种 AI/ML 模型，处理一个精选列表中的关键绩效指标，识别表明绩效不佳的异常情况和趋势。使用 IBM Z OMEGAMON Data Provider 可以快速帮助检测问题、确定响应，并自动采取措施，修复和防止将来发生问题。
使用一张扩展列表中的 3270 UI 工作区，包括：企业大型机网络运行状况、企业 TCPIP 和 VTAM 概述、TCPIP 地址空间详细信息、VTAM 地址空间详细信息、VTAM 缓冲池和 VTAM 缓冲池详细信息、通过远程直接内存访问 (RDMA) 的共享内存通信，或通过 RDMA 的共享内存通信 (SMC-R) 和正在使用中的动态虚拟 IP 地址 (DVIPA)。