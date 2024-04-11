IBM Z® OMEGAMON® AI for Networks 可在整个 IBM Z® 系统中全面收集网络性能管理数据，主动监测和管理 IBM Z 系统资源和任务关键型应用程序的网络性能。IBM Z OMEGAMON AI for Networks 可以感知影响应用程序性能的不良或不稳定的网络连接，确定哪些流量受到 z/OS® Encryption Readiness Technology (zERT) 的加密保护，并帮助您快速查明根本原因，以维持服务的高可用性并提升用户工作效率。可从统一界面管理多个 IBM Z 系统和网络堆栈，提高用户工作效率和运营可扩展性。

启用机器学习，借助 OMEGAMON 指标，主动识别常见运营问题，并通过 IBM Cloud Pak® for AIOps 关联事件。