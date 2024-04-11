主页 Z 软件 Z 管理 OMEGAMON OMEGAMON XE IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux
在一个易用、灵活的界面上查看从多个系统收集的数据
直线的等距图示

IBM® Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux 是一款监控代理，支持在一个易用、灵活的界面上查看从多个系统收集的数据。它是 OMEGAMON 系列软件产品的一部分。

使用 IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux，可以查看从 Performance Toolkit for VM 拉取的 z/VM 数据以及有关 IBM Z Systems 性能数据的 Linux 视图。 这项多视图功能有助于更快地解决问题和更有效地管理复杂的环境。
了解 OMEGAMON XE on z/VM and Linux 的工作原理 OMEGAMON XE on z/VM and Linux 有哪些具体功能
新增功能

OMEGAMON XE on z/VM and Linux 的特性和增强功能摘要
优势 并排比较 Linux 操作

并排查看 Linux 操作数据和来自其他重要系统的详细性能指标，以便快速了解和解决问题。

 将相关数据整合在一起

将来自 Performance Toolkit for z/VM（本产品的一个先决条件）的数据与 IBM Tivoli Monitoring Agents for Linux on Z Systems 收集的数据配合使用，以评估系统性能。

 动态工作区链接

使用动态工作区链接，更轻松地在 Tivoli Enterprise Portal 工作区之间导航。

 监控虚拟机的工作负载

查看和监控虚拟机、组、LPAR 的工作负载，并查看有关 z/VM 和 Linux 资源使用情况的报告，例如 CPU 利用率、存储容量、迷你磁盘和 TCP/IP。

 高级视图

帮助利益相关者了解系统性能如何影响业务和盈利。

 精细视图

利用精细视图更轻松地跟踪跨多个应用程序、平台和系统的复杂问题，并分享相关信息。
功能
监控系统层面处理器使用情况

使用 Workload（工作负载）工作区，通过 Control Program（控制程序）监控高 CPU 使用率，并找出哪些 z/VM 工作负载消耗的资源最多。

 使用 Workload（工作负载）工作区进行监控
监控分页和后台处理活动

如果分页磁盘响应速度慢，可以检查是否有一些 I/O 负载是由同一磁盘组上活动频繁的迷你磁盘引起。

 监控迷你磁盘缓存使用情况
跨 LPAR 监控资源和工作负载

OMEGAMON XE on z/VM and Linux 提供有关系统定义的逻辑分区 (LPAR) 的资源总体利用率的信息。

 使用 LPAR 工作区
技术细节
系统要求
系统要求

有关系统要求的详细信息，包括支持的操作系统和支持的软件，请运行 Software Product Compatibility Report（软件产品兼容性报告）并选择 IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux。

 运行详细系统要求报告
代理先决条件检查程序

在启动代理安装过程之前，执行先决条件检查。先决条件检查程序位于 OMEGAMON XE on z/VM 和 Linux 代理安装介质上。

 代理先决条件检查程序
资源 快速入门指南

本指南将帮助您开始执行 OMEGAMON XE on z/VM and Linux 典型安装。

 使用 Tivoli Common Reporting 创建报告

本视频演示了如何使用 Tivoli Common Reporting (TCR) 在 IBM OMEGAMON XE on z/VM and Linux 中创建性能报告。

 确定处理器容量

本视频可帮助您确定是否有足够的处理器容量来应对当前和未来的工作负载。
相关产品 IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux

面向 IBM z/VM 和 Linux on IBM Z Systems 的可见性和自动化。

 IBM Tape Manager for z/VM

提供对磁带设备、卷和挂载请求的管理。

 IBM Backup and Restore Manager for z/VM

保护 z/VM 上的数据以及非 z/VM 系统（例如 Linux）的映像

 IBM Operations Manager for z/VM

z/VM 虚拟机的自动监控和管理
后续步骤

了解 IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。
更多探索方式 文档 支持 IBM Redbooks 支持与服务 全球融资 灵活定价 教育与培训 社区 开发者社区 业务合作伙伴 资源