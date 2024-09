IBM® Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux 是一款监控代理,支持在一个易用、灵活的界面上查看从多个系统收集的数据。它是 OMEGAMON 系列软件产品的一部分。

使用 IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux,可以查看从 Performance Toolkit for VM 拉取的 z/VM 数据以及有关 IBM Z Systems 性能数据的 Linux 视图。 这项多视图功能有助于更快地解决问题和更有效地管理复杂的环境。

