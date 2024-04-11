IBM® Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux 是一款监控代理，支持在一个易用、灵活的界面上查看从多个系统收集的数据。它是 OMEGAMON 系列软件产品的一部分。
使用 IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux，可以查看从 Performance Toolkit for VM 拉取的 z/VM 数据以及有关 IBM Z Systems 性能数据的 Linux 视图。 这项多视图功能有助于更快地解决问题和更有效地管理复杂的环境。
OMEGAMON XE on z/VM and Linux 的特性和增强功能摘要
并排查看 Linux 操作数据和来自其他重要系统的详细性能指标，以便快速了解和解决问题。
将来自 Performance Toolkit for z/VM（本产品的一个先决条件）的数据与 IBM Tivoli Monitoring Agents for Linux on Z Systems 收集的数据配合使用，以评估系统性能。
使用动态工作区链接，更轻松地在 Tivoli Enterprise Portal 工作区之间导航。
查看和监控虚拟机、组、LPAR 的工作负载，并查看有关 z/VM 和 Linux 资源使用情况的报告，例如 CPU 利用率、存储容量、迷你磁盘和 TCP/IP。
帮助利益相关者了解系统性能如何影响业务和盈利。
利用精细视图更轻松地跟踪跨多个应用程序、平台和系统的复杂问题，并分享相关信息。
本指南将帮助您开始执行 OMEGAMON XE on z/VM and Linux 典型安装。
本视频演示了如何使用 Tivoli Common Reporting (TCR) 在 IBM OMEGAMON XE on z/VM and Linux 中创建性能报告。
本视频可帮助您确定是否有足够的处理器容量来应对当前和未来的工作负载。