适用于 JVM 的 IBM Z OMEGAMON AI
深入了解跨多个 z/OS 域的 Java 虚拟机资源利用率和 z/OS Connect EE API 请求统计信息
获享基于云的免费试用版
IBM Z OMEGAMON AI for JVM 仪表板的平面插图，显示与 JVM 性能相关的指标
IBM Z OMEGAMON AI for JVM 能为您做什么？

IBM Z® OMEGAMON® AI for JVM 自动发现 z/OS 上的所有在线 Java® 虚拟机，并为企业内整个 Java 部署提供详细的资源指标。查看流经 IBM® z/OS Connect Enterprise Edition 的所有应用程序编程接口请求，详细说明吞吐量、错误代码、有效负载大小以及有关服务提供商（记录系统）的详细信息。利用基于产品提供的警报快速识别与 Java 相关的性能问题，并在问题影响业务之前采取纠正措施。与 OMEGAMON 系列中的其他产品集成，提供无缝的 z/OS 管理功能。

使机器学习能够使用 OMEGAMON 指标主动识别常见操作问题，并通过 IBM® Cloud Pak for AIOps 关联事件。
优势 可视化 Java 工作负载

自动检测所有在线 JVM，以识别哪个 Java 工作负载正在运行以及在何处运行。

 减少 MLC

了解 Java 线程级别的 CPU 利用率，包括 zIIP 卸载效率。

 管理和监控

分析垃圾回收和堆利用详情，检测应用程序内存泄漏。

 获得前瞻性运营洞察

帮助 IT 团队主动识别常见的运营问题，并利用 OMEGAMON AI Insights 确定警报阈值。

 拥抱数字经济

帮助 IT 人员监控关键的 z/OS Connect Enterprise Edition API 请求并支持数字经济之旅。

 避免盲点

并排查看所有 JVM、接收 JVM 性能问题的警报、隔离问题并快速确定根本原因。
功能 自动发现任何在线 Java 虚拟机

在单一屏幕中清楚地了解当前的 Java® 工作负载量及其运行位置。

 通过历史数据近乎实时了解 JVM 性能详情

检测线程和锁定问题、次优 JVM 垃圾收集、循环线程和 CPU 性能问题，包括 z/OS 特定资源，例如 zIIP 卸载和本机内存分配。

 请求者和 API Provider 流的详细 z/OS Connect Enterprise Edition 请求统计信息

查看已完成的 z/OS Connect Enterprise Edition API Provider 的运行中和性能详细信息。使用单一监控解决方案捕获从记录系统（API 请求者）发起的 API 调用。

 分析本机内存地址空间分配

使用本机内存分析来查看整个地址空间内存的分配及其消耗方式（线程、类库、堆等）。通过监控栏下方和上方的可用内存，避免出现内存不足问题。

 通过主动监控 CPU 使用情况，管理 MLC 成本

深入了解地址空间的总体 CPU 消耗，包括 zIIP 卸载和尚未卸载的符合 zIIP 条件的工作。帮助大型机支持团队优化 zIIP 处理器和 CPU 容量。

 预定义关键性能指标警报

继续通过基于产品提供的情况监控性能，以跟踪 CPU 性能、垃圾收集、JVM 运行状况指标和 z/OS Connect EE API 工作负载。

 无缝集成到 OMEGAMON 监视系列中

通过大型机和子系统的单一视图简化监视和管理。使用包含多级性能指标的预定义仪表板，提供有效的用户体验。

 快速入门指南：在 z/OS 上安装 OMEGAMON 监控代理

阅读快速入门指南，可助您开始执行在 z/OS 上典型安装 OMEGAMON 代理器。

 阅读指南 借助 IBM OMEGAMON 获得运营洞察

利用 IBM Z OMEGAMON AI Insights 作为一种 AI/ML 模型，处理一个精选列表中的关键绩效指标，识别表明绩效不佳的异常情况和趋势。使用 IBM Z OMEGAMON Data Provider 可以快速帮助检测问题、确定响应，并自动采取措施，修复和防止将来发生问题。
技术细节
软件要求

查看最新的软件要求。

查看软件要求的完整列表 硬件要求

可部署在任何能够运行 z/OS V2.3.0 或更高版本的 IBM Z 处理器上。
比较不同版本

适用于 JVM 的 IBM Z OMEGAMON 运行时版本

允许监控 z/OS 上的前几个 Java 应用程序或 z/OS Connect 实例

适用于 JVM 的 IBM Z OMEGAMON AI

监控整个大型机上的所有 Java 工作负载

每个活动的 Java 虚拟机实例许可

无限实例许可

可灵活从小处扩展

可自由发现和监控 z/OS 上的所有 Java 工作负载

全面的 IBM 支持

采用 DevOps 方法，在 z/OS 上监控 Java

定期更新有价值的新功能

全面的 IBM 支持

定期更新有价值的新功能
相关产品 IBM Z Service Management Suite

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IBM Z Monitoring Suite

借助问题洞察和开放式平台集成，监测和管理 z/OS 环境。

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