IBM Z® OMEGAMON® AI for JVM 自动发现 z/OS 上的所有在线 Java® 虚拟机，并为企业内整个 Java 部署提供详细的资源指标。查看流经 IBM® z/OS Connect Enterprise Edition 的所有应用程序编程接口请求，详细说明吞吐量、错误代码、有效负载大小以及有关服务提供商（记录系统）的详细信息。利用基于产品提供的警报快速识别与 Java 相关的性能问题，并在问题影响业务之前采取纠正措施。与 OMEGAMON 系列中的其他产品集成，提供无缝的 z/OS 管理功能。
使机器学习能够使用 OMEGAMON 指标主动识别常见操作问题，并通过 IBM® Cloud Pak for AIOps 关联事件。
自动检测所有在线 JVM，以识别哪个 Java 工作负载正在运行以及在何处运行。
了解 Java 线程级别的 CPU 利用率，包括 zIIP 卸载效率。
分析垃圾回收和堆利用详情，检测应用程序内存泄漏。
帮助 IT 团队主动识别常见的运营问题，并利用 OMEGAMON AI Insights 确定警报阈值。
帮助 IT 人员监控关键的 z/OS Connect Enterprise Edition API 请求并支持数字经济之旅。
并排查看所有 JVM、接收 JVM 性能问题的警报、隔离问题并快速确定根本原因。
在单一屏幕中清楚地了解当前的 Java® 工作负载量及其运行位置。
检测线程和锁定问题、次优 JVM 垃圾收集、循环线程和 CPU 性能问题，包括 z/OS 特定资源，例如 zIIP 卸载和本机内存分配。
查看已完成的 z/OS Connect Enterprise Edition API Provider 的运行中和性能详细信息。使用单一监控解决方案捕获从记录系统（API 请求者）发起的 API 调用。
使用本机内存分析来查看整个地址空间内存的分配及其消耗方式（线程、类库、堆等）。通过监控栏下方和上方的可用内存，避免出现内存不足问题。
深入了解地址空间的总体 CPU 消耗，包括 zIIP 卸载和尚未卸载的符合 zIIP 条件的工作。帮助大型机支持团队优化 zIIP 处理器和 CPU 容量。
继续通过基于产品提供的情况监控性能，以跟踪 CPU 性能、垃圾收集、JVM 运行状况指标和 z/OS Connect EE API 工作负载。
通过大型机和子系统的单一视图简化监视和管理。使用包含多级性能指标的预定义仪表板，提供有效的用户体验。
阅读快速入门指南，可助您开始执行在 z/OS 上典型安装 OMEGAMON 代理器。
利用 IBM Z OMEGAMON AI Insights 作为一种 AI/ML 模型，处理一个精选列表中的关键绩效指标，识别表明绩效不佳的异常情况和趋势。使用 IBM Z OMEGAMON Data Provider 可以快速帮助检测问题、确定响应，并自动采取措施，修复和防止将来发生问题。
适用于 JVM 的 IBM Z OMEGAMON 运行时版本
允许监控 z/OS 上的前几个 Java 应用程序或 z/OS Connect 实例
适用于 JVM 的 IBM Z OMEGAMON AI
监控整个大型机上的所有 Java 工作负载
每个活动的 Java 虚拟机实例许可
无限实例许可
可灵活从小处扩展
可自由发现和监控 z/OS 上的所有 Java 工作负载
全面的 IBM 支持
采用 DevOps 方法，在 z/OS 上监控 Java
定期更新有价值的新功能
全面的 IBM 支持
定期更新有价值的新功能