适用于 JVM 的 IBM Z OMEGAMON AI

IBM Z® OMEGAMON® AI for JVM 自动发现 z/OS 上的所有在线 Java® 虚拟机，并为企业内整个 Java 部署提供详细的资源指标。查看流经 IBM® z/OS Connect Enterprise Edition 的所有应用程序编程接口请求，详细说明吞吐量、错误代码、有效负载大小以及有关服务提供商（记录系统）的详细信息。利用基于产品提供的警报快速识别与 Java 相关的性能问题，并在问题影响业务之前采取纠正措施。与 OMEGAMON 系列中的其他产品集成，提供无缝的 z/OS 管理功能。

使机器学习能够使用 OMEGAMON 指标主动识别常见操作问题，并通过 IBM® Cloud Pak for AIOps 关联事件。