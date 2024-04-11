主页 Z 软件 Z 管理 OMEGAMON AI for z/OS IBM Z OMEGAMON AI for z/OS
通过问题洞察分析和深入的根本原因分析，更高效地监控和管理基于 z/OS 的 IBM Z 系统
IBM Z OMEGAMON AI for z/OS 仪表板的扁平风格插图，显示实时性能指标和异常情况

IBM Z OMEGAMON AI for z/OS 软件可支持企业监控和管理工作负载性能、整个综合系统的资源利用率以及参与其中的各个 z/OS 系统。它是 OMEGAMON 软件产品系列的一部分。

IBM Z OMEGAMON AI for z/OS 为 IBM Z 系统提供详细的监控和问题管理功能，监控和管理诸多组件，例如工作负载管理器、耦合设施、跨系统耦合设施 (XCF)、全局队列、共享 DASD 和 USS（Unix 系统服务）工作负载。它旨在提高可见性、易用性和性能，从而有效率、有效能地管理这些环境和组件。

与 OMEGAMON 系列中的其他产品集成，提供无缝的 z/OS 管理功能。
软件文档 获取概述 添加到现有装置 升级到新版本
新增功能

Z OMEGAMON AI for z/OS 功能和更新摘要
优势 提高可用性

近乎实时地发现基本性能影响的根本原因，维护系统可用性。利用影响分析来查看详细的 CPU 使用情况，详细到 CSECT（可执行控制部分）。

 扩大可见性

通过单个 OMEGAMON 增强型 3270 用户界面查看整个 IBM Z 企业范围环境。将警报转发至系统自动化，并写给操作员或外部事件管理器。

 简化部署

使用简单的批量安装、配置、维护和部署流程在逻辑分区上实施 OMEGAMON 代理。利用发现过程来发现子系统、操作系统和网络配置参数，以减少错误。

 降低成本

利用 IBM OMEGAMON 架构在整个混合环境中提供云支持，以降低软件成本和对大型机资源的需求。

 智胜性能问题

划分优先级并隔离问题，并使用自动化工具来解决问题。借助智能警报、针对性报告以及相关工具的关联，帮助防止中断和性能问题。

 获得前瞻性运营洞察

帮助 IT 团队主动识别常见的运营问题，并利用 OMEGAMON AI Insights 确定警报阈值。
功能
监控处理器使用情况

提供受监控系统和地址空间的处理器信息。管理高消耗的任务以避免限制。通过按地址空间诊断程序代码执行时间来提高效率。在容量或循环任务条件发生之前发出警报，提高工作效率。
验证服务类别是否满足目标

通过可视化深入了解工作负载容量指标，以验证是否实现了性能目标。使用产品提供的视图来了解哪些资源正在使用及其对性能的影响。通过在系统中断之前发现问题来提高系统可用性。
在 sysplexes 中查找队列

了解全局队列对整个系统和单个系统的影响。当队列开始影响服务时收到通知，并采取自动补救措施将服务恢复到预期水平。

 综合系统工作区 定义综合系统
按地址空间观察常见存储使用情况

通过监控活动地址空间、公共存储区域利用率来避免系统中断，并在发现限制时收到警报。
管理瓶颈和循环任务

让系统程序员全面了解所有地址空间工作负载以及执行状态。利用地址空间瓶颈和影响分析模块工作空间来确定哪些执行状态（例如等待 CPU 资源）正在影响系统性能目标。
监控 z/OS Container Extensions (zCX) 的性能

支持 z/OS Container Extensions (zCX)，提供 CPU 使用情况以及选定受管系统 zCX 类别中所有地址空间的网络性能。此外，还可以列出地址空间 CPU 利用率和 zCX 实例。

 z/OS Container Extensions 概述工作区 启用 zCX 监控
借助 IBM OMEGAMON 获得运营洞察

IBM Z OMEGAMON AI for z/OS 与 IBM Z OMEGAMON AI Insights 集成，后者是一款诊断工具，可帮助识别和预测 z/OS 系统资源和应用程序的性能。将其用作 AI/ML 模型来处理关键绩效指标的精选清单，以识别表明绩效不佳的异常情况和趋势。

使用 IBM Z OMEGAMON Data Provider 可以帮助快速检测问题、确定响应，并自动采取措施，修复和防止将来发生问题。

 配置 OMEGAMON AI Insights 配置 Z OMEGAMON Data Provider
简化安装、配置和维护

提供 IBM® OMEGAMON 软件的简化设置和配置功能，有助于减少执行维护所需的参数和作业数量、减少错误和维护时间窗口。
增强型 3270 用户界面

为 IBM z/OS 和子系统的综合体提供统一的颜色编码视图，同时有助于简化并加速监控和管理。简化监控和管理大型机所需的工作，保持 z/OS 组件之间的高效移动，提高生产力。

 IBM OMEGAMON 增强型 3270 用户界面
技术细节
硬件要求

可部署在任何能够运行 z/OS V2.3.0 或更高版本的 IBM Z 处理器上。

 深入了解规划和配置要求
软件要求

有关系统要求的详细信息，请运行 IBM Z OMEGAMON AI for z/OS 的软件产品兼容性报告。

 运行详细系统要求报告
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 IBM Z Monitoring Suite

借助问题洞察和开放式平台集成，监测和管理 z/OS 环境。

 IBM zSystems Integration for Observability

流式传输 OMEGAMON 数据以增强 z/OS 上的可观测性。

 深入了解 OMEGAMON 系列产品
后续步骤

深入了解 IBM Z OMEGAMON AI for z/OS。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。
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