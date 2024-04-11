IBM Z OMEGAMON AI for z/OS 为 IBM Z 系统提供详细的监控和问题管理功能，监控和管理诸多组件，例如工作负载管理器、耦合设施、跨系统耦合设施 (XCF)、全局队列、共享 DASD 和 USS（Unix 系统服务）工作负载。它旨在提高可见性、易用性和性能，从而有效率、有效能地管理这些环境和组件。

与 OMEGAMON 系列中的其他产品集成，提供无缝的 z/OS 管理功能。