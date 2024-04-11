IBM Z OMEGAMON AI for z/OS 软件可支持企业监控和管理工作负载性能、整个综合系统的资源利用率以及参与其中的各个 z/OS 系统。它是 OMEGAMON 软件产品系列的一部分。
IBM Z OMEGAMON AI for z/OS 为 IBM Z 系统提供详细的监控和问题管理功能，监控和管理诸多组件，例如工作负载管理器、耦合设施、跨系统耦合设施 (XCF)、全局队列、共享 DASD 和 USS（Unix 系统服务）工作负载。它旨在提高可见性、易用性和性能，从而有效率、有效能地管理这些环境和组件。
与 OMEGAMON 系列中的其他产品集成，提供无缝的 z/OS 管理功能。
Z OMEGAMON AI for z/OS 功能和更新摘要
近乎实时地发现基本性能影响的根本原因，维护系统可用性。利用影响分析来查看详细的 CPU 使用情况，详细到 CSECT（可执行控制部分）。
通过单个 OMEGAMON 增强型 3270 用户界面查看整个 IBM Z 企业范围环境。将警报转发至系统自动化，并写给操作员或外部事件管理器。
使用简单的批量安装、配置、维护和部署流程在逻辑分区上实施 OMEGAMON 代理。利用发现过程来发现子系统、操作系统和网络配置参数，以减少错误。
利用 IBM OMEGAMON 架构在整个混合环境中提供云支持，以降低软件成本和对大型机资源的需求。
划分优先级并隔离问题，并使用自动化工具来解决问题。借助智能警报、针对性报告以及相关工具的关联，帮助防止中断和性能问题。
帮助 IT 团队主动识别常见的运营问题，并利用 OMEGAMON AI Insights 确定警报阈值。
提供受监控系统和地址空间的处理器信息。管理高消耗的任务以避免限制。通过按地址空间诊断程序代码执行时间来提高效率。在容量或循环任务条件发生之前发出警报，提高工作效率。
通过可视化深入了解工作负载容量指标，以验证是否实现了性能目标。使用产品提供的视图来了解哪些资源正在使用及其对性能的影响。通过在系统中断之前发现问题来提高系统可用性。
了解全局队列对整个系统和单个系统的影响。当队列开始影响服务时收到通知，并采取自动补救措施将服务恢复到预期水平。
通过监控活动地址空间、公共存储区域利用率来避免系统中断，并在发现限制时收到警报。
让系统程序员全面了解所有地址空间工作负载以及执行状态。利用地址空间瓶颈和影响分析模块工作空间来确定哪些执行状态（例如等待 CPU 资源）正在影响系统性能目标。
支持 z/OS Container Extensions (zCX)，提供 CPU 使用情况以及选定受管系统 zCX 类别中所有地址空间的网络性能。此外，还可以列出地址空间 CPU 利用率和 zCX 实例。
IBM Z OMEGAMON AI for z/OS 与 IBM Z OMEGAMON AI Insights 集成，后者是一款诊断工具，可帮助识别和预测 z/OS 系统资源和应用程序的性能。将其用作 AI/ML 模型来处理关键绩效指标的精选清单，以识别表明绩效不佳的异常情况和趋势。
使用 IBM Z OMEGAMON Data Provider 可以帮助快速检测问题、确定响应，并自动采取措施，修复和防止将来发生问题。
提供 IBM® OMEGAMON 软件的简化设置和配置功能，有助于减少执行维护所需的参数和作业数量、减少错误和维护时间窗口。
为 IBM z/OS 和子系统的综合体提供统一的颜色编码视图，同时有助于简化并加速监控和管理。简化监控和管理大型机所需的工作，保持 z/OS 组件之间的高效移动，提高生产力。