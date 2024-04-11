IBM Hyper Protect Virtual Servers 利用 IBM Secure Execution for Linux。它提供机密计算环境，通过在基于硬件的可信执行环境 (TEE) 中执行计算，保护虚拟服务器和容器运行时中运行的敏感数据。它可在本地部署，也可在 IBM Cloud® 中提供托管产品：IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers。

IBM 机密计算产品组合中的其他产品包括以下各项：

IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator：旨在解决当前数字资产冷存储产品的局限性。在 IBM Z 或 IBM LinuxONE 上可用。Hyper Protect Virtual Servers 是先决条件。

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services：一项单租户混合云密钥管理服务。统一密钥编排是 Hyper Protect Crypto Services 的一部分，支持跨多云环境进行密钥编排。