当 SEAL Systems 了解到 IBM® Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC 安全功能（使用 IBM LinuxONE 以及 IBM Cloud 的 Virtual Private Cloud （VPC） 基础架构）时，该公司决定评估在 Linux on IBM Z 大型机上运行其应用程序的选项。过去，该公司仅在 x86 服务器上部署其解决方案。

“重新发现大型机平台并通过 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC 推出最先进的全新云服务真是令人兴奋。”Jan Bjerre Aagesen 回忆道。“要在 IBM Cloud LinuxONE Virtual Server 上的 IBM Cloud 中运行我们的容器化微服务架构，调整过程非常容易，现在，IBM Z 和 IBM LinuxONE 的高级安全功能已让我们受益匪浅。”

借助 IBM Hyper Protect，SEAL Systems 的客户受益于机密计算功能的高级安全性，该功能基于 IBM 在为金融服务公司开发高度安全的云解决方案过程中确立的最佳实践。

利用 Linux 上的 Open Container Initiative (OCI) 映像，SEAL Systems 无需进行重大更改即可开始使用 IBM LinuxONE。为了支持转型，SEAL Systems 团队参与了一些开源软件项目，确保他们的输出解决方案所依赖的所有库均支持 IBM Z 平台。“我们最近使用 Linux 容器重建了我们的应用程序，并且已获得回报，”Thomas Tikwinski 补充道。“在使用 IBM Hyper Protect Virtual Servers 部署我们的解决方案时，我们能够重用现有的工作流程和配置（例如 Docker Compose 文件），来编排和启动应用程序的各种组件。”

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC 基于 IBM LinuxONE，提供机密计算功能，通过整个解决方案堆栈的加密和使用中数据保护，最大限度地提高数据安全性。SEAL Systems 使用 Hyper Protect Virtual Server 运行其应用程序，可以确保严格隔离在可信执行环境 (TEE) 中运行的工作负载，这要归功于 IBM Secure Execution for Linux，为虚拟服务器和容器化工作负载提供硬件级安全性。安全关键型加密密钥受零信任环境中的硬件安全模块 (HSM) 和安全执行区域的保护。

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC 通过开发人员友好的工具和工作流程提供全面的端到端安全性。该解决方案采用 DevSecOps 方法涵盖整个部署过程，帮助 SEAL Systems 构建、供应、管理、维护和监控其基于云原生容器的应用程序。

借助 IBM Hyper Protect Secure Build，只能部署经过授权的代码和映像。这提供了安全的软件供应链，并使用加密合同和零知识证明协议防范恶意软件。加密合同有助于确保应用程序的完整性，在运行过程中，应用程序使用的所有内存都通过额外加密进行保护，以提供全面的数据和代码机密性。每个组件都与混合云密钥管理解决方案 Hyper Protect Crypto Services 集成，该解决方案基于 FIPS 140-2 4 级认证硬件构建并利用专用 HSM。该解决方案设计基于“自行保管密钥”(KYOK) 原则，因此，SEAL Systems 始终拥有专属加密密钥控制权，进一步加强数据保护和端到端安全性。

“利用 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC，我们可通过云解决方案实现的安全级别令人印象深刻。”Thomas Tikwinski 说道。“我们可以安全地向客户提供云服务，因为我们知道客户的数据在整个应用程序生命周期中都受到充分保护。该解决方案围绕零信任原则设计，并帮助我们通过复杂的加密技术确保完整性。”