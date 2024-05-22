Goodiebox 每月向欧洲各地成千上万的客户发送美容产品系列。选择发送哪些商品取决于可用库存、有效日期和创意决策。团队明白，依赖于复杂的电子表格最终会不可持续，并迫切寻找更好的方式来策划、组装和交付他们珍贵的月度礼盒。
Goodiebox 的订阅用户期待探索最新的美容产品，每月都会有一个时尚礼盒送货上门。为了给收件人带来惊喜和愉悦，Goodiebox 团队根据趋势和季节选择了一系列的产品和品牌纳入其中。
公司总部设在丹麦哥本哈根，工作人员负责规划每个月的包装盒内容、整理库存、安排包装并寄出给数以万计的消费者。由于每个包装中都有多个品牌和类别竞争，因此团队通过共享电子表格来规划出最佳的组合。此外，他们还会使用电子表格手动跟踪库存水平、新产品到货时间和有效日期。
随着 Goodiebox 的发展，基于电子表格的工作方式显然无法扩大规模，因为影响创意决策的因素太多。
“考虑到产品的保质期，管理库存也具有挑战性。由于市场趋势瞬息万变，很难在库存和减少浪费之间取得平衡 - 这对我们来说是一项重中之重。“Goodiebox 高级合作伙伴经理（全球规划）Juliette Giraud 评论道，“很多物流和仓储任务都非常耗时，而且容易出错。”
Goodiebox 电子商务项目经理 Annemette Bruhn 补充道：“我们每个月都要使用大量的电子表格来管理所有 Goodiebox 繁多的业务规则和复杂参数。”
每个月度礼盒。
加快每个月的 Goodiebox 内容选择。
为了应对眼前的挑战，并融入支持未来增长的战略解决方案，Goodiebox 聘请了 IBM 合作伙伴 Integrator，后者推荐了 IBM Decision Optimization CPLEX 解决方案。
部署任何软件之前，整个团队首先召开了业务框架会议，以协调业务机会、了解当前状态并设计理想结果。Goodiebox 采用迭代方法，并以共同创造最简化可实施产品 (MVP) 为目标。有了可行解决方案之后，团队便运用其经验，采用新的建模方法，并考虑使用新的数据集来改进数据模型，以获得更优质的输出。
为了促进与数据模型的有形交互，Integrator 开发了模拟用户界面，并将用户体验呈现给 Goodiebox，从而实现 MVP 的快速创建。
Juliette Giraud 评论道：“Integrator 从一开始就是项目的重要部分。他们的一位数据科学家在 MVP 的共同创建阶段与 IBM Client Engineering 团队合作。他们生成了一个数据模型，可以自动推荐产品、优化现有库存并优化参数。从而最大限度地提高客户满意度。”
该解决方案采用多个 IBM Decision Optimization CPLEX 组件，并结合了 IBM® Watson Studio Heritage、 IBM Watson Machine Learning 和 IBM® Cloud。正如 Juliette Giraud 补充道：“IBM 和 Integrator 与我们密切合作，了解我们的需求，并提出了适合我们业务的解决方案。这是一次集体合作，我们对结果非常满意。”
完成 MVP 后，Integrator 和 Goodiebox 能够使用真实数据来调整数据模型，并微调性能。系统利用库存数据和有效日期，为礼盒提供可能的产品组合建议，支持 Goodiebox 编辑选项、评估库存影响，并为当前或未来的礼盒预留商品。
有了这个解决方案，Goodiebox 的运营效率发生了翻天覆地的变化。Goodiebox 团队报告了每月礼盒的采购和设计方面的改进，并估计，随着时间的推移，数据模型的速度提高了 20 倍。
Juliette Giraud 补充道：“现在整个流程不再需要手动操作，每个月的礼盒规划速度提高了大约五倍。”Annemette Bruhn 也补充道：“我们能够更好地与业务规则保持一致，并能够根据所有产品有效日期减少库存。我们每个礼盒节省了 5% 到 10% 的成本。”
通过简化规划流程，Goodiebox 团队有更多时间可用于基本的创意流程，为每个礼盒设计有吸引力的美容套餐，以吸引不同的受众。强大的数据分析让 Goodiebox 能够按国家或地区和细分市场来了解哪些产品比较受欢迎，以及哪些产品会导致后续在线购买。
有了这个解决方案，Goodiebox 可以利用假设情景功能制定更好的业务决策。Integrator 和 IBM 在相对较短的开发和部署周期内，帮助 Goodiebox 降低了成本、提高了工作效率并增强了客户体验，这对商业成功至关重要。
Goodiebox 成立于 2012 年，为消费者提供美容和化妆品品牌订阅服务，范围遍及 13 个国家或地区的成千上万人。每个月，公司都会通过 GOODIEBOX 发送产品样品，供会员进行测试和判断，大多数许多情况下，后续会从 Goodiebox 网上商店进行购买。
Integrator 总部位于丹麦哥本哈根，提供业务优化和分析解决方案，帮助客户使用数据制定更优的决策，并取得更好的结果。Integrator 提供战略性商业智能建议、咨询，以及从财务和销售到生产再到分销的一系列自助服务解决方案。
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美国出品，2024 年 12 月。
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