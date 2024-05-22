Goodiebox 的订阅用户期待探索最新的美容产品，每月都会有一个时尚礼盒送货上门。为了给收件人带来惊喜和愉悦，Goodiebox 团队根据趋势和季节选择了一系列的产品和品牌纳入其中。

公司总部设在丹麦哥本哈根，工作人员负责规划每个月的包装盒内容、整理库存、安排包装并寄出给数以万计的消费者。由于每个包装中都有多个品牌和类别竞争，因此团队通过共享电子表格来规划出最佳的组合。此外，他们还会使用电子表格手动跟踪库存水平、新产品到货时间和有效日期。

随着 Goodiebox 的发展，基于电子表格的工作方式显然无法扩大规模，因为影响创意决策的因素太多。

“考虑到产品的保质期，管理库存也具有挑战性。由于市场趋势瞬息万变，很难在库存和减少浪费之间取得平衡 - 这对我们来说是一项重中之重。“Goodiebox 高级合作伙伴经理（全球规划）Juliette Giraud 评论道，“很多物流和仓储任务都非常耗时，而且容易出错。”

Goodiebox 电子商务项目经理 Annemette Bruhn 补充道：“我们每个月都要使用大量的电子表格来管理所有 Goodiebox 繁多的业务规则和复杂参数。”