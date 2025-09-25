通过强大的优化解决方案转变业务决策
IBM® Decision Optimization 代表了一系列优化软件，可提供规范性分析功能，帮助您做出更好的决策并提供改进的业务成果。
通过在 IBM Cloud Pak® for Data 上运行这些产品，获得额外的部署灵活性。IBM Cloud Pak® for Data 是一个容器化数据和 AI 平台，可让您在云端和本地的任何位置构建和运行优化模型。
使用集成开发环境、强大的优化求解器以及对多种优化建模方法的支持来加速优化建模。
将优化和机器学习结合在一个统一的环境中，为您提供注入 AI 的优化建模功能。
使用 GUI、协作工具、“假设”分析、应用程序数据模型支持和灵活的部署架构选项来构建和部署端到端决策支持应用程序。
使用 IBM z/OS® 上的 IBM CPLEX® Optimizer 引擎来解决 MIP/MIQCP 等数学编程模型，并使用 C 和 C++ API 进行建模。
使用决策智能软件简化复杂的决策，准确、及时地提供金融服务。了解规范性分析如何帮助提供更好的金融服务。
帮助更准确地为意外情况做好准备。通过路线优化缩短整体旅行时间并改善客户体验。
在遇到不断变化的生产条件时减少不确定性。使用决策分析优化结果并为未来做好更好的准备。
了解 IBM 客户如何使用决策优化来简化零售流程。
使用规范性技术评估数百万个“假设”场景以评估影响，帮助降低成本。获取指导，为患者做出更好的决策。
使用规范性分析和机器学习技术来改进资源规划和调度。采取行动，帮助减少或消除罚款，利用智能电网推动更好的业务成果。