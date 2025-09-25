Decision Optimization

通过强大的优化解决方案转变业务决策
学习快速入门教程
坐在办公桌前分析软件业务解决方案的人
为什么选择决策优化？

IBM® Decision Optimization 代表了一系列优化软件，可提供规范性分析功能，帮助您做出更好的决策并提供改进的业务成果。

通过在 IBM Cloud Pak® for Data 上运行这些产品，获得额外的部署灵活性。IBM Cloud Pak® for Data 是一个容器化数据和 AI 平台，可让您在云端和本地的任何位置构建和运行优化模型。

 查看信息图
主要产品 IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio

使用集成开发环境、强大的优化求解器以及对多种优化建模方法的支持来加速优化建模。

 了解更多信息 IBM Decision Optimization for IBM Watson® Studio

将优化和机器学习结合在一个统一的环境中，为您提供注入 AI 的优化建模功能。

 了解更多信息 IBM Decision Optimization Center

使用 GUI、协作工具、“假设”分析、应用程序数据模型支持和灵活的部署架构选项来构建和部署端到端决策支持应用程序。

 了解更多信息 IBM CPLEX® Optimizer for IBM z/OS®

使用 IBM z/OS® 上的 IBM CPLEX® Optimizer 引擎来解决 MIP/MIQCP 等数学编程模型，并使用 C 和 C++ API 进行建模。

 了解更多信息

用例

金融 旅行和运输行业 制造业 零售业 医疗保健 能源和公用事业
客户成功案例
建筑工地工人和机械的鸟瞰图
降低制造、仓储和配送成本
ÇimSA 使用 IBM 的优化软件快速运行复杂的“假设”场景，优化业务决策以改善客户服务并降低成本。
沙质采石场的前端装载机
利用规范性分析加速制造过程
了解 Decision Optimization 模型如何能帮助将粘土混合过程从几天缩短到几秒钟。
大型配送仓库的鸟瞰图，里面有装卸平台和许多卡车
FleetPride 加速库存周转，增加收入
FleetPride 通过分析转变其供应链管理，行动更快，花费更少。
资源 向其他用户寻求帮助
加入 Decision Optimization 社区，让世界各地的专家为您解答问题。
ESG 技术验证
使用 IBM Decision Optimization for IBM Watson Studio 和 IBM Cloud Pak for Data 进行预测和优化。
IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
探索更好的决策流程，例如运营、战略规划和排程。
做出更明智决策的更好方法
利用 IBM Watson Studio 中的决策优化功能。
IBM Cloud Pak® for Data 中的 Decision Optimization 入门
学习如何在 IBM Cloud Pak for Data 中使用 Decision Optimization，包括为新用户设置环境。
IBM Decision Optimization 支持时事通讯
查看流行的 IBM Decision Optimization 文档来回答与决策优化相关的问题。
采取后续步骤

快速入门教程开始，了解如何构建和运行 Decision Optimization 模型，或预约 IBM 专家咨询会议，讨论优化软件如何帮助交付改进的业务成果。