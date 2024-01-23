从拖拉机和送货车到挖掘机和垃圾车，无数企业依靠重型车辆来完成工作。当这些车辆出现机械问题时，这些公司经不起长时间等待备件，这也是为什么许多公司求助于 FleetPride 的原因。

FleetPride 高级分析总监 Homarjun Agrahari 接着说道：“快速向客户提供备件的能力让我们从竞争对手中脱颖而出。您可以在任何商店购买我们销售的零件。我们能在重型售后市场渠道中名列前茅的原因是，我们一直致力于在客户需要时以合适的价格将零件送到客户手中，无论他们身在何处。”

FleetPride 管理着五个区域配送中心，在美国各地运营着 260 多个分店。“我们广泛的配送网络和集成供应链对于我们的成功绝对至关重要，”Homarjun Agrahari 说到。“但是，保持如此庞大、复杂的供应链的平稳运行是一项持续的挑战。”

他解释说：“薄弱环节可能会危及整个链条，降低整体效率并影响客户服务，因此不断寻求优化仓库和配送流程至关重要。以前，我们的管理人员没有标准化的标准来衡量他们对运营策略所做的任何改变的有效性，他们必须依靠经验和直觉。

“为了提高整个供应链的效率，我们希望消除战略决策中的情感因素，让数据说话。然而，直到最近，我们仍然缺乏内部技能和适当的工具来访问我们的运营数据并将其转化为洞察分析。”