如果农民的拖拉机在收获期间发生故障，或者快递员的货车出现发动机问题，他们经不起长时间等待备件，因为他们要工作。FleetPride 与 Cresco International 合作，使用 Analytics 进行供应链管理转型，帮助确保客户在需要时获得所需的零件。
从拖拉机和送货车到挖掘机和垃圾车，无数企业依靠重型车辆来完成工作。当这些车辆出现机械问题时，这些公司经不起长时间等待备件，这也是为什么许多公司求助于 FleetPride 的原因。
FleetPride 高级分析总监 Homarjun Agrahari 接着说道：“快速向客户提供备件的能力让我们从竞争对手中脱颖而出。您可以在任何商店购买我们销售的零件。我们能在重型售后市场渠道中名列前茅的原因是，我们一直致力于在客户需要时以合适的价格将零件送到客户手中，无论他们身在何处。”
FleetPride 管理着五个区域配送中心，在美国各地运营着 260 多个分店。“我们广泛的配送网络和集成供应链对于我们的成功绝对至关重要，”Homarjun Agrahari 说到。“但是，保持如此庞大、复杂的供应链的平稳运行是一项持续的挑战。”
他解释说：“薄弱环节可能会危及整个链条，降低整体效率并影响客户服务，因此不断寻求优化仓库和配送流程至关重要。以前，我们的管理人员没有标准化的标准来衡量他们对运营策略所做的任何改变的有效性，他们必须依靠经验和直觉。
“为了提高整个供应链的效率，我们希望消除战略决策中的情感因素，让数据说话。然而，直到最近，我们仍然缺乏内部技能和适当的工具来访问我们的运营数据并将其转化为洞察分析。”
为了帮助推动决策，FleetPride 知道需要利用其仓库和物流网络的运营数据。公司与商业分析解决方案专业提供商 IBM 业务合作伙伴 Cresco International 合作实施了一套 IBM Analytics 解决方案，包括 IBM® Cognos® Analytics、IBM Planning Analytics（以前称为 IBM Cognos TM1®）、IBM SPSS® Modeler 和 IBM ILOG® CPLEX® Optimation Studio。
Homarjun Agrahari 评论道：“Cresco 团队在整个实施过程中及前后都给予了大力支持。他们不仅为我们的新分析团队奠定了技术基础，还提供了深入培训来帮助我们入门。对于我们许多内部团队来说，Analytics 是一项新事业，我们很高兴有 Cresco 陪伴左右。”
第一步，FleetPride 使用 IBM Cognos Analytics 设计和分发每日仓库库存和库存报告。这使仓库管理人员可以全面了解库存的水平和位置，并根据客户需求显示有关每种类型物品存储位置的建议。有了这种洞察分析，管理人员可以确保最受欢迎的物品存储在装运码头附近，从而为仓库员工节省大量时间并提高工作效率。
接下来，FleetPride 使用 IBM SPSS Modeler 构建一个使用三年的历史运输数据的模型，来预测每个仓库每日、每周和每月的进出运输订单数量。这使得仓库管理人员可以更轻松地调整人工计划并保持适当的员工数量，满足任何一天的客户需求。
该公司还与 Cresco International 密切合作，利用 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 构建其整个配送网络的优化模型。
Cresco International 数据科学与分析顾问 Haoming (Ryan) Tian 表示：“借助决策优化解决方案，FleetPride 能够解决复杂的配送网络问题，并在给定的约束条件下找到最佳答案。”
Homarjun Agrahari 补充道：“CPLEX 可以帮助我们确定设立仓库的最佳位置，最大限度缩短整个网络的交货时间和成本。当我们决定是否建造或收购新仓库时，这种洞察分析会对我们的网络设计策略产生重大影响。”
Haoming (Ryan) Tian 补充道：“在 FleetPride，我们在综合方法中采用了多种分析技术。IBM Cognos Analytics 担当企业报告平台，因此业务利益相关者可以快速访问和评估其业务统计数据。
"我们使用 IBM SPSS Modeler 作为数据挖掘和预测技术，生成统计模型，为企业提供未来洞察分析，帮助解决描述性分析中发现的挑战。
“最后，CPLEX 发挥双重作用：与 IBM SPSS 集成，根据现实世界约束下的统计建模得出最佳业务建议，同时独立工作来解决其他优化问题。”
借助 IBM Analytics 解决方案，FleetPride 获得了对运营数据的前所未有的洞察力，从而实现了供应链管理方法转型。
Homarjun Agrahari 指出：“我们不再需要依靠预感或最佳猜测来管理供应链中的所有环节。我们的管理人员均可通过详细报告快速、轻松地存取最新运营数据，以便做出更明智的决策来提高整个供应链的效率。
“例如，每日库存报告使仓库管理人员能够优化产品布局，减少员工空手在不同存储区走动的时间。这有助于提高整个仓库的效率和生产力。
“与此同时，我们在 SPSS Modeler 中设计的运输预测模型已帮助我们更准确地管理员工数量，有助于确保我们只引入所需数量的员工。
“了解每天大约需要多少员工来处理进出运输也有助于减少加班的员工数量。过去，加班费是一笔不小的开支。现在我们能够更准确地规划员工数量，加班费可以忽略不计，而且我们已经节省大量成本。”
他补充道：“我们在 SPSS Modeler 中设计的另一个模型可以预测仓库员工犯拣选错误的可能性，这使得管理人员能够采取措施简化产品标签，现在 99.5% 的包装无差错。这是特别重要的洞察分析，因为我们提供的许多组件都有不同的尺寸或配置，最小的分派错误也可能会阻止客户快速修好车辆。”
凭借无可争议的数据驱动的运营洞察，FleetPride 比以往任何时候都更有能力保持其供应链高效运行。
Haoming (Ryan) Tian 评论道：“Cresco 的目标始终是与我们的客户分享相同的业务理解，也就是我们如何帮助优化客户的业务分析和决策流程。在与 FleetPride 的合作中，我们了解客户正处于快速创新的环境中，因此我们正在尽力帮助他们更快地思考和运营。”
Cresco International 的实践总监 Sanjeev Datta 在展示 FleetPride 分析成熟路径方面发挥了重要作用，他表示：“我们的客户信任我们的行业知识和产品经验。构建可证明高投资回报的分析解决方案只能采用有助于获得信任并证明卓越的循序渐进的方法，从而提供制胜的策略和解决方案。Cresco 团队通过我们的技术能力、项目交付和出色的团队合作，一次又一次向 FleetPride 证明了我们的承诺。”
Homarjun Agrahari 总结道：“在 IBM Analytics 解决方案和 Cresco International 的支持下，我们非常有信心，即使我们的配送网络日益复杂，我们也能够不断提高供应链绩效。利用先进的分析软件可以帮助我们及时向客户交付零件，从而帮助他们保持车辆在路上行驶且业务顺利运行。”
FleetPride （ibm.com 外部链接）是北美重型售后市场渠道中最大的卡车和拖车零件分销商。FleetPride 总部位于德克萨斯州欧文，在 45 个州的 260 多个分店开展业务，拥有 400 多个全国知名品牌。FleetPride 为多个行业的多元化客户群提供服务，包括货运和航运、租赁服务、农业、食品和饮料、建筑和废物管理。
Cresco International 总部位于德克萨斯州达拉斯，为组织提供业务管理、资源和数据技术。其产品包括 IBM Business Analytics 软件、营销分析工具、云解决方案、咨询服务以及技术支持和培训。要了解有关 Cresco International 产品和服务的更多信息，请访问：crescointl.com（ibm.com 外部链接）。
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