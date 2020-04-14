规范性分析帮助企业确定最佳行动方案，从而实现降低成本、提升客户满意度、提高盈利能力等组织目标。虽然弄清楚“应该做什么”是任何企业的关键问题，但规范性分析的价值却经常被忽视。在面对一系列可能情景时，人们仍然倾向于“凭直觉行事”。
继续阅读，了解什么是规范性分析、它与预测性分析之间的关系，以及它们为何对当今企业至关重要。
当商业决策者面对“我们应该采取什么行动”这一关键问题时，往往需要应对数以百万计的决策变量、约束条件和权衡取舍。诸如 IBM 决策优化等规范性分析解决方案，通过提供用于构建和部署优化模型的工具，使企业能够针对复杂问题做出准确决策，而这些优化模型正是对业务问题的数学化表示。随后，强大的优化求解器会运用复杂算法对这些模型进行求解，并向决策者提供优化建议。
其成果如何？您可以获得有关为实现目标而应采取的行动的指导，例如实现成本降低、客户满意度、盈利能力和运营效率。
在“我们应该做什么？”之前经常会出现这样的问题：“可能发生什么？”这就是预测性分析的用武之地。预测性分析利用先进的算法和机器学习来处理历史数据，“学习”已经发生的事情，同时发现未见的数据模式、交互和关系。然后，它创建模型来显示场景或结果的可能性。
您可能认为企业只需依赖预测性分析即可，而规范性分析只是可有可无的附加功能。然而，这种思维方式并未达到预期。《经济学人》智库的一份报告显示，70% 的企业高管认为数据科学和分析项目非常重要。但只有 2% 的人表示这些项目已经兑现了承诺。
为什么？机器学习提供的预测模型提供“可操作的洞察分析”，但它们并未说明基于这些洞察分析应采取哪些行动以获得最佳结果。在很多情况下，有偏倚的人会凭“直觉”行事。通常情况下，结果充其量也只是一般，最糟的情况则令人失望。要真正从预测性分析中获益，投资于规范性分析至关重要。
以下示例有助于说明，在预测能力之上引入规范性分析所能带来的价值。如果您身处制造业，预测性分析可以估算员工和设备完成维护所需的时间。而在引入规范性分析后，您将能够明确需要多少加班时间，从而制定出更为细致、可执行的排班计划。
在零售行业，预测性分析可以预测由外部因素引发的需求激增。规范性分析则可协助制定补货方案，明确由哪个仓库为各零售门店供货，从而充分满足需求。
对于能源及公用事业行业而言，规范性分析可以依据预测的电力需求，指导开启或关闭哪些发电机的决策。
最后，如果您的企业属于航空业或旅游与交通运输行业的其他领域，便可在需求预测的基础上，利用规范性分析来制定最优的机队配置方案和机组人员排班计划。
根据 INFORMS 发布的新闻稿，荣获 Edelman 运筹学与管理科学成就奖提名的企业，通过运用决策优化技术实现规范性分析能力，取得了广泛成效。这些成效包括数百万美元的直接成本节省、更优质的客户服务，以及更低的库存水平。规范性分析将企业决策能力提升到了新的高度。企业既拥有预测可能发生情景的工具，又能将这些洞察整合进规范性分析引擎，使决策能够以面向未来的视角实现动态优化。
IBM 客户 FleetPride 正是企业通过规范性分析创造价值的真实案例。FleetPride 从事重型卡车及拖车零部件的销售，并提供相关服务。他们构建了一个模型，利用历史发货数据，按天、周和月预测每个仓库的发货单。他们对模型进行决策优化，确定应对客户需求的最佳行动，包括人员配置和库存。
正如 FleetPride 所展示的那样，规范性分析能够将数据和预测性解决方案转化为切实可行、基于事实且不带偏见的行动方案。您无需再依赖直觉决策。相反，借助先进分析、统计建模以及决策引擎，企业可以应对复杂的业务规划、排程、定价和库存等挑战，以及众多早已超出电子表格和人类思维处理能力范围的问题。由此，企业将更有条件迈向更大的成功，并获得持续的竞争优势。
如需了解规范性分析解决方案如何为您的企业创造价值，请访问 IBM Decision Optimization 官方网页，或通过交互式产品导览，亲身体验 Decision Optimization 的实际应用。
了解发生了什么、为什么、可能会发生什么以及您能做些什么。凭借其清晰的分步式推理方式，Project Ripasso 可为每一位业务用户提供洞察分析，帮助其以思考的速度做出自信决策。
企业要想蓬勃发展，就必须利用数据建立客户忠诚度，实现业务流程自动化，并利用 AI 驱动的解决方案进行创新。
通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。