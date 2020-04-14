在“我们应该做什么？”之前经常会出现这样的问题：“可能发生什么？”这就是预测性分析的用武之地。预测性分析利用先进的算法和机器学习来处理历史数据，“学习”已经发生的事情，同时发现未见的数据模式、交互和关系。然后，它创建模型来显示场景或结果的可能性。

您可能认为企业只需依赖预测性分析即可，而规范性分析只是可有可无的附加功能。然而，这种思维方式并未达到预期。《经济学人》智库的一份报告显示，70% 的企业高管认为数据科学和分析项目非常重要。但只有 2% 的人表示这些项目已经兑现了承诺。

为什么？机器学习提供的预测模型提供“可操作的洞察分析”，但它们并未说明基于这些洞察分析应采取哪些行动以获得最佳结果。在很多情况下，有偏倚的人会凭“直觉”行事。通常情况下，结果充其量也只是一般，最糟的情况则令人失望。要真正从预测性分析中获益，投资于规范性分析至关重要。

以下示例有助于说明，在预测能力之上引入规范性分析所能带来的价值。如果您身处制造业，预测性分析可以估算员工和设备完成维护所需的时间。而在引入规范性分析后，您将能够明确需要多少加班时间，从而制定出更为细致、可执行的排班计划。

在零售行业，预测性分析可以预测由外部因素引发的需求激增。规范性分析则可协助制定补货方案，明确由哪个仓库为各零售门店供货，从而充分满足需求。

对于能源及公用事业行业而言，规范性分析可以依据预测的电力需求，指导开启或关闭哪些发电机的决策。

最后，如果您的企业属于航空业或旅游与交通运输行业的其他领域，便可在需求预测的基础上，利用规范性分析来制定最优的机队配置方案和机组人员排班计划。