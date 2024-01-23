从 1966 年成立后的最初几年扩张，到 1977 年在糕点之外增加新鲜的当地面包，再到 2013 年翻新生产设施，Elonen 一直在成长，并适应时代和客户的口味。2017 年，当该公司增加了烘焙食品的每日全国分销时，其产品的需求猛增。

随着业务持续增长，Elonen 实施了各种 IT 和自动化系统来支持其烘焙流程。这导致了数据的激增，该公司承认，没有人真正使用这些数据进行决策。

“我开始思考如何利用所有这些数据将日常工作纳入自动化范围，从而提高效率和竞争力，”Elonen 首席执行官 (CEO) Jari Elonen 说道。

Jari Elonen 向 IBM 的 Pasi Korpela 介绍他所面临的挑战。Korpela 开始探讨数字化转型，以及更有效地使用数据来改善客户体验。他建议 Elonen 咨询 Houston Analytics Oy，这是一家在零售和包装商品方面拥有专业知识的芬兰分析公司。Houston Analytics 来到这家面包厂，讨论数据和自动化如何为公司提供帮助。

早些时候，大家都认为必须一步一步来。实际上，这意味着 IBM 和 Houston Analytics 需要一次确定并解决单个问题，而不是一个大型转型项目。这样，Elonen 将从建立在久经验证的优势上获益。

Elonen 想要解决的第一个问题涉及包装过程的最后一步，即运输前产品标签的打印和分类。该过程主要是手动完成且非常耗时，这会导致配送延迟。产品数据和客户数据存放在独立的外包数据库中，面包厂在包装和配送订单时很难将两者连接起来。