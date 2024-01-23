Elonen Oy 面包厂位于芬兰中部地区 Jämsä，每天都会生产美味的烘焙食品，供其咖啡馆消费以及供客户在芬兰各地的零售商处购买。Elonen 的主厂拥有约 200 名员工，负责烘焙和包装蛋糕、面包、饼干和其他产品，供区域和全国分销。
从 1966 年成立后的最初几年扩张，到 1977 年在糕点之外增加新鲜的当地面包，再到 2013 年翻新生产设施，Elonen 一直在成长，并适应时代和客户的口味。2017 年，当该公司增加了烘焙食品的每日全国分销时，其产品的需求猛增。
随着业务持续增长，Elonen 实施了各种 IT 和自动化系统来支持其烘焙流程。这导致了数据的激增，该公司承认，没有人真正使用这些数据进行决策。
“我开始思考如何利用所有这些数据将日常工作纳入自动化范围，从而提高效率和竞争力，”Elonen 首席执行官 (CEO) Jari Elonen 说道。
Jari Elonen 向 IBM 的 Pasi Korpela 介绍他所面临的挑战。Korpela 开始探讨数字化转型，以及更有效地使用数据来改善客户体验。他建议 Elonen 咨询 Houston Analytics Oy，这是一家在零售和包装商品方面拥有专业知识的芬兰分析公司。Houston Analytics 来到这家面包厂，讨论数据和自动化如何为公司提供帮助。
早些时候，大家都认为必须一步一步来。实际上，这意味着 IBM 和 Houston Analytics 需要一次确定并解决单个问题，而不是一个大型转型项目。这样，Elonen 将从建立在久经验证的优势上获益。
Elonen 想要解决的第一个问题涉及包装过程的最后一步，即运输前产品标签的打印和分类。该过程主要是手动完成且非常耗时，这会导致配送延迟。产品数据和客户数据存放在独立的外包数据库中，面包厂在包装和配送订单时很难将两者连接起来。
通过提高生产力，将供应链效率提高 20% 以上
显著提高包装和贴标流程效率
利用现有的外包订货系统，Elonen 无法分析或操作数据来根据产品或交货地点打印配送标签。它们只是当每个订单到达时从打印机上打印出来。两名工人专门负责从打印机上取出标签，将其撕开并按产品类型进行分类。然后，其他仓库工作人员会来拿每件商品累积的标签，从仓库取出烘焙食品，贴上标签，分类并将它们放在托盘上进行运输。即使单个顾客订购了一整托盘的巧克力蛋糕，每个蛋糕也会收到一个标签。
“包装站确实是运营中的瓶颈，”Houston Analytics 业务开发总监 Markku Breider 说道。“因此，我们需要审视整个过程 – 从收到订单到物品装上卡车。”
IBM 和 Houston Analytics 与 Elonen 合作，携手应用数据和分析来克服其仓库活动中日益严重的瓶颈。“我们很快意识到，仅靠数据并不能改变任何事情；我们需要改变整个包装流程，”Breider 说道。“一旦我们能够绘制和描述整件事情，我们就可以将数据链接到流程中的各个决策点，以便数据可以支持其执行。”
该项目从一项预研究活动开始，旨在评估和绘制面包厂的系统和数据源。早些时候，Jari Elonen 安排了 IBM、Houston Analytics 与各种 IT 外包提供商之间的会议，让他们参与到项目中。由于他们控制着数据，因此需要他们的参与来创建更加简化的包装和贴标流程。
到 2019 年底，Houston Analytics 制定了转型路线图。它推荐了 IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio 解决方案来帮助通过数据分析优化流程。Houston Analytics 迅速进入主要咨询角色，并于 2020 年初完全接替了 IBM。
第一步，Houston Analytics 创建了一个同步数据模型并实施了一个数据仓库，以便 Elonen 可以连接并利用来自其各个外包系统的数据。该数据仓库现在可以用作预报、分析和预测的基础，以支持 Elonen 未来的数字化转型项目。
使用 IBM ILOG CPLEX 解决方案可帮助 Elonen 简化贴标和包装流程并提高效率。该解决方案分析传入的订单数据以优化包装和标签打印。Elonen 可以按客户、交货路线、交货日期或任何其他参数打印标签。
IBM ILOG CPLEX 解决方案还为每天的订单包装和码垛提供优化计划。例如，它可以计算订购量应使用哪种类型的托盘，每种类型的托盘要多少个，以及如何在托盘之间分配和整理产品。由于标签是按照正确包装顺序打印的，因此工人们可以更快地从仓库中取出产品并将其排列在托盘上。
“Elonen 现在可以选择打印标签的方式，”Breider 说道。“这使他们在从仓库提货时更加灵活，并提高了包装站的效率。”
Elonen 在迈向数据驱动的数字化转型之旅中取得了良好开端。在实施 IBM ILOG CPLEX 解决方案以优化订单管理、打印、贴标和包装流程后，该面包厂立即将两名专门负责撕标签和分类标签的工人调到仓库从事其他更有趣的工作。这项繁琐的任务已经完全消除了。此外，由于工人生产力的提高，供应链效率提高了 20% 以上。
Elonen 希望从该系统中实现其他效率。新的仪表板可让仓库管理员跟踪和管理收到的订单，包括需要多少托盘以及何时需要。面包厂第一次可以提前一天甚至几周了解未来的订单，从而可以选择预先包装物品以提高效率。正如 Jari Elonen 所说：“一个好的仪表板胜过 100 份报告。”
Houston Analytics 在重新设计仓库流程方面发挥了关键作用，以利用 Elonen 对客户和订单数据的新可见性，以及分析和使用客户和订单数据的能力来提高效率。例如，当收到足以填满整个托盘的订单时，Elonen 可以为整个托盘打印单个标签，而不是为托盘上的每个物品打印标签，从而节省大量时间和精力。
“现在流程更加简化了，”Breider 说道。“它是数据驱动的，因此它为 Elonen 的包装过程提供了更多的可见性和灵活性。”
Elonen 预计，这种灵活性和效率的提高最终将为其客户提供更好的交付服务。随着公司的发展，简化的包装流程对于满足对其产品日益增长的需求至关重要。
该面包厂现在拥有大数据和分析解决方案，可用于其他业务领域。Elonen 已经强调了其未来的关键优先事项，Houston Analytics 帮助制定了路线图，说明其下一步可以使用数据仓库和分析解决方案做什么。
“这也与我们未来的重点相通。”Jari Elonen 表示，“市场分散化促使我们更好地了解消费者的需求，这样我们就可以改善我们的产品分类，并提供每个贸易区域的消费者想要购买的产品。这也将为我们的零售合作伙伴创造更多价值。”
该公司最近收购了芬兰的另一家面包厂，而 Houston Analytics 已经找到了分析解决方案可以帮助增强被收购公司与 Elonen 之间协同效应的领域。
“我想说，对 Elonen 来说最大的优势是，”Breider 说道，“Jari [Elonen] 对他的公司有远见。他们很感兴趣，并且信任我们。尽管他们对技术一无所知，他们也可以进入数据分析领域。”
1966 年，Raimo Elonen 和他的妻子在芬兰 Jämsä 创立了 Elonen（ibm.com 外部链接）面包厂。现在，全公司拥有近 250 名员工，从面包师道维修工人。2013 年，公司开设了最先进的生产设施，并通过其 10 家咖啡馆、8 家面包店以及芬兰各地的日常分销为客户提供服务。预计 2021 年销售额将达到 4,720 万美元。
关于 Houston Analytics Oy
当今世界，大多数“数据科学”均由手工编码的一次性分析组成，而这些分析永远不会超过原型阶段。Houston Analytics（ibm.com 外部链接）方法将预测分析和世界级优化提升到工业水平。Houston Analytics 于 2013 年在芬兰赫尔辛基成立，将分析无缝嵌入客户的业务流程，可通过每次一个决策点提供改进的结果和增加的回报。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, Hybrid Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 7 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、CPLEX 和 ILOG 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade。
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