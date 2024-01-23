从最基本的角度来看，电网是一个互连的网络，可将能源从中央电源输送到最终用户。在大多数家庭和企业中，连入电网就像将插头插入墙壁插座一样简单。
电网通常是可靠的，但可能受到停电和电压过低的影响，而且与风能和太阳能等替代能源相比，可能更昂贵且不清洁。替代能源变得越来越流行，但在可用性和存储方面也有其局限。
微电网旨在结合传统电网、太阳能、风能、燃料电池和其他能源技术，帮助企业满足电力需求。理想情况下，微电网平衡不同能源之间的负载需求，为客户提供稳定、清洁、具有成本效益的能源。CleanSpark 成立于 2012 年，旨在帮助组织开发自己的微电网。
微电网不是以一应万的方案。微电网是复杂的——无论是为了满足单个家庭的能源需求，还是为了满足大规模、相互关联、地理位置分散的一系列建筑的能源需求——优化微电网的考虑因素数量可能多到令人难以置信。CleanSpark 数据分析总监 Rich Inman 估计，微电网优化过程需要评估稀疏矩阵中的数千万个变量，而这样的矩阵可能包含多达 10²⁰ 个元素。
直接与公司现有的技术堆栈集成，大幅节省时间
以大量有价值的数据，支持微电网技术的改进
多年来，Inman 和 CleanSpark 团队使用 MATLAB 计算环境来开发产品。但随着公司的发展，团队希望的建模优化方式，已变得更加复杂。“我们正在推动最先进的技术发展，”Inman 说。为了不断满足客户的需求，CleanSpark 需要一个强大的优化器，能与公司现有的技术基础架构配合使用。
经过仔细研究和成本效益分析，CleanSpark 选择了 IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio 软件。Inman 解释道：“IBM 脱颖而出成为首选，不仅针对我们需求提供合适的价格，而且提供了我们不断推进业务所需的支持。”在 IBM 业务合作伙伴 Newcomp Analytics 的帮助下，CleanSpark 首先以订阅方式测试了这一软件。六个月后，经过多次成功的基准测试，CleanSpark 购买了 IBM 软件的永久许可证。
从宏观层面，CPLEX 解决方案帮助 CleanSpark 解决了优化模型问题，但正如公司首席技术官 (CTO) 兼首席架构师 Amanda Kabak 所解释的，它的作用还不止于此。由于每个客户的历史能源消耗、公用事业费率、规模限制等方面的数据不同，因此针对不同客户的方程式截然不同。也不是每一家公司都有相同的目标。一些客户可能会优先考虑内部收益率，另一些客户可能更关注可持续性或弹性。
“不能只编写常规的编程代码，”Kabak解释道。“必须在一个方程式中针对每一个因素进行建模，并且必须平衡和优化这一方程式。CPLEX 所做的实际上就是解决了这个问题。”
在帮助 CleanSpark 解决最复杂的问题时，IBM CPLEX Optimization Studio 软件为该组织节省了大量时间。正如 Inman 解释的，该软件与 CleanSpark 的技术堆栈无缝集成，让他能自行在几个月内构建起组织的优化方案。
该解决方案还为能源优化问题提供了更全面的解决方案，让 CleanSpark 在竞争中遥遥领先。Kabak 解释道：“这是市场上 100% 的差异化优势。我们的很多竞争对手都会做一些类似的建模，但他们不会优化。我们正在解决一个更加复杂的问题，并为我们的客户提供更多有用的信息。”
最后，在 IBM 解决方案的助力下，CleanSpark 开始向客户提供越来越有价值的信息。CleanSpark 完成的每个项目都会产生大量数据，然后 CleanSpark 团队可以进一步加以分析，找到新的优化途径。因此，该公司可以持续完善其微电网技术，不仅改进产品，而且改进整个能源消耗的方法。Kabak 总结道：“所有这些数据都有助于我们将 CleanSpark 定位为可再生领域的思想领袖。我们正在为全球知识生态系统做出贡献。”
CleanSpark （链接位于 ibm.com 外部）致力于用微电网技术帮助客户优化能源使用。该公司与全球各个行业的企业合作，设计、开发、安装、维护定制的微电网。尽管 CleanSpark 主要是一家软件公司，但也提供卓越的服务。该公司总部位于加州圣迭戈，约有 50 名员工。
关于 Newcomp Analytics
IBM 业务合作伙伴 Newcomp Analytics 总部位于加拿大安大略省，帮助银行、教育、医疗保健和其他行业的客户使用数据分析获得强大洞察。它已为北美 400 多家企业提供了正确的工具、软件和专业知识来理解其数据。Newcomp Analytics 成立于 1991 年，约有 100 名员工。
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美国出品，2021 年 7 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、CPLEX 和 ILOG 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade。
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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。