电网通常是可靠的，但可能受到停电和电压过低的影响，而且与风能和太阳能等替代能源相比，可能更昂贵且不清洁。替代能源变得越来越流行，但在可用性和存储方面也有其局限。

微电网旨在结合传统电网、太阳能、风能、燃料电池和其他能源技术，帮助企业满足电力需求。理想情况下，微电网平衡不同能源之间的负载需求，为客户提供稳定、清洁、具有成本效益的能源。CleanSpark 成立于 2012 年，旨在帮助组织开发自己的微电网。

微电网不是以一应万的方案。微电网是复杂的——无论是为了满足单个家庭的能源需求，还是为了满足大规模、相互关联、地理位置分散的一系列建筑的能源需求——优化微电网的考虑因素数量可能多到令人难以置信。CleanSpark 数据分析总监 Rich Inman 估计，微电网优化过程需要评估稀疏矩阵中的数千万个变量，而这样的矩阵可能包含多达 10²⁰ 个元素。