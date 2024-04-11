该解决方案可以为您的企业做什么
通过使用 IBM® Decision Optimization for Watson Studio，数据科学团队可以利用规范化分析功能，并组合使用机器学习和优化等技术构建解决方案。
IBM Watson® Studio for IBM Cloud Pak® for Data 提供了 Decision Optimization。
IBM Cloud Pak® for Data
查看定价
Decision Optimization for Watson Studio 优势
提高运营效率
与 IBM Watson Studio 集成在一起有助于优化复杂的业务决策，从而帮助获得可观的投资回报。
解决广泛的决策问题
IBM CPLEX® 求解器可以帮助解决大型实际优化问题，并达到当今交互式决策优化应用程序所需的速度。
简化创建优化模型的过程
建模助手使用自然语言交互以定义模型的目标和约束，而无需进行编码。
轻松运行您的项目
通过在 IBM Watson Studio 中集成优化功能，团队可以快速扩展其概念验证应用程序，并将优化模型部署到生产环境中。
作为团队更明智快速地工作
与业务分析师共享图形仪表板以验证模型的优势。使用强大的可视化功能测试多种场景。
最后，IBM 解决方案帮助我们充分利用资源，并在生产网络投资方面做出更明智的决策，从而获得更高的收入和利润。
Niklas Steding
IT Project Lead
Continental Tires
阅读成功案例
资源
交互式产品导览
尝试使用教程创建在 Watson Studio 中使用 Decision Optimization 的模型。
学习快速入门教程
主要功能简介
了解 Decision Optimization for Watson Studio 的主要功能。
观看视频 (04:56)
快速构建优化模型
观看建模助手如何在 Watson Studio 中简化优化建模。
观看视频 (07:06)
作为团队更明智快速地工作
与业务分析师共享图形仪表板以验证模型的优势。
观看视频 (06:27)
在 IBM Watson Machine Learning 上轻松部署模型
快速配置概念验证应用程序，并轻松将其扩展到生产环境。
观看视频 (05:04)