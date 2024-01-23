ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.S

ÇimSA 使用 IBM® CPLEX® Optimization Studio 工具集来解决复杂的业务优化问题，并更快地交付解决方案。该工具集通过 IBM Lab Services、IBM Data Science Elite 和 IBM 业务合作伙伴 Lumtify 之间的单团队式协作部署，帮助将制造和分销成本降低 3%，并将库存成本降低 10%。
ÇimSA 使用 CPLEX Optimization Studio 快速运行复杂的“假设”场景，优化业务决策，以改善客户服务并降低水泥制造、仓储和配送成本。
随着全球建筑业的蓬勃发展，2003 年至 2018 年全球水泥行业年均增长率为 5.1%。继中国、印度和美国之后，土耳其成为世界第四大水泥生产国。ÇimSA 是土耳其最大的水泥制造商之一，也是白水泥生产领域的领导者，其年产量已增至超过 600 万吨。除了满足国内水泥需求外，ÇimSA 还开发了全球分销网络，出口到欧洲、中东和北美。
ÇimSA 在 10 多个地点拥有多个窑炉、研磨机和筒仓以及七个国际分销终端，建立了复杂的设施网络。该公司还产生了与供应链管理、水泥制造和运输相关的大量管理费用。为了优化运营，同时考虑货币汇率波动、税收、需求和制造能力变化，ÇimSA 管理人员越来越多地使用传统计算工具进行销售和运营规划。
但随着公司的发展，该规划工具达到其极限。“我们之前的工具没有充分集成，无法输入我们需要考虑的所有业务维度，”ÇimSA 项目经理 Nevzat Çakmak 说道。“我们被局限在几种场景中，无法创建支持决策所需的所有‘假设’场景。”
“之前的系统还存在解决方案计算速度慢的问题，”分析专家兼 IBM 业务合作伙伴 Lumtify 的联合创始人 Sabri Suyunu 说道。“ÇimSA 需要 24 小时才能看到优化问题的结果。旧系统也无法集成创建准确模型所需的所有数据。”
随着 ÇimSA 不断收购新的生产设施并拓展新市场，其高层管理团队需要其销售运营和规划工具具有更高的速度和灵活性。当 Çakmak 和他的 IT 团队开始寻找更先进的优化解决方案时，Suyunu 分享了他的经验。“我们使用 IBM CPLEX Optimization Studio 八年了，”Suyunu 说，“我之所以推荐，是因为它不仅速度快、易于使用，还能解决 ÇimSA 与优化相关的所有复杂问题。”
CPLEX Optimization Studio 工具集使用数据科学和决策优化技术来建模和解决复杂的业务优化问题。它还能让用户快速开发和部署优化模型，并创建旨在改善业务成果的定制应用程序。
决定部署 CPLEX Optimization Studio 工具集后，ÇimSA 实施的第一步是获取开发精确优化模型所需的所有相关业务数据。“准备数据并确保数据完整性是我们面临的最大挑战，”Suyunu 说。“因此，我们通过 CPLEX 的先进建模技术开发了数学模型。模型编写完成后，我们就可以启动微调和测试流程，解决包含数百万个决策变量和约束的大规模供应链问题。”
对于第一个建模项目，IBM Lab Services、IBM Data Science Elite 和 Lumtify 解决了 ÇimSA 最重要的优化优先事项之一：设计全球供应链网络。“在不同地点有这么多不同的生产设施，你需要根据不同的‘假设’场景做出决策，”Çakmak 说。“这些问题难以手动或使用电子表格解决，但 CPLEX 可以运行数百万个解决方案变量，实现供应链优化。”IBM Data Science Elite 团队的优化主题专家 Eray Çakici 说道。
除了与运输和电力相关的费用外，燃烧燃料将水泥窑加热至 2,000 摄氏度的成本是水泥行业最大的成本投入之一。确定生产设施是使用煤炭、石油焦、天然气还是其他燃料，决定供应商、价格和交货时间表，是一项特别困难且持续存在的挑战。这就是 ÇimSA 将燃料结构优化作为第二个主要 CPLEX 优化项目的原因。“CPLEX 回答了关键的燃料结构问题，例如时间、供应商、数量和价格。”Çakmak 说。“如果你能做到这一点，就可以节省大量成本。”
ÇimSA 成功实施 CPLEX Optimization Studio 的关键步骤之一是定制设计的用户界面。“IBM 的界面设计团队非常有才华，” Suyunu 说。“他们以最快的速度将我们创建的所有设计编码成用户友好型屏幕。你可以在屏幕上管理参数和输入，然后可以再次运行模型并在屏幕上看到新的结果。”
在实施过程中，ÇimSA 对 Lumtify 和 IBM 之间的合作印象深刻。“他们不像两支不同的团队。他们表现得就像是一支团队，”Çakmak 说。“当我们深入研究任何问题时，他们总是能够迅速做出反应并解决问题。”
在提取数据、构建模型、设计用户界面和测试解决方案后，ÇimSA 于 2020 年初启用了新的 CPLEX Optimization Studio 平台，恰逢新冠疫情开始扰乱世界各地的业务运营。
“过去，我们每月与高层管理人员召开优化规划会议，”Çakmak 说道。“但由于疫情导致规划环境迅速变化，我们现在每周召开一次会议，这个工具集对于支持决策变得更加重要。”
在一个用例示例中，该工具集为管理层提供了有关在疫情期间关闭哪些生产线以及保持哪些生产线开放的关键信息和观点。“该系统旨在帮助管理层做出明智的决策，并帮助他们克服这一时期的困难，”Suyunu 说。“事实上，该平台起到非常大的作用，以至于董事会会议开始通过此工具举行。”
“现在，我们可以预见我们的决定可能产生的结果，”Çakmak 说。“CPLEX 系统可以非常有效地以易于理解的方式向我们的高层管理人员呈现输出。”
ÇimSA 会继续将 CPLEX 平台的使用扩展到全球网络设计和燃料结构优化等初始用例之外，而且目前已经实现了显著的业务收益，包括：
CPLEX Optimization Studio 解决问题和提供场景报告的速度也使信息变得更加重要。新系统无需等待整夜进行场景报告处理，而是以快 12 倍的速度提供结果，通常在按下“运行”按钮后 10-15 分钟即可生成输出。
“CPLEX 已成为 ÇimSA 不可或缺的工具，”Suyunu 说。“这是量身定制的解决方案，可以根据需要灵活地添加和开发。”在接下来的一年中，该公司计划将该工具集的范围扩展到其他重要的业务领域，包括库存规划。
“该工具非常敏捷，其优点是可以为任何场景提供答案，”Çakmak 说。“它能够帮助我们做出更好的决策，为未来做好准备。”
ÇimSA（链接位于 ibm.com 外部） 成立于 1972 年，总部位于土耳其伊斯坦布尔， 是世界三大白水泥生产商之一，产品出口到中东、北非、欧洲和北美的 65 个市场。该公司在土耳其有六家工厂，在德克萨斯州休斯顿有一家工厂，并正在收购位于西班牙的另一家工厂。该公司从德国、意大利、西班牙、罗马尼亚、俄罗斯和北塞浦路斯土耳其共和国的七个国际码头发货。作为 Sabanci Holding 的子公司，ÇimSA 2019 年的销售收入为 17.26 亿土耳其里拉，在全球拥有近 2000 名员工。
IBM 业务合作伙伴 Lumtify （链接位于 ibm.com 外部）总部位于土耳其伊斯坦布尔，已为土耳其工业公司、零售商、消费品企业、能源和自然资源公司、公共服务实体和金融服务机构提供 IT 咨询服务超过 13 年。专业领域包括数学建模、系统优化、分析、数据科学、商业智能、数字化转型、机器学习、人工智能和自然语言处理。
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2020 年 11 月在美国制作。
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