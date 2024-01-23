ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.S

随着全球建筑业的蓬勃发展，2003 年至 2018 年全球水泥行业年均增长率为 5.1%。继中国、印度和美国之后，土耳其成为世界第四大水泥生产国。ÇimSA 是土耳其最大的水泥制造商之一，也是白水泥生产领域的领导者，其年产量已增至超过 600 万吨。除了满足国内水泥需求外，ÇimSA 还开发了全球分销网络，出口到欧洲、中东和北美。

ÇimSA 在 10 多个地点拥有多个窑炉、研磨机和筒仓以及七个国际分销终端，建立了复杂的设施网络。该公司还产生了与供应链管理、水泥制造和运输相关的大量管理费用。为了优化运营，同时考虑货币汇率波动、税收、需求和制造能力变化，ÇimSA 管理人员越来越多地使用传统计算工具进行销售和运营规划。

但随着公司的发展，该规划工具达到其极限。“我们之前的工具没有充分集成，无法输入我们需要考虑的所有业务维度，”ÇimSA 项目经理 Nevzat Çakmak 说道。“我们被局限在几种场景中，无法创建支持决策所需的所有‘假设’场景。”

“之前的系统还存在解决方案计算速度慢的问题，”分析专家兼 IBM 业务合作伙伴 Lumtify 的联合创始人 Sabri Suyunu 说道。“ÇimSA 需要 24 小时才能看到优化问题的结果。旧系统也无法集成创建准确模型所需的所有数据。”

随着 ÇimSA 不断收购新的生产设施并拓展新市场，其高层管理团队需要其销售运营和规划工具具有更高的速度和灵活性。当 Çakmak 和他的 IT 团队开始寻找更先进的优化解决方案时，Suyunu 分享了他的经验。“我们使用 IBM CPLEX Optimization Studio 八年了，”Suyunu 说，“我之所以推荐，是因为它不仅速度快、易于使用，还能解决 ÇimSA 与优化相关的所有复杂问题。”