当开始评估面向粘土混合应用的规范性分析软件时，ESAN 邀请了八家供应商提交概念验证建议书。“在第一次迭代之后，供应商数量减少到三家，Selco 名列其中，”Türkmen 说道。“很明显，他们是物流、供应链管理、数据科学和数学建模领域的专家。”

“早些时候，我们仔细研究了他们的流程，发现 ESAN 在构建他们的数学模型方面存在一些问题，“Şener 说道。”ESAN 很快意识到，我们能够对他们的问题正确建模并消除瓶颈。他们还见证了我们的 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 软件的性能有多么强大。“

ESAN 的 IT 部门亲自对 IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio 平台进行了一番研究。”与其他优化软件相比，包括我们关注的开源软件，我们得出的结论是，IBM ILOG CPLEX 解决方案还可以更轻松地解决我们的非线性问题，”Türkmen 表示。

在部署之前，Selco 和 IBM 土耳其办事处共同制定了一项软件许可计划，该计划可以证明对 ESAN 有利。“为了提供最优惠的优化软件许可价格，IBM 付出了极大的努力，”Şener 说道。“这样，我们的客户就可以专注于该产品能够提供的工作质量，而不用再为产品的价格反复思量。”

在选择 Selco 提供的 IBM ILOG CPLEX 解决方案之后不久，ESAN 对 Selco 开发的数学模型进行了初步测试。“Selco 为我们提供了他们的第一个粘土混合配方，我们在实验室进行了试验，”Türkmen 说道。“我们的研发团队告诉我们，与其他配方相比，这种混合配方可以节省成本。不仅如此，它的生产周期也短得多。”

除了为 ESAN 部署 IBM ILOG CPLEX 解决方案以外，Selco 还开发了一个用户界面，规划人员可以使用此界面创建混合场景和管理数据。“我们设置了应用程序、数据库和 Web 服务器，它们组成了一个具有前端和后端的完整架构，”Şener 说道。“IBM ILOG CPLEX 软件为我们提供了集成该系统所需的 API 以及相应的支持，并为我们的客户创造了无缝体验。”

在启动优化项目之后的一个月内，ESAN 开始在混合配方的开发速度和生成的配方方案数量方面看到显著改进。“借助 IBM ILOG CPLEX，我们为 ESAN 开发了一个优化模型，该模型只需运行 60 秒或更短的时间，即可开发出最佳的粘土混合配方，并为不同的效率和生产时间场景提供 50 到 150 种替代配方建议，以便最大限度地提高工厂的生产能力，”Şener 表示。“我们为此感到非常自豪。”