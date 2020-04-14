任何金融服务行业的管理人员都知道，通过精准及时的决策来改善业务成果远比看起来要难得多。多种因素可能阻碍企业实现成本节约、风险控制、盈利能力与客户满意度的最优平衡，包括技术进步的速度、新进入市场的竞争者以及持续变化的法规要求。
即使您通过预测性分析改进了业务决策，也可能无法将当今金融环境中存在的所有风险和不确定因素考虑在内。例如，您可能没有考虑到发放过多的信贷额度或贷款定价过低可能会对您的其他业务领域（如收款部门）产生怎样的影响。
因此，传统公司和金融科技初创公司都在转向决策优化技术，以最大限度地把握机会并降低风险。决策优化软件使用复杂的数学算法和 AI 技术提供规范性分析功能，从而推荐最佳行动方案。您可以在业务目标之间进行权衡优化，例如降低客户服务成本或提高客户满意度，并确定每种情况的最佳行动方案。
如果金融组织正在努力寻求如何更快、更高效地制定业务决策，同时使决策与降低成本、提高盈利能力和客户满意度等业务目标保持一致，那么决策优化是它们的理想之选。此项技术能开辟提升盈利与实现以客户为中心的新路径，同时持续提供新的洞察分析，即使在初始投资回报 (ROI) 实现后仍能进一步放大成果。
请考虑三种最常见应用类型中的以下实际示例：
许多公司寻求降低运营成本并提高处理速度和安全性。这在贸易公司或金融交易所中尤为常见，因为在清算和结算过程中，保持透明度与保密性的同时必须要兼顾监管要求。决策优化实现了技术和基础架构创新，可以减少甚至消除人为干预，因为人为干预会拖慢决策或抵消决策的价值。
有条件风险价值 (CVaR)：一家资产超过 1.4 万亿美元的全球金融服务公司需要达到美联储压力测试标准，以证明其在各种经济波动中保持稳定的能力，获得提高股息的批准。通过使用决策优化来创建压力测试的模拟，该银行达到了标准。
抵押品优化：一家大型欧洲银行通过基于规范性分析的抵押品管理优化，降低了客户成本并增加了业务，相比“最廉交割”的最佳做法，节省了 5.3 个基点。
当今的银行客户比以往任何时候都更具金融知识，且更易于转换服务机构。他们有丰富的选择，并且会仔细挑选银行产品，包括支票账户和储蓄账户、贷款以及投资产品。这些客户希望他们的数据能被整合成个性化的建议与权益方案，以匹配其财务目标与个人需求。
销售：西班牙一家全球客户超过 9000 万的大型银行利用决策优化来提升客户服务并推动销售。通过对数百万个销售机会进行筛选，并仅锁定那些可能促成新增销售的机会，该银行得以优化其销售网络，同时无会造成损害客户关系的风险。结果是提高了客户满意度和银行的投资回报率。
银行可能面临着开发新产品和解决方案以满足客户即时金融需求的挑战。在金融科技公司不断涌入的竞争激烈的环境中，决策优化为企业提供了所需的速度和创新能力，帮助企业实现业务差异化。
贷款配置：一家零售银行希望提高贷款处理效率，并寻找更合适的贷款组合以满足客户需求。通过应用决策优化解决方案，该银行将平均贷款额度提高了 15%，将融资时间从 21 天缩短到 8 天，将承保成本降低 78%，并使每月贷款量增加了 4 倍。
衍生品定价：基于优化的解决方案能快速确定中短期衍生品交易，识别成本最低的对冲策略及未对冲风险，将交易定价与决策时间缩短 83%，并量化风险成本。
这些解决方案有一个共同点：它们均使用 IBM® Decision Optimization 技术构建，该技术可将强大的优化能力带入主流商业应用的日常场景。
随着金融机构纷纷将商业洞察转化为实际行动，数学优化正成为其战略与运营规划中不可或缺的工具。投资组合经理及其他银行专业人士可以运用 IBM 技术，在极短时间内了解多种情境，从而加速决策制定并改善业务成果。
查看信息图，了解关于 IBM Decision Optimization 投资回报率的更多信息，并深入了解数据科学团队如何利用优化来发挥规范性分析的功效。
IBM 金融服务咨询可帮助客户实现核心银行业务与支付业务的现代化，并构建能抵御中断的弹性数字基础设施。
IBM Cloud for Financial Services 通过行业领先的内置安全功能和控制措施，保护敏感数据和 AI 工作负载。
IBM Engineering Lifecycle Management 可加速交付产品，以便支持金融服务的数字化转型和监管准备。