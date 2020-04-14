任何金融服务行业的管理人员都知道，通过精准及时的决策来改善业务成果远比看起来要难得多。多种因素可能阻碍企业实现成本节约、风险控制、盈利能力与客户满意度的最优平衡，包括技术进步的速度、新进入市场的竞争者以及持续变化的法规要求。

即使您通过预测性分析改进了业务决策，也可能无法将当今金融环境中存在的所有风险和不确定因素考虑在内。例如，您可能没有考虑到发放过多的信贷额度或贷款定价过低可能会对您的其他业务领域（如收款部门）产生怎样的影响。

因此，传统公司和金融科技初创公司都在转向决策优化技术，以最大限度地把握机会并降低风险。决策优化软件使用复杂的数学算法和 AI 技术提供规范性分析功能，从而推荐最佳行动方案。您可以在业务目标之间进行权衡优化，例如降低客户服务成本或提高客户满意度，并确定每种情况的最佳行动方案。