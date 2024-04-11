IBM Decision Optimization Center 是一个可配置的平台，为科学家、开发人员、分析人员、规划人员和调度人员等业务决策者提供支持。平台利用强大的分析功能，解决棘手的规划和调度难题，减少与定制型业务改进解决方案相关的工作、时间和风险。平台通过将数据和分析功能与尖端优化技术结合，推动做出更明智的决策并提高投资回报率。