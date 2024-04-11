主页 分析 Decision Optimization Center IBM Decision Optimization Center
构建和部署分析决策支持应用程序的企业平台
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一名女性看着她的笔记本电脑
分析赋能业务决策者

IBM Decision Optimization Center 是一个可配置的平台，为科学家、开发人员、分析人员、规划人员和调度人员等业务决策者提供支持。平台利用强大的分析功能，解决棘手的规划和调度难题，减少与定制型业务改进解决方案相关的工作、时间和风险。平台通过将数据和分析功能与尖端优化技术结合，推动做出更明智的决策并提高投资回报率。
优势 做出务实可共享的决策

规范性分析功能将数据洞察转化为业务行动。

 使用 IBM ILOG CPLEX 求解器进行简化

运用 IBM 企业级优化能力，制定快速、高度可靠的解决方案。

 利用现代 UI 提高用户采用率

利用即用型组件和内置可视化功能，快速增强应用程序。

 减少交付时间和成本

使用基于标准的开放式体系结构，轻松将数据库映射到应用程序数据表中。

 随时随地部署

借助多种部署选项，在云端或本地部署环境快速从概念验证进入生产。

 使用基于概要文件的角色管理

根据用户概要文件，管理对应用程序功能的访问。
资源

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IBM Decision Optimization Center 简介

快速、大规模构建和部署分析决策支持应用程序。

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IBM Decision Optimization Center 功能

探索助力创建、部署和维护可扩展决策支持应用程序的关键功能。

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使用 Decision Optimization Center 构建调度应用程序

观看使用 Decision Optimization Center 构建的飞机引擎维护调度应用程序的演示。

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运行基于 Decision Optimization Center 的业务应用程序

启动运行 Decision Optimization Center 应用程序所需的关键服务。

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构建可扩展的优化解决方案

学习如何快速构建可扩展的优化解决方案并在任何地方高效部署。

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优化和决策支持设计指南

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