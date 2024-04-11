IBM Decision Optimization Center 是一个可配置的平台，为科学家、开发人员、分析人员、规划人员和调度人员等业务决策者提供支持。平台利用强大的分析功能，解决棘手的规划和调度难题，减少与定制型业务改进解决方案相关的工作、时间和风险。平台通过将数据和分析功能与尖端优化技术结合，推动做出更明智的决策并提高投资回报率。
规范性分析功能将数据洞察转化为业务行动。
运用 IBM 企业级优化能力，制定快速、高度可靠的解决方案。
利用即用型组件和内置可视化功能，快速增强应用程序。
使用基于标准的开放式体系结构，轻松将数据库映射到应用程序数据表中。
借助多种部署选项，在云端或本地部署环境快速从概念验证进入生产。
根据用户概要文件，管理对应用程序功能的访问。
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视频
IBM Decision Optimization Center 简介
快速、大规模构建和部署分析决策支持应用程序。
IBM Decision Optimization Center 功能
探索助力创建、部署和维护可扩展决策支持应用程序的关键功能。
使用 Decision Optimization Center 构建调度应用程序
观看使用 Decision Optimization Center 构建的飞机引擎维护调度应用程序的演示。
运行基于 Decision Optimization Center 的业务应用程序
启动运行 Decision Optimization Center 应用程序所需的关键服务。
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下载
构建可扩展的优化解决方案
学习如何快速构建可扩展的优化解决方案并在任何地方高效部署。
优化和决策支持设计指南
下载有关优化和决策支持最佳实践、体系结构、部署场景等的 IBM Redbooks® 出版物。
从 Passport Advantage 下载
安全访问站点专用 Passport Advantage 信息和应用程序。
下载时遇到问题？
使用 eCustomer Care 来查找针对软件下载问题以及访问和注册问题的解答。
下载修复程序
访问 Fix Central，获取系统软件、硬件和操作系统的修复和更新。
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资源
产品文档
深入了解 IBM Decision Optimization Center 的产品信息和资源。
详细系统要求
了解受支持 IBM Decision Optimization Center 版本的详细系统要求。
产品生命周期
跟踪 IBM Decision Optimization Center 的支持生命周期。