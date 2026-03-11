IBM Confidential Computing Container Runtime

使开发人员、管理员和操作员能够通过使用加密合同来安全地协同工作，使每项贡献保持私密。数据和代码受到保护，甚至免受其他协作者的影响。

这种方法建立在零信任原则之上，分离职责和访问权限，同时确保部署完整性。审计员角色可以通过签名的加密证明来验证最终状态，确保互信而不暴露敏感细节。