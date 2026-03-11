利用机密计算技术在 IBM Z 和 LinuxONE 上安全地构建、部署和管理包含敏感数据的 Linux 工作负载
IBM Confidential Computing Container Runtime 提供了一个机密计算环境，通过利用 IBM Secure Execution for Linux 来保护敏感的 Linux 工作负载免受内部和外部威胁影响。IBM Confidential Computing Container Runtime 可在本地使用，支持安全性丰富的部署、可信访问控制和无缝操作。
开发人员可以在可信执行环境中构建应用程序，该环境始终保持敏感数据的加密和隔离。
管理员可以使用加密合同和证明来验证应用程序来源和完整性，以实现安全的零信任部署。
运营团队无需访问敏感数据即可管理工作负载，从而降低内部风险并加强数据隐私。
运行受保护的工作负载，并保持一致的安全策略和容器注册表支持。
探索 IBM 机密计算产品组合中的其他产品。
旨在解决当前数字资产冷存储产品的局限性。在 IBM Z 或 IBM LinuxONE 上可用。
借助 IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 和 IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OCP 保护敏感数据从开发到部署以及在应用程序的整个使用过程中的安全。
