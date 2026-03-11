IBM Confidential Computing Container Runtime

利用机密计算技术在 IBM Z 和 LinuxONE 上安全地构建、部署和管理包含敏感数据的 Linux 工作负载

IBM Hyper Protect Virtual Servers 现已更名为 IBM Confidential Computing Container Runtime 
保护关键的 Linux 工作负载

IBM Confidential Computing Container Runtime 提供了一个机密计算环境，通过利用 IBM Secure Execution for Linux 来保护敏感的 Linux 工作负载免受内部和外部威胁影响。IBM Confidential Computing Container Runtime 可在本地使用，支持安全性丰富的部署、可信访问控制和无缝操作。

构建端到端安全

开发人员可以在可信执行环境中构建应用程序，该环境始终保持敏感数据的加密和隔离。
以经过验证的信任进行部署

管理员可以使用加密合同和证明来验证应用程序来源和完整性，以实现安全的零信任部署。
自信地管理敏感数据

运营团队无需访问敏感数据即可管理工作负载，从而降低内部风险并加强数据隐私。
在本地运行

运行受保护的工作负载，并保持一致的安全策略和容器注册表支持。

功能

通过安全托管保护数字资产

这个防篡改环境旨在以高级别的安全性运行数字资产工作负载（例如密钥管理、智能合约、钱包和区块链节点）。

作为 IBM® Digital Assets Platform 的底层基础架构，它提供硬件强制隔离和加密功能，使敏感数据获得私密性和安全性，即使内部人员或系统管理员也必须按流程访问。这种内置保护可帮助托管方和发布方在受监管的环境中放心运作。 

 阅读解决方案简介：数字资产平台
利用通用注册表和基础设施

自带可信的容器注册表，如 IBM Cloud Container RegistryDocker Hub 等。简化开发和 CI/CD，同时在可信执行环境中保持应用程序和环境元数据的机密性。

 使用动态注册表引用
使用 TEE 专属密钥加密静态数据

使用仅在可信执行环境 (TEE) 内生成的加密密码，通过 Linux 统一密钥设置保护磁盘级数据。这可确保即使在安全环境之外复制或泄露磁盘映像，数据也始终受到保护。

 深入了解如何保护您的数据
通过经过验证的部署确保多方协作的安全

使开发人员、管理员和操作员能够通过使用加密合同来安全地协同工作，使每项贡献保持私密。数据和代码受到保护，甚至免受其他协作者的影响。

这种方法建立在零信任原则之上，分离职责和访问权限，同时确保部署完整性。审计员角色可以通过签名的加密证明来验证最终状态，确保互信而不暴露敏感细节。

 深入了解认证
资源

软件、硬件和系统配置环境

了解设置 IBM Confidential Computing Container 所需的硬件和软件要求。
采用 SUSE Linux 企业版基础容器镜像的 IBM 机密计算

使用 IBM Confidential Computing Container Runtime 将以 SUSE Linux Enterprise Base Container Image 构建的工作负载部署到混合机密计算环境中。

通过 IBM 机密计算平台保护您的关键工作负载

深入了解在 IBM Z 和 LinuxONE 上开始使用 IBM 机密计算平台的部署最佳实践和指南。

相关产品

探索 IBM 机密计算产品组合中的其他产品。
深入了解 IBM 冷存储解决方案

旨在解决当前数字资产冷存储产品的局限性。在 IBM Z 或 IBM LinuxONE 上可用。

IBM Confidential Computing for Red Hat Ecosystem

借助 IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 和 IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OCP 保护敏感数据从开发到部署以及在应用程序的整个使用过程中的安全。
采取后续步骤

了解  IBM Confidential Computing Container Runtime 如何使用机密计算技术安全地构建、部署和管理 IBM Z and LinuxONE 上包含敏感数据的 Linux 工作负载。

