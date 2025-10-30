数字资产平台

加密货币、代币化资产、NFT 和区块链应用程序等数字资产的快速采用正在重塑金融生态系统。为了在这个时代保持领先地位，企业必须通过可信的可扩展基础设施来保护混合环境中的加密密钥、数据和应用程序。
舞台演讲者展示新产品

构建数字经济中的信任基石

IBM 提供安全且可扩展的基础设施，以支持数字资产托管、交易平台、代币发行和许可的区块链网络。这一基础有助于组织满足监管要求，增强弹性并在数字经济中建立持久的信任。
增强机密计算能力

在可信执行环境中实现大规模工作负载隔离，强化对新兴网络威胁的防护能力。
超越物理气隙隔离安全

实现端点间的安全通信而无需直接互联，显著提升交易安全性。
从容应对监管合规

自信应对全球数字资产法规的持续演进，助力安全创新与市场增长加速推进。
高级私钥保护机制

通过安全的密钥管理系统守护数字资产，防范因网络攻击或人为失误导致的不可逆损失。

随着各行业采用数字资产，IBM 提供企业级安全和合规解决方案，以保护加密密钥、实现可信交易并支持代币化和数字货币计划。这些解决方案使组织能够安全、自信地进行创新。
一位女士在商店用智能手机完成移动设备支付的手部特写
IBM Digital Asset Haven

该综合平台专为机构客户安全管理和扩展数字资产运营而构建。
两名 IBM 工程师在 IBM z17 测试实验室工作
IBM Hyper Protect Virtual Servers

全面掌控基于 Linux 的虚拟服务器，确保敏感工作负载的数据隐私与运营可信度。
IT 工程师和技术员在服务器机房讨论技术问题，带有表现数据连接的可视化效果
IBM® Hyper Protect Offline Signing Orchestrator

在完全隔离的环境中启用安全的气隙隔离签名工作流，以支持可信的数字资产托管与审批流程。
正在拆封的 IBM LinuxONE 5 面板
IBM LinuxONE 5

为混合云和 AI 环境中的 Linux 和开源工作负载提供无与伦比的企业安全、性能和可扩展性。
工业设计负责人手持新设计的 IBM z17 系统徽章
Linux on IBM Z 

一个可扩展的安全企业平台，将 Linux 的灵活性与 IBM 大型机性能及可持续性完美融合。

IBM Z 处理器开发总监 Susan M Eickhoff 正在检查 LinuxONE 5 系统
实现企业级数字资产托管安全

Hex Trust 基于 IBM® LinuxONE 和 Hyper Protect Virtual Servers 建立了托管平台（“Hex Safe”），将开源灵活性与银行级安全性相结合。成果：规模化的安全私钥管理、快速创新和强大的竞争优势。

 阅读 Hex Trust 成功案例
释放区块链与分布式记账技术的全部潜能。