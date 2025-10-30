提供高安全性的端到端基础设施及解决方案，全方位保护您的资产、交易和私钥安全
加密货币、代币化资产、NFT 和区块链应用程序等数字资产的快速采用正在重塑金融生态系统。为了在这个时代保持领先地位，企业必须通过可信的可扩展基础设施来保护混合环境中的加密密钥、数据和应用程序。
IBM 提供安全且可扩展的基础设施，以支持数字资产托管、交易平台、代币发行和许可的区块链网络。这一基础有助于组织满足监管要求，增强弹性并在数字经济中建立持久的信任。
在可信执行环境中实现大规模工作负载隔离，强化对新兴网络威胁的防护能力。
实现端点间的安全通信而无需直接互联，显著提升交易安全性。
自信应对全球数字资产法规的持续演进，助力安全创新与市场增长加速推进。
通过安全的密钥管理系统守护数字资产，防范因网络攻击或人为失误导致的不可逆损失。
随着各行业采用数字资产，IBM 提供企业级安全和合规解决方案，以保护加密密钥、实现可信交易并支持代币化和数字货币计划。这些解决方案使组织能够安全、自信地进行创新。
Hex Trust 基于 IBM® LinuxONE 和 Hyper Protect Virtual Servers 建立了托管平台（“Hex Safe”），将开源灵活性与银行级安全性相结合。成果：规模化的安全私钥管理、快速创新和强大的竞争优势。