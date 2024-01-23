变革即将来临。数字资产将彻底改变金融市场，唯一的问题是什么时候。
加密、安全和分布式账本技术的突破，正在将区块链技术的应用扩展到支付和小规模实验之外。去中心化的账本现在可用于创建主权货币、稳定币、数字证券和其他类型的代币化合约。对于那些勇敢引领潮流的人来说，可能有数万亿美元的价值等待发掘。
那么，是什么阻碍了金融机构的广泛采用此技术呢？其中一个因素是缺乏能够提供可访问性和安全性的数字资产托管解决方案，以及在企业级提供这些功能的能力。Hex Trust 的目标是填补市场的这一空白。
Hex Trust 首席技术官 (CTO) Rafal Czerniawski 解释道：“市面上有很多区块链钱包，但很少适用于规模化的私钥管理。我们希望构建一个与任何其他银行系统一样易于使用的平台，同时提供银行级的安全性和弹性。”
为客户打开价值数万亿美元的市场
到 2023 年，数字资产市场规模将达到 10 万亿美元
为了创建自己的数字资产托管平台，Hex Trust 开始寻找合适的底层基础设施。除了规模、安全性和弹性外，灵活性也超过了公司的选择标准。“找到一个开放平台来支持我们的愿景对我们来说非常重要，”Czerniawski 补充道。“市面上有很多很棒的开源工具，我们不想将自己锁定在专有技术中。”
Hex Trust 选择使用 IBM® LinuxONE 和 IBM Hyper Protect Virtual Servers 解决方案构建自己的数字资产托管平台 Hex Safe。IBM 技术提供了安全性、性能、稳定性和开放性的理想组合，帮助公司将愿景变为现实。
“IBM LinuxONE 和 IBM Hyper Protect Virtual Servers 的结合为我们提供了最安全的基础，”Czerniawski 评论道。“IBM CryptoCard 是唯一符合 FIPS 140-2 4 级标准的 HSM [硬件安全模块]。由于 IBM LinuxONE 与 IBM Z 建立在相同的技术之上，因此我们对处理能力或可靠性没有任何疑问。同时，选择 IBM LinuxONE，我们还能够利用大量具有附加企业级功能的开源工具，可谓两全其美。”
在成功进行概念验证 (PoC) 后，Hex Trust 与 IBM 密切合作，开始开发 Hex Safe。Hex Trust 和 IBM 团队每周举行一次电话会议，并通过专用 Slack 通道进行交流，以跟踪进度并快速解决任何问题。
“我们担心与如此大的供应商合作可能意味着我们会迷失方向，”Czerniawski 说。“但是 IBM 给我们留下了深刻的印象，他们始终响应迅速，而且他们的领域专家真正了解我们的行业和业务优先事项。他们的表现超出了预期。就在最近，他们在短短几天内就提供了定制的加密算法，而且无需额外付费。”
使用 Hex Safe，用户将能够安全地存储资产并访问数字资产生态系统中提供的服务，专注于集成经纪商、主经纪商、交易所、借贷平台、质押解决方案和其他托管机构。Hex Trust 正在与 IBM 合作推出该解决方案。“与 IBM 合作增强了 Hex Trust 产品的可信度，因为 IBM 在确保金融交易安全方面拥有悠久而成功的历史。”Czerniawski 补充道。
通过安全地连接整个数字资产生态系统的资本和服务提供商，Hex Trust 正在消除金融机构采用区块链技术过程中的障碍。通过这种方式，该公司帮助加快金融市场的转型。
Czerniawski 表示：“我们相信，到 2023 年，数字资产市场规模可能达到 10 万亿美元。”“借助基于 IBM 技术构建的 Hex Safe，Hex Trust 和我们的客户可以在发掘这一潜在价值方面发挥我们的作用。”
Hex Trust 与 IBM 合作，正在构建在市场上脱颖而出的独特产品。通过与竞争对手的差异化竞争，公司处于抢占市场份额的理想位置。Czerniawski 补充道：“选择 IBM 后，我们的平台获得了无与伦比的安全性和可扩展性，增强了我们的竞争优势。”
Hex Trust 最近为他们基于 IBM Cloud® 的平台推出了新的交付模式，有助于进一步提升其产品的吸引力。
Czerniawski 总结道：“我们发现 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers 与本地版本使用的是同一架构，这样，我们就能够在 IBM Cloud 上运行和部署我们的软件。对于我们的潜在客户来说，就有可能选择在 IBM Cloud 上运行 PoC，只有让他们看到自己可以获得转型优势后，他们才会在本地部署 IBM LinuxONE。或者，他们也可以选择在 IBM Cloud 上运行灾难恢复，这是与 IBM 合作的另一个巨大好处。”
Hex Trust（ibm.com 外部链接）通过提供 Hex Safe 数字资产托管平台，帮助银行、金融机构、资产管理公司和交易所将能够安全、可靠、高效地运营数字资产业务。该公司由金融服务专家和资深银行技术专家领导，执照和保险齐全。
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美国出品，2021 年 1 月
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