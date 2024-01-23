加密、安全和分布式账本技术的突破，正在将区块链技术的应用扩展到支付和小规模实验之外。去中心化的账本现在可用于创建主权货币、稳定币、数字证券和其他类型的代币化合约。对于那些勇敢引领潮流的人来说，可能有数万亿美元的价值等待发掘。

那么，是什么阻碍了金融机构的广泛采用此技术呢？其中一个因素是缺乏能够提供可访问性和安全性的数字资产托管解决方案，以及在企业级提供这些功能的能力。Hex Trust 的目标是填补市场的这一空白。

Hex Trust 首席技术官 (CTO) Rafal Czerniawski 解释道：“市面上有很多区块链钱包，但很少适用于规模化的私钥管理。我们希望构建一个与任何其他银行系统一样易于使用的平台，同时提供银行级的安全性和弹性。”