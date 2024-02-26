自 2013 年以来，Plastic Bank 的收集者回收了超过 1100 万公斤（相当于超过 5.5 亿瓶）的海洋塑料，同时在发展中国家赚取生活费用。 该组织现在还启动了金融普惠、扫盲和塑料消除计划。 Plastic Bank 在此过程中的每一步都离不开 IBM 和 Cognition Foundry，以此实现其构建更美好世界的愿景。
Plastic Bank 成立于 2013 年，其概念简单而引人注目：通过支付人们收集塑料垃圾的费用来清理海洋，这还能创造收入，帮助他们改善生活。 如今，Plastic Bank 的成员大约每秒钟就能收集到一公斤塑料垃圾，而这些塑料垃圾原本是要被送往海洋的。
最重要的是，Plastic Bank 做出了巨大的社会贡献，正如联合创始人兼首席技术官 Shaun Frankson 所解释的那样：“例如，我们的巴厘岛成员 Made Wangi 将食物放在桌上，并通过收集塑料垃圾为她的四个孩子支付学费。 Vicky 是菲律宾的街道清洁工，她为自己能加入我们的行列而感到自豪，因为她让社区变得清洁，而且更加安全。 她告诉我们，有了数字储蓄账户以及 Plastic Bank 提供的手推车和麻袋，她每天的工作所面临的挑战就大不一样了。 ”
Plastic Bank 正在许多沿海社区建立合乎道德的全新回收生态系统。 该组织在海地、菲律宾和印度尼西亚设立了第一批分支机构，最近又在巴西和埃及开展业务。 收集塑料的成员将获得数字代币奖励，这些代币可以通过 Plastic Bank 应用程序兑换杂货、烹饪燃料、学校学费、健康保险等必需品。 经加工的“社会塑料”随后被重新整合到产品和包装中，作为闭环供应链的一部分。
如今，Plastic Bank 已通过约 280 个网点完成了 100,000 多笔交易，并将呈指数级增长。 随着业务的发展，Plastic Bank 力求充分发挥其对所在社区的积极影响，并建立新的合作伙伴关系。
Frankson 继续说道：“除了与 SC Johnson、Henkel、Aldi、dm-drogerie markt 和 Carton Pack 等全球品牌达成协议外，我们最近还与 Gojek 达成了合作伙伴关系。 作为全球最大的数字支付提供商之一，Gojek 将帮助我们在印尼逐步淘汰现金支付，我们希望在全球推广这种方式。”
Frankson 说："我们正在进入快速发展阶段，做好准备至关重要。 我们的模式以信任和透明为基础。 我们成员的生计取决于他们能够在本地安全地保存和兑换数字代币。 只有有效地回收塑料垃圾，我们才能将其货币化。 不久之后，Plastic Bank 平台将扩展成为一个全球性目的平台，地球上的任何人都可以为阻止海洋塑料做出重要贡献。
Frankson 解释说：“为了实现我们的全球雄心，我们需要在不损害原则的情况下扩展我们的系统和流程。 与此同时，我们正在寻找服务社区和造福环境的新方法，这意味着不断向 Plastic Bank应用程序添加新的特性和功能。”
运行在混合云基础架构上的 IBM Blockchain 推动全球的 Plastic Bank 革命，该基础架构基于连接到 IBM Cloud 的 IBM LinuxONE 平台。该环境由 IBM 商业合作伙伴 Cognition Foundry（链接位于 ibm.com 外部）构建和管理，让富有远见卓识的初创公司能够访问企业级资源。
“自从我们遇见彼此以来，Cognition Foundry 就相信我们的使命，并了解如何从技术角度实现这一目标，”Frankson 评论道。 “他们发现 IBM Blockchain 可以提供我们所希望达到的透明度，而 IBM LinuxONE 和 IBM Cloud 的结合可以实现真正的全球化规模。 我们很欣慰 IBM 技术能够提供支持，因为我们认为这让我们值得信赖，与 Gojek 等主要合作伙伴产生了共鸣。”
Plastic Bank 与 Cognition Foundry 合作，创建了专有的区块链平台，该平台可以保护每笔交易并提供实时数据可视化。 成员将塑料废物带到分支机构，然后将 Social Plastic 重新纳入新产品，可以在整个价值链中进行经认证的审计跟踪。 Plastic Bank 每周都会与 Cognition Foundry 会面，共同设计 Plastic Bank 应用程序和支持基础架构系统的增强功能。
Cognition Foundry 的首席执行官兼创始人 Ron Argent 解释说：“我们正在以敏捷的方式不断开发该应用程序，每两到四个星期发布一个新版本。 为了增强该应用程序，我们正在研究如何利用 AI（人工智能）和深度学习。”
Frankson 补充道：“Cognition Foundry 始终将我们复杂的设计请求转化为代码。 我们正在共同为世界各地的多种用户类型定制整个平台。 Cognition Foundry 人才济济，我能够随心所欲地设计我们的功能和路线图，这是我们愿景的核心要求。 Cognition Foundry 团队知道如何充分利用强大、灵活的 IBM 基础架构来帮助我们实现一系列目标。”
Plastic Bank 认识到自身的努力对世界各地的海洋和人类产生了影响，并借此机会为其业务所在的社区做更多的事情。
“在海地，我们联系了一位名叫 Lise Nassisse 的妇女，她在 2010 年地震后成为了寡妇。 她不识字，没有银行账户，很难找到工作。 现在，Lise 在 Plastic Bank 工作，为她的七个孩子支付房租、食物和学费。 我们的地区经理意识到她和许多相同境遇的成员无法读写，我们便启动了一项扫盲计划，作为成员赋权计划的一部分。 如此一来，我们让像 Lise 这样的人在社区中有更多的发言权，”Frankson 解释道。
“在可扩展的 IBM 基础架构的支持下，Plastic Bank 正在制定大幅增长目标。 我们预计到 2020 年底将网点数量从 280 个增加到 1,000 个。 我们计划在全球设立超过 100 万个分支机构，离消除海洋塑料的目标更进一步。 我们坚信 IBM 技术能够帮助我们实现这一目标。”
对于在制造或包装过程中使用塑料的公司，Plastic Bank 让他们能够“积极利用塑料”。 这确保了回收的塑料量与生产过程中使用的塑料量相当。 因此，他们消除了产品的塑料足迹，进一步帮助改善生活和提升社区，同时清洁环境。Plastic Bank 为参与者提供个性化的仪表板，显示相关影响的经核实数据。
Frankson 总结道：“借助 IBM 技术，我们不必承诺透明度，我们可以保证透明度。 我们可以继续寻找为世界做更多事情的方法，相信我们拥有基础架构和开发合作伙伴来快速有效地推出这些方法。”
Plastic Bank（链接位于 ibm.com 外部）的使命是：联合 10 亿人口，将废物货币化，同时改善生活，消除海洋塑料。 该组织成立于 2013 年，因其在世界各地减少环境破坏和贫困方面的工作而荣获多项人道主义奖项。
要了解有关 IBM LinuxONE 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站： ibm.com/linuxone
Cognition Foundry（链接位于 ibm.com 外部）成立于 2016 年，热衷于让世界变得更美好。 通过帮助富有远见卓识的公司，获取产生可持续和持久影响所需的资源，从而实现这一目标。
© Copyright IBM Corporation 2020. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2020 年 6 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 IBM Cloud 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网址的 “Copyright and trademark information” 部分中包含了最新的 IBM 商标列表： www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 。
Linux 注册商标是根据 Linux 基金会的再许可使用的，该基金会是 Linus Torvalds 的独家许可证持有人，也是该商标的全球所有者。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。