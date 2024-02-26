Plastic Bank 正在许多沿海社区建立合乎道德的全新回收生态系统。 该组织在海地、菲律宾和印度尼西亚设立了第一批分支机构，最近又在巴西和埃及开展业务。 收集塑料的成员将获得数字代币奖励，这些代币可以通过 Plastic Bank 应用程序兑换杂货、烹饪燃料、学校学费、健康保险等必需品。 经加工的“社会塑料”随后被重新整合到产品和包装中，作为闭环供应链的一部分。

如今，Plastic Bank 已通过约 280 个网点完成了 100,000 多笔交易，并将呈指数级增长。 随着业务的发展，Plastic Bank 力求充分发挥其对所在社区的积极影响，并建立新的合作伙伴关系。

Frankson 继续说道：“除了与 SC Johnson、Henkel、Aldi、dm-drogerie markt 和 Carton Pack 等全球品牌达成协议外，我们最近还与 Gojek 达成了合作伙伴关系。 作为全球最大的数字支付提供商之一，Gojek 将帮助我们在印尼逐步淘汰现金支付，我们希望在全球推广这种方式。”

Frankson 说："我们正在进入快速发展阶段，做好准备至关重要。 我们的模式以信任和透明为基础。 我们成员的生计取决于他们能够在本地安全地保存和兑换数字代币。 只有有效地回收塑料垃圾，我们才能将其货币化。 不久之后，Plastic Bank 平台将扩展成为一个全球性目的平台，地球上的任何人都可以为阻止海洋塑料做出重要贡献。

Frankson 解释说：“为了实现我们的全球雄心，我们需要在不损害原则的情况下扩展我们的系统和流程。 与此同时，我们正在寻找服务社区和造福环境的新方法，这意味着不断向 Plastic Bank应用程序添加新的特性和功能。”