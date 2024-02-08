Newlight Technologies, Inc.

气候变化是当今人类面临的最大挑战之一。据科学家预测，全球变暖将直接导致可怕的后果，包括干旱、洪水、严重风暴以及粮食和水供应中断。那么我们能做些什么来加以应对呢？Newlight Technologies 制定了一项举措，相信它可以成为解决方案的一部分。

Newlight Technologies 首席执行官兼联合创始人 Mark Herrema 解释道：“早在 2003 年，我在《洛杉矶时报》上读到一篇关于奶牛产生的甲烷以及空气中碳含量的文章。当时，人们正在讨论征收碳税或将碳埋入地下。

“但如果你观察大自然，就会发现温室气体（空气和水中的碳）是生命的支柱，是树木和珊瑚赖以生长的东西。于是，我和一位高中老同学合作，我们想，既然大自然可以利用温室气体逆转环境中的碳流向，为什么我们不能做类似的事情呢？如果我们能将温室气体转化为有价值的产品，而不是将其丑化，那会怎样？从 2003 年开始，通过硬件存储部件、互联网搜索以及大量学习，我们开始研究是否可以将我们的愿景变为现实。”

在接下来的十年里，Newlight 开发出一项技术，可将温室气体直接转化为高价值、天然存在的能源分子，这种分子可用来替代塑料、纤维和其他材料。该公司的生物转化工艺利用可再生能源和温室气体（例如垃圾填埋场、废弃煤矿以及农场产生的甲烷），并利用海洋中的微生物将其转化为一种高性能、可生物降解且可熔化的能源分子，名为“AirCarbon”，其产量可实现规模化生产。

Mark Herrema 继续说道：“相较于这个问题，我们目前的影响很小，但我们的目标是利用直接生产和授权生产尽可能快地扩大规模。我们面临的主要挑战之一是设计和建造新的 AirCarbon 生产工厂所需的时间，但我们已经开发出一种模块化解决方案，我们认为这将大大加快这一进程。

“我们面临的另一个挑战是验证我们的供应链。我们意识到，我们需要一种方法来向购买 AirCarbon 产品的终端消费者证明，这些产品最初是温室气体，我们使用可再生能源来生产它们，并且这些产品降低了空气中的碳含量。为了实现这一目标，我们开始寻找技术合作伙伴来帮助我们大规模地实现这一关键的可验证性元素。”