Newlight Technologies, Inc.

Newlight 开发了一种利用温室气体生产高性能生物材料的技术。通过与 IBM 业务合作伙伴 Cognition Foundry 的合作，Newlight 利用区块链技术确保其流程中的每个步骤及其整体环境影响都能得到独立的跟踪、审核并传达给消费者。
Newlight 利用 IBM Blockchain 解决方案，以 IBM LinuxONE™ 的可扩展性为基础，为温室气体向高性能 AirCarbon 生物材料转化的每个步骤创建无法消除的记录。
气候变化是当今人类面临的最大挑战之一。据科学家预测，全球变暖将直接导致可怕的后果，包括干旱、洪水、严重风暴以及粮食和水供应中断。那么我们能做些什么来加以应对呢？Newlight Technologies 制定了一项举措，相信它可以成为解决方案的一部分。
Newlight Technologies 首席执行官兼联合创始人 Mark Herrema 解释道：“早在 2003 年，我在《洛杉矶时报》上读到一篇关于奶牛产生的甲烷以及空气中碳含量的文章。当时，人们正在讨论征收碳税或将碳埋入地下。
“但如果你观察大自然，就会发现温室气体（空气和水中的碳）是生命的支柱，是树木和珊瑚赖以生长的东西。于是，我和一位高中老同学合作，我们想，既然大自然可以利用温室气体逆转环境中的碳流向，为什么我们不能做类似的事情呢？如果我们能将温室气体转化为有价值的产品，而不是将其丑化，那会怎样？从 2003 年开始，通过硬件存储部件、互联网搜索以及大量学习，我们开始研究是否可以将我们的愿景变为现实。”
在接下来的十年里，Newlight 开发出一项技术，可将温室气体直接转化为高价值、天然存在的能源分子，这种分子可用来替代塑料、纤维和其他材料。该公司的生物转化工艺利用可再生能源和温室气体（例如垃圾填埋场、废弃煤矿以及农场产生的甲烷），并利用海洋中的微生物将其转化为一种高性能、可生物降解且可熔化的能源分子，名为“AirCarbon”，其产量可实现规模化生产。
Mark Herrema 继续说道：“相较于这个问题，我们目前的影响很小，但我们的目标是利用直接生产和授权生产尽可能快地扩大规模。我们面临的主要挑战之一是设计和建造新的 AirCarbon 生产工厂所需的时间，但我们已经开发出一种模块化解决方案，我们认为这将大大加快这一进程。
“我们面临的另一个挑战是验证我们的供应链。我们意识到，我们需要一种方法来向购买 AirCarbon 产品的终端消费者证明，这些产品最初是温室气体，我们使用可再生能源来生产它们，并且这些产品降低了空气中的碳含量。为了实现这一目标，我们开始寻找技术合作伙伴来帮助我们大规模地实现这一关键的可验证性元素。”
为了支持其雄心勃勃的扩张计划，Newlight Technologies 联系了 IBM 和 IBM 合作伙伴 Cognition Foundry，并决定部署由 IBM LinuxONE 提供支持的 IBM Blockchain 解决方案。
Mark Herrema 评论道：“我们联系了 IBM 团队，他们为我们联系了 Cognition Foundry。我们浏览了他们与社会企业合作的其他一些工作，对此印象非常深刻。我们一与 Cognition Foundry 取得联系，就知道我们找到了一个有能力帮助我们采取后续步骤的合作伙伴。”
Newlight 与 Cognition Foundry 合作部署了一个基于 IBM Blockchain 的系统，该系统为 AirCarbon 生产的每个步骤创建了无法消除的记录。从寻找废弃煤矿、垃圾填埋场或农场产生的甲烷排放源，到采购可再生能源、将气体转化为产品，再到输入第三方验证报告，生产过程的每个阶段都会生成离散的数据输入，并记录在区块链超级账本中。链条中的每个环节都支持并验证其他所有环节，因此无法消除或更改。
Mark Herrema 补充道：“IBM Blockchain 对我们来说是一项理想的技术。它使我们能够向消费者提供可验证的来源：消费者可以清楚地知道我们何时何地捕获了温室气体，何时将其转化为聚合物，然后转化为 AirCarbon 产品，产品如何到达消费者手中，以及经过第三方验证的总体碳影响是什么。这使消费者能够就其想要产生的影响做出明智的选择。”
Cognition Foundry 在 IBM LinuxONE 服务器上托管 IBM Blockchain 解决方案。LinuxONE 平台具有强大的可扩展性和安全性，可支持 Newlight 不断扩展其业务。
Cognition Foundry 首席执行官 Ron Argent 解释道：“我们与充满活力、拥有前沿理念、希望快速对世界产生影响的初创公司合作。凭借无与伦比的垂直可扩展性，LinuxONE 是满足这一需求的理想基础架构。我们能够从一开始就为客户提供一个大小合适的环境，并在他们需要更多处理器能力时立即进行扩展。
“真的就是这么简单，而且还能确保扩展没有上限。不同于传统的服务器场，由于无需添加更多的基础架构来扩展，我们可以限制物理占用空间。这有助于优化服务器利用率并防止浪费，也使我们能够以节能且环保的方式进行运营。”
他继续说道：“我们的客户还受益于 LinuxONE 平台 50 年企业开发经验所带来的卓越可靠性和稳健性。安全性和可用性水平非常出色：作为服务提供商，我们可以在同一台实体服务器上托管多个客户端应用程序，每个应用程序都有自己的虚拟网络，这同样有助于实现更环保、更具成本效益的策略。”
有了 LinuxONE 支持其区块链解决方案，Newlight 得以持续发展，而不会面临失去动力的风险，正如 Mark Herrema 评论的那样：“与 Cognition Foundry 和 IBM 的合作确实是强强联手。借助 IBM LinuxONE，我们可以专注于如何将碳捕获流程推向世界，而不必担心管理基础架构，也不必在每次需要向解决方案添加新用户时放慢速度并重新评估。这是非常好的扩展方式。”
在 IBM 和 Cognition Foundry 的支持下，Newlight 已做好充分准备，通过将温室气体转化为资源，实现其帮助应对气候变化的目标。
Mark Herrema 解释道：“有时人们对气候变化感到无奈，认为这场斗争可能已经失败了。当人们听到声称对这场斗争有所帮助的新想法时，他们自然会持怀疑态度，并希望获得可量化、经过验证的信息，以了解某些东西如何有助于改变现状。”
“区块链为我们提供了 AirCarbon 产品生产过程中可验证性的关键要素。我们的客户可以亲眼看到产品的独特影响、它经历了哪些步骤以及负责独立审核的人员。反过来，这使他们能够根据对自己重要的事情，就想要购买哪些产品做出更明智的决定。”
区块链技术的透明度和 LinuxONE 的可扩展性也使 Newlight 能够为现有客户赋能并吸引新客户。Newlight 已与多个领先的制造商签订了许可协议，最终将允许他们利用该公司的生物转化技术来打造自己的 AirCarbon 产品，而区块链技术使 Newlight 能够在全球范围内跟踪其许可计划的影响。
Mark Herrema 继续说道：“借助 IBM 基础架构，我们得以为客户和合作伙伴提供前所未有的透明度，从而带来更好的决策，并希望对环境产生更大的影响。”
Newlight （链接位于 ibm.com 外部）成立于 2003 年，当时提出的问题是：既然大自然能做到，为什么我们不能将温室气体用作资源？经过十多年的研发，Newlight 开发出一种生物技术工艺，利用海洋中的微生物将温室气体转化为所有生物体内都存在的可熔化能源物质：一种天然存在且具有生物相容性的物质，可用于生产纤维和固体部件，并有助于减少碳和合成塑料流入环境。 如今，Newlight 专注于通过内部生产和授权生产实现增长，以助力实现公司的使命：通过加速世界向可持续材料的转型来保护和改善生活。
要了解有关 IBM LinuxONE 这一全球最安全的现代 Linux 平台的更多信息，请访问 ibm.com/linuxone
如需了解有关 IBM Blockchain 的更多信息，请访问ibm.com/blockchain/for-good
Cognition Foundry （链接位于 ibm.com 外部）是一家总部位于英国的服务提供商和系统集成商，专门提供由先进的 IBM 和开源技术提供支持的认知解决方案和云平台。
© Copyright IBM Corporation 2018. 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504-1722 United States.2018 年 3 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网址的“Copyright and trademark information”部分提供了最新的 IBM 商标列表：ibm.com/legal/copytrade.shtml。
Newlight、Newlight 徽标以及 AirCarbon 是 Newlight Technologies, Inc. 的商标，已在全球多个司法管辖区注册或使用。
IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。请联系 IBM，咨询 IBM 产品和服务详情。
客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。
良好安全实践声明：IT 系统安全涉及通过预防、检测和响应企业内部和外部的不当访问来保护系统和信息。不正当访问可导致信息被更改、破坏、盗用或滥用，也可能导致系统被损坏或滥用，包括用于攻击他人。任何 IT 系统或产品都不应被视为完全安全，任何单一产品、服务或安全措施都不能完全有效防止不正当使用或访问。IBM 系统、产品和服务旨在成为合法、全面的安全措施的一部分，这必然涉及其他操作程序，且可能需要借助其他系统、产品或服务才能发挥最大作用。IBM 不保证任何系统、产品或服务可免于或使您的企业免于受到任何一方恶意或非法行为的影响。