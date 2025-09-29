什么是社会公益区块链？

慈善机构、非营利组织和非政府组织 (NGO) 通常没有合适的技术来接触愿意并能够提供帮助的企业捐赠者。 无论是为更加现代化的 IT 基础架构筹措资金、扩展内部技能还是寻找其他资源，都可能会丢失关键的联系，或者从未建立这种联系。 此外，如果这些组织没有做好应对准备，企业捐赠者所要求的受托责任和财务可见性水平可能会让他们不堪重负。
区块链技术可以推动新的变革模式、推进知识发展，并帮助社会组织创建可响应企业捐赠者要求的共享记录系统。
Newlight Technologies 通过温室气体制造高性能消费品。 区块链确保可以跟踪、审计和传达产品流程及其对环境的影响。
应用科学和技术可以通过科学方法加快解决方案的速度和步伐，从而解决世界上最棘手的问题，IBM Science for Social Good 计划正是在这一前提之下制定出来的。 自 2016 年以来，该计划将 IBM 研究院的科学家和工程师与来自各种非政府组织 (NGO)、公共部门机构和社会企业的学术研究员及主题专家聚集在一起，利用科学和技术应对新出现的社会挑战。 迄今为止，已取得以下成果：28 个创新项目、19 个合作伙伴、9 项待批专利等等。
由于在促进社会发展方面所起的作用，人工智能 (AI) 技术也是正在探索的解决方案之一。 从旨在简化发展中国家可持续性的联合国计划，到社会服务、公共安全和教育举措，人们正在运用认知技术来创造更安全、生产力更高的世界。
通过用例了解如何利用区块链来改善社会公益事业，使企业能够帮助解决全球问题。
IBM Food Trust 通过从采摘咖啡豆那一刻起开始进行咖啡跟踪，提供咖啡变为饮品之旅的可验证记录，帮助 Farmer Connect 增加信任。 咖啡的未来将具有可追溯性。
“可追溯性意味着具有可见性，能够了解'这种咖啡是否以负责任、可持续的方式采购而来”
- Dan Behrends，Farmer Connect 创始人兼总裁
塑料银行正在帮助极度贫困且塑料污染严重地区的 10 多亿人口彻底改变他们的生活。 他们正在使用基于 IBM Blockchain Platform 而构建的解决方案来收集塑料垃圾，并通过交易换取他们亟需的物品。
“我们使用区块链来解决全球问题，为世界上的穷人提供金融包容性，并实现透明的社会塑料回收系统。”
- Shaun Frankson，塑料银行联合创始人兼首席技术官
加入现有网络。 构建您自己的区块链解决方案。 与我们的专家共同创造。 与他人合作寻找新商机。 不论您的区块链进展如何，IBM Blockchain 都将在您身边，带您朝着目标进发。
了解这个独一无二的网络如何通过食品系统数据经过许可的永久共享记录连接食品供应参与者。
了解面向业务平台的领先开源区块链如何帮助企业实现转型，推动增长以及建立全新业务模式。
构建区块链生态系统，与您的供应链合作伙伴安全共享数据
了解如何确保疫苗从研制到注射的整个流程的信任。
加入为加速供应商资格认定、参与和管理而构建的网络。
探索使用可信凭证和验证让人们安全地重返您的实际地点的智能方法。