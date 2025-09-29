什么是社会公益区块链？

创新型企业和个人正在使用区块链将世界上最大的挑战转化为人类最大的胜利
区块链如何帮助世界变得更美好？

慈善机构、非营利组织和非政府组织 (NGO) 通常没有合适的技术来接触愿意并能够提供帮助的企业捐赠者。 无论是为更加现代化的 IT 基础架构筹措资金、扩展内部技能还是寻找其他资源，都可能会丢失关键的联系，或者从未建立这种联系。 此外，如果这些组织没有做好应对准备，企业捐赠者所要求的受托责任和财务可见性水平可能会让他们不堪重负。

区块链技术可以推动新的变革模式、推进知识发展，并帮助社会组织创建可响应企业捐赠者要求的共享记录系统。
区块链可验证环境影响

Newlight Technologies 通过温室气体制造高性能消费品。 区块链确保可以跟踪、审计和传达产品流程及其对环境的影响。

区块链如何帮助开展人道主义工作
对真相的统一看法

区块链技术在网络成员之间创建了一个分布式共享记录系统，避免了对不同分类账的需求以及由此而引起的分歧。
不可变的防篡改记录

要验证每笔交易，就需要区块链网络中的所有成员达成共识，并且所有经过验证的交易都会永久记录在区块链上。 没有人可以删除它们，即使是系统管理员也不例外。
经过许可的参与

网络中的每个成员都必须具有访问权限才能参与，从而阻止了居心不良者。 此外，仅在"需要知道"的基础上与其他网络成员共享信息。
为变革创造新模式

随着时间的流逝，区块链创新者正在探索如何利用该技术的独特优势来分散权力、重新定义价值、建立新联盟并重塑现状。
IBM 社会公益计划的历史

应用科学和技术可以通过科学方法加快解决方案的速度和步伐，从而解决世界上最棘手的问题，IBM Science for Social Good 计划正是在这一前提之下制定出来的。 自 2016 年以来，该计划将 IBM 研究院的科学家和工程师与来自各种非政府组织 (NGO)、公共部门机构和社会企业的学术研究员及主题专家聚集在一起，利用科学和技术应对新出现的社会挑战。 迄今为止，已取得以下成果：28 个创新项目、19 个合作伙伴、9 项待批专利等等。

由于在促进社会发展方面所起的作用，人工智能 (AI) 技术也是正在探索的解决方案之一。 从旨在简化发展中国家可持续性的联合国计划，到社会服务、公共安全和教育举措，人们正在运用认知技术来创造更安全、生产力更高的世界。

客户案例

通过用例了解如何利用区块链来改善社会公益事业，使企业能够帮助解决全球问题。
从采摘咖啡豆那一刻起开始进行咖啡跟踪

IBM Food Trust 通过从采摘咖啡豆那一刻起开始进行咖啡跟踪，提供咖啡变为饮品之旅的可验证记录，帮助 Farmer Connect 增加信任。 咖啡的未来将具有可追溯性。

“可追溯性意味着具有可见性，能够了解'这种咖啡是否以负责任、可持续的方式采购而来”

- Dan Behrends，Farmer Connect 创始人兼总裁
将塑料垃圾转变为有价值的货币

塑料银行正在帮助极度贫困且塑料污染严重地区的 10 多亿人口彻底改变他们的生活。 他们正在使用基于 IBM Blockchain Platform 而构建的解决方案来收集塑料垃圾，并通过交易换取他们亟需的物品。

“我们使用区块链来解决全球问题，为世界上的穷人提供金融包容性，并实现透明的社会塑料回收系统。”

- Shaun Frankson，塑料银行联合创始人兼首席技术官
使用 IBM Blockchain 创造不同的更多方式
运输钴的火车
帮助确保以合乎道德的方式开采钴矿
钴矿开采会造成严重的污染和健康风险。 包括 IBM 在内的一个联盟正在使用区块链来跟踪钴从提取、冶炼到制造商的整个过程，以帮助确保以负责任的方式进行处理。
棕榈树在风中飘扬
利用区块链彻底改变救灾方式
飓风"哈维"过后，成千上万的群众和企业仍在困境中苦苦挣扎。 在"信任的纽带"中，您将看到他们面临的挑战，了解区块链技术如何帮助改变灾后重建过程。
种植园里拖拉机的航拍照片
小额信贷促进了肯尼亚食品售卖亭的销售额
Twiga Foods 使用 IBM Blockchain 向当地食品供应商提供贷款。 借助智能合约，可以更快速、更安全地处理贷款，帮助企业蓬勃发展，并提供更多新鲜农产品。
开始使用 IBM Blockchain

加入现有网络。 构建您自己的区块链解决方案。 与我们的专家共同创造。 与他人合作寻找新商机。 不论您的区块链进展如何，IBM Blockchain 都将在您身边，带您朝着目标进发。

后续步骤

浏览我们的参考指南，更深入地了解区块链的各个方面，包括工作方式、使用方法以及实施注意事项。
