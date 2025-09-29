什么是社会公益区块链？

慈善机构、非营利组织和非政府组织 (NGO) 通常没有合适的技术来接触愿意并能够提供帮助的企业捐赠者。 无论是为更加现代化的 IT 基础架构筹措资金、扩展内部技能还是寻找其他资源，都可能会丢失关键的联系，或者从未建立这种联系。 此外，如果这些组织没有做好应对准备，企业捐赠者所要求的受托责任和财务可见性水平可能会让他们不堪重负。

区块链技术可以推动新的变革模式、推进知识发展，并帮助社会组织创建可响应企业捐赠者要求的共享记录系统。