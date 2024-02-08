对于发明者和投资者来说，知识产权 (IP) 法往往是一个难以捉摸的领域。
当有人想出一个创意时，会想要加以保护，确保不会在未经同意的情况下被窃取或复制。因此，发明者选择获得专利许可作为所有权证明。但是，如何才能追溯到这些专利的发明者呢？
在理想的情况下，专利所有者、律师事务所、企业、服务提供商和全球专利局会通过统一的平台进行沟通，但在 2019 年之前，并没有此类平台。相关人士必须通过大量复杂的文书工作来跟踪数百万项专利的所有权，导致这些资产蒙受巨大的经济损失。
IPwe CEO Erich Spangenberg 解释道：“市场缺乏透明度和效率，涉及大量的人为活动。所有 IP 交易通常处于保密状态。大多数企业在出售产品时，都希望你知道他们出售了该产品，但在 IP 方面，他们遵循一套不同的规则：保密和隐蔽交易。”
创建了全球首个由 AI 和区块链驱动的全球专利注册表 (GPR)
IPwe 的系统拥有全球 80% 的专利
IPwe 是一个 IP 交易平台，可帮助企业了解自己拥有的 IP 与竞争对手拥有的 IP 的对比情况。此外，还可以向他们展示相关的风险因素，以及如何更好地利用其 IP。然而，该平台看到了困扰全球专利市场的效率低下问题，以及对透明度的迫切需求。IPwe 估计，由于管理和评估资产方面的困难，有价值 1 万亿美元的 IP 从未进行过交易。
Spangenberg 指出：“市场一片混乱，效率极低。相关系统完全缺乏透明度，交易均处于保密状态。”
早就应该改革该生态系统，无需人工翻阅数千页专利，而这正是区块链和 AI 的用武之地。IPwe 开始探索如何利用这些新技术创建一个自动化交易平台，衔接发明和使用专利的所有各方。
IPwe 在 IBM 的帮助下创建了一套独特的产品来满足其需求。该公司通过 IBM® Cloud 将 IBM® Blockchain 技术与多个 IBM® Watson AI 解决方案相结合，为买卖双方提高复杂专利市场的能见度和灵活性。
IPwe 利用 AI 功能，对全球流通的数百万项专利进行分析，每项专利平均至少包含 20 页内容。IPwe 可以通过融合 IBM Watson 的自然语言处理 (NLP)、预测分析和机器学习，快速分析专利信息。然后，该平台可以利用这些信息生成摘要和报告，帮助用户识别有利可图的机会，同时避免潜在的商业风险。
Spangenberg 表示：“IPwe 帮助企业以较低的成本，从 IP 的角度了解他们及其竞争对手拥有哪些专利，有哪些相关的风险因素，以及如何才能从这些无形资产中获得更高的回报。无论是授权交易还是收购交易，我们均让企业可以在交易活动中保持透明度。”
IPwe 充分运用 AI 和区块链技术，建立了一个透明的自动化全球专利注册表 (GPR)。GPR 是全球首个区块链注册表，在可供免费访问的单一注册表中收集当前有效和历史专利记录。该技术有助于消除了解关键专利信息方面的障碍，既可以保存记录，也可以为基础资产签订智能合约。
Spangenberg 解释道：“对于企业来说，快速获取 IP 信息至关重要，特别是有关其所有权和归属的信息。现在，我们通过全球专利注册表集中提供这些信息。企业可以更好地了解自己拥有哪些专利，并能更好地将其传达给市场。”
IPwe 创建了全球首个由区块链驱动的 GPR，完成了一项惊人的壮举。该平台从根本上解决了 IP 生态系统中数据不准确、所有权记录过时和缺乏透明度等问题。
Spangenberg 指出：“IBM 真正改变了 IPwe 的理念以及我们的工作方式。该平台发展迅速，改变了市场格局，使 IP 互动的成本更低，效率更高，为中小型企业节省了数百万美元。”
IPwe 持续看到专利创新者和合作伙伴的交易成本显著降低。该公司成功帮助世界各地的企业从专利资产中获得流动资金，并提高隐藏的关键无形资产的绩效。
展望未来，IPwe 制定了与 IBM 合作拓展其 AI 和区块链功能的宏伟计划。该平台有望在不久的将来推进专利和专利归属的代币化。通过支持区块链的智能合约，可以方便地交易、转让和许可代币。这些额外的超级账本功能可以从根本上改变创新者和资本市场的互动方式，管理 IP 的生命周期，从而创造出全新的资产类别。
IPwe（IBM 外部链接）成立于 2017 年，是世界上首个全球专利交易平台。IPwe 通过将识别专利的信息和工具与了解专利的研究相结合，为市场提供了透明度，并减少了数十亿美元的成本浪费。该平台致力于帮助中小型企业了解、管理和交易其 IP 资产。
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2021 年 5 月在美国制作。
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