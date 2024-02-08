当有人想出一个创意时，会想要加以保护，确保不会在未经同意的情况下被窃取或复制。因此，发明者选择获得专利许可作为所有权证明。但是，如何才能追溯到这些专利的发明者呢？

在理想的情况下，专利所有者、律师事务所、企业、服务提供商和全球专利局会通过统一的平台进行沟通，但在 2019 年之前，并没有此类平台。相关人士必须通过大量复杂的文书工作来跟踪数百万项专利的所有权，导致这些资产蒙受巨大的经济损失。

IPwe CEO Erich Spangenberg 解释道：“市场缺乏透明度和效率，涉及大量的人为活动。所有 IP 交易通常处于保密状态。大多数企业在出售产品时，都希望你知道他们出售了该产品，但在 IP 方面，他们遵循一套不同的规则：保密和隐蔽交易。”