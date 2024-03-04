国际贸易可以开辟新的收入来源，增加利润，使公司能够增加内部投资，加快发展。然而，与其他国家的客户进行贸易也可能涉及漫长、艰难和昂贵的谈判，并且存在风险，例如，如果您的买方不付款怎么办？
银行历来是贸易交易的促进者，充当中间人并为交易提供融资。然而，几十年来，银行一直没有对贸易融资进行数字化改造，贸易融资对银行来说要么无法扩展，要么对大多数公司来说过于复杂和昂贵，因此，近 70% 的公司无法获得贸易融资服务。此外，国际贸易交易中涉及的法律程序往往冗长繁琐，阻碍了公司以灵活的方式开展业务。
we.trade Innovation 是一家合资公司，由 12 家银行、技术提供商 IBM 和全球信用局及商业信息提供商 CRIF 共同拥有。该公司于 2017 年 1 月与 9 家银行合作启动，项目名称为 Digital Trade Chain，2017 年 10 月正式更名为 we.trade。we.trade 开发了一个基于 Linux Foundation 的 Hyperledger Fabric 的数字贸易平台，该平台在 IBM® Blockchain Platform 上运行。we.trade 数字平台为贸易金融和物流领域的全球贸易交易提供可靠性、简便性和安全性。客户可通过其银行注册 we.trade。
凯克萨银行、德意志银行、Erste 集团、汇丰银行、KBC、北欧联合银行、荷兰合作银行、桑坦德银行、法国兴业银行、瑞银集团、裕信银行、IBM 和 CRIF 是 we.trade 的股东，德国的 UniCredit AG、希腊的 EuroBank 以及捷克共和国的 ČSOB、Komerční Banka 和 Česká Spořitelna 是许可证持有人。
we.trade 平台现拥有 15 家会员银行
地理覆盖范围现已扩展至 16 个国家/地区
we.trade 首席技术官 Mark Cudden 评论说：“从历史上看，银行经营的传统贸易融资模式几十年来一直没有发展。银行和公司都受到了限制。银行无法扩大其平台的规模，使其面向所有客户，而公司则不希望面临交易对手风险。”
“we.trade 正在革新传统的贸易融资模式，我们相信该行业可以变得更加简单、高效和安全，使各种规模的公司都能进行跨境贸易，帮助推动全球经济增长。”
we.trade 基于在 IBM® Cloud 上运行的 IBM Blockchain Platform，使用 Linux Foundation 的 Hyperledger Fabric 框架，开发了一个区块链交易解决方案，以减少跨境贸易中的摩擦，为企业提供一种进行国际交易的简单方式。
公司由其银行引入区块链平台，从而无需再对交易对方是否可信存在疑虑。在此之前，与外国合作伙伴开展贸易所涉及的众多法律、金融和文化风险可能会阻碍公司开展国际贸易。不过，we.trade 平台的所有用户都已通过了国际“了解您的客户”流程，以确保他们遵守适用的反洗钱法规，从而大大降低了这些风险。
区块链是一个安全的共享数据库，不受任何单一实体控制，也没有单点故障。区块链上的每个条目都有一个时间戳和唯一的加密签名。we.trade 和 IBM 开发的区块链平台有两个主要功能，可帮助各种规模的企业参与国际贸易：分布式账本技术 (DLT) 和智能合约。
DLT 可确保所有相关方都能在同一时间获得相同的贸易交易信息，而且没有任何一方可以控制这些数据。如果 A 公司更改了与 B 公司的交易协议条款，那么这将改变区块链中的加密哈希值，包括 B 公司、银行和任何其他中介在内的所有其他各方都将立即收到更改提醒。
公司经常发现，与其他国家的企业进行贸易的一个障碍是，难以确保合同得到执行。付款或交货的任何延误都可能造成巨大损失，因为现金流可能依赖于贸易合同的及时履行。
we.trade 内置的智能合约消除了这种形式的交易对方风险。智能合约保证，如果交易一方满足了必要的要求，如之前商定并记录在区块链中，支付过程就会自动执行。智能合约可确保所有各方都能收到即时触发器，显示一方是如何遵守协议的，并在另一方需要执行协议时发出通知，例如发送付款。事实上，合同已写入平台代码，无需任何法律制度或执行机制的支持。
we.trade 选择 IBM 作为其技术合作伙伴，部分原因是该公司在金融服务领域拥有深厚的专业知识和丰富的工作经验。IBM 的全球影响力也给该公司留下了深刻印象，使其能够在世界各地实施复杂的项目，这对于实现 we.trade 的全球目标至关重要。与竞争对手不同，IBM 能够开发和支持平台的各个方面，这是另一个关键的差异化因素。
we.trade 与 IBM Blockchain Services 密切合作，以实施和运营该平台。一开始，IBM 团队对该公司的需求进行了功能分析，并举行了一系列讨论，以便清楚地了解 we.trade 对平台的目标。该团队建立了一个最小可行网络，然后将其推进到运营中的商业平台。
Cudden 指出，出于几个原因，IBM 是这个项目顺理成章的合作伙伴。他说：“首先，他们与银行业的主要参与者有着良好的关系。这是关键所在，因为从长远来看，要吸引更多企业并为平台带来更大的流动性，我们需要银行对基础系统抱有信心。我们相信，在金融服务业，没有比 IBM 更值得信赖的合作伙伴了。”
Cudden 继续说道：“其次，我们从一开始就被 IBM Cloud 的优势所吸引。根据我们的业务性质，我们需要一个灵活、可扩展、高可用性和真正覆盖全球的云环境。IBM Cloud 是显而易见的选择。”
Cudden 表示，他对 IBM Blockchain Services 团队的工作方式印象深刻。他说：“虽然有一些其他公司比我们更早进入这一领域，但 we.trade 通过与 IBM 合作，节省了 9-12 个月的时间，而且比我们所有的竞争对手都更早进入市场。这在很大程度上要归功于 IBM Blockchain Services 的速度和专业性。”
Cudden 指出，在实施像 we.trade 平台这样具有开创性的项目时，自然会遇到意想不到的挑战。他表示：“然而，IBM 团队非常有价值，因为他们为整个项目定下了基调。他们的反应非常迅速，并能敏捷地帮助我们解决出现的任何问题。”
we.trade 平台于 2019 年 1 月全面投入运营。除了消除与未知合作伙伴进行贸易的相关风险、创建一个呈现贸易实时信息的“一站式服务点”供所有各方查看所有贸易信息，以及通过智能合约触发自动付款外，该平台还带来了一系列进一步的好处，以鼓励公司开始进行国际贸易。
其中最重要的是银行支付承诺 (BPU)。对于卖方而言，BPU 可以将交易对手风险转移到银行，尽管这些风险已经由于平台性质降到了最低程度。这意味着，如果一家公司未能向贸易伙伴支付欠款，促成交易的银行将提供临时付款。对买方而言，BPU 代表着提供贸易融资的承诺，使交易更容易完成。
we.trade 期待进一步发展，赢得更广泛的客户群。目前，该平台的大部分用户是金融服务公司，而金融服务公司历来是对区块链技术最感兴趣的行业。不过，we.trade 也获得了物流和保险企业的极大兴趣，并将很快寻求加入这些行业的公司。
随着平台的发展，IBM Blockchain Services 将帮助新成员入驻平台。获得更多参与者将增加 we.trade 的收入来源并使其多样化。使用该平台的企业数量和类型的增加也将为贸易公司本身创造一个良性循环：潜在合作伙伴的数量越多，在同一平台上可以实现的用户也就越多。we.trade 正在有效建立一个便捷的贸易目录服务，企业只需在平台上搜索合适的贸易伙伴，进入讨论并决定开展业务。
we.trade 可能会改变整个贸易融资行业。通过消除或简化贸易流程中的步骤，包括确定信誉良好的合作伙伴、寻找贸易融资、确保监管合规以及追收应收账款，该公司正在使跨境交易变得更快速、更简单、更透明。随着该平台的发展壮大并吸引更多银行和企业开展跨境交易，包括中小企业在内的更多公司将有能力通过 we.trade 开展国际贸易，从而实现业务增长和收入多元化。
Cudden 总结道：“我们希望通过 we.trade 继续取得重大成果。我们相信，通过与 IBM 的合作，我们将不仅在欧洲，而且在全球范围内扩大我们的服务范围并简化贸易。”
we.trade（ibm.com 外部链接）是由 12 家欧洲主要银行开发的创新区块链平台，旨在为企业和银行创建透明、安全和简化的交易环境。
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美国出品，2021 年 8 月。
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