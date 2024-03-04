we.trade 选择 IBM 作为其技术合作伙伴，部分原因是该公司在金融服务领域拥有深厚的专业知识和丰富的工作经验。IBM 的全球影响力也给该公司留下了深刻印象，使其能够在世界各地实施复杂的项目，这对于实现 we.trade 的全球目标至关重要。与竞争对手不同，IBM 能够开发和支持平台的各个方面，这是另一个关键的差异化因素。

we.trade 与 IBM Blockchain Services 密切合作，以实施和运营该平台。一开始，IBM 团队对该公司的需求进行了功能分析，并举行了一系列讨论，以便清楚地了解 we.trade 对平台的目标。该团队建立了一个最小可行网络，然后将其推进到运营中的商业平台。

Cudden 指出，出于几个原因，IBM 是这个项目顺理成章的合作伙伴。他说：“首先，他们与银行业的主要参与者有着良好的关系。这是关键所在，因为从长远来看，要吸引更多企业并为平台带来更大的流动性，我们需要银行对基础系统抱有信心。我们相信，在金融服务业，没有比 IBM 更值得信赖的合作伙伴了。”

Cudden 继续说道：“其次，我们从一开始就被 IBM Cloud 的优势所吸引。根据我们的业务性质，我们需要一个灵活、可扩展、高可用性和真正覆盖全球的云环境。IBM Cloud 是显而易见的选择。”

Cudden 表示，他对 IBM Blockchain Services 团队的工作方式印象深刻。他说：“虽然有一些其他公司比我们更早进入这一领域，但 we.trade 通过与 IBM 合作，节省了 9-12 个月的时间，而且比我们所有的竞争对手都更早进入市场。这在很大程度上要归功于 IBM Blockchain Services 的速度和专业性。”

Cudden 指出，在实施像 we.trade 平台这样具有开创性的项目时，自然会遇到意想不到的挑战。他表示：“然而，IBM 团队非常有价值，因为他们为整个项目定下了基调。他们的反应非常迅速，并能敏捷地帮助我们解决出现的任何问题。”