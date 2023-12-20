业务区块链使用共享且不可篡改的账本，只有获得许可的成员才能访问该账本。 网络成员控制每个组织或成员可以看到哪些信息，以及每个组织或成员可以采取哪些行动。 区块链有时也被称为“无信任”网络 — 不是因为业务伙伴之间彼此不信任，而是因为 他们不必相互信任。

这种信任建立在区块链的增强安全性、更高的透明度和即时可追溯性基础之上的。 除信任问题外，区块链还能带来更多的商业利益，包括通过提高速度、效率和自动化来节省成本。 通过大大减少文书工作和错误，区块链显著降低了管理费用和交易成本，并减少或消除了第三方或中间人验证交易的需要。