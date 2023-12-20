您的数据是敏感且关键的，区块链可以大大改变您查看关键信息的方式。 通过创建无法篡改且端到端加密的记录，区块链有助于防止欺诈和未经授权的活动。 隐私问题也可以在区块链上得以解决，解决方式包括匿名个人数据以及限制访问权限等。 信息存储在整个计算机网络上，而不是单个服务器上，这使得黑客很难查看数据。
如果没有区块链，每个组织都必须保留一个单独的数据库。 由于区块链使用分布式账本，导致交易和数据在多个位置采取完全相同的方式进行记录。 所有具有访问权限的网络参与者都能同时查看相同的信息，从而实现信息的完全透明性。 所有交易记录均不可篡改，并带有时间和日期戳。 这使成员能够查看交易的整个历史记录，并几乎消除了任何欺诈机会。
区块链创建了审计追溯机制，用于记录每一步旅程中的资产来源。 在消费者担心产品的环境或人权问题的行业中，或者在受到假货和欺诈困扰的行业中，这将有助于提供证据。 使用区块链，企业可以直接与客户共享有关产品源头的数据。 可追溯性数据还可以揭示任何供应链的弱点 — 当货物在装货码头等待运输时。
涉及大量纸质工作的传统流程非常耗时，容易出现人为错误，并且通常需要第三方介入。 通过使用区块链来简化这些流程，可以更快、更高效地完成交易。 凭据可与详细的交易记录一起存储在区块链上，消除了对交换纸质文件的需求。 无需协调多个账本，从而显著加快清算和结算速度。
交易甚至可以通过“智能合约”实现自动化，从而提高您的效率并进一步加快流程。 一旦满足预先指定的条件，就会自动触发交易或下一步流程。 智能合约可以减少人为干预以及对第三方验证合同条款是否已得到满足的依赖性。 例如，在保险行业，一旦客户提供了所有必要的凭证提出索赔，索赔就可以自动得到处理和支付。
通过区块链在贸易伙伴之间建立信任、提供端到端的可视性、简化流程、更快地解决问题，所有这些都有助于建立更强大、更具弹性的供应链和更好的业务关系。 此外，参与者还可以迅速采取行动来应对中断事件。 在食品行业，区块链可以帮助确保食品安全和新鲜，并减少浪费。 如果食品发生污染，可以在几秒内而不是几天内追溯到其来源。
金融机构使用区块链取代旧流程和文书工作可以获得很多好处，例如消除摩擦和延迟以及提高整个行业的运营效率，包括全球贸易、贸易融资、清算和结算、消费者银行业务、贷款和其他交易。
医疗保健是饱受数据泄露困扰的行业，区块链可以帮助该行业提高患者数据的安全性，同时使提供方、付款方和研究人员更容易共享记录。 访问控制权仍掌握在患者手中，从而增加了信任度。
当医药产品在供应链中移动时，每一个行动都将被记录。 由此产生的审计跟踪日志意味着医药产品可以从源头追溯到药房或零售商，这有助于防止造假，并使制造商能够在几秒钟内找到需要召回的产品。
区块链可以帮助政府更智慧的工作和更快速的创新。 公民和政府机构之间安全的数据共享可以增加信任度，同时为监管合规、合同管理、身份管理和公民服务提供不可篡改的审计跟踪。
保险公司正在使用区块链和智能合约来自动化手动和纸张密集型流程，例如承保和理赔结算，以提高速度和效率，并降低成本。 区块链提供速度更快且可以验证的数据交换，有助于减少欺诈和滥用。
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