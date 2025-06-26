推进机密计算和 IBM 的 Hyper Protect Services 产品系列，使其成为 Red Hat 生态系统的全面集成部分
了解适用于 Red Hat® 虚拟化解决方案的 IBM® Hyper Protect Container Runtime (HPCR) 和适用于 Red Hat® OpenShift® 的 Hyper Protect Confidential Containers (HPCC)。这两款功能强大的产品可保护敏感数据，涵盖开发和部署阶段并贯穿实际应用的全过程。它们共同构成硬件机密计算的基础，可保护混合环境中的工作量。
通过在混合环境中实施基础设施执行、策略驱动的隔离，保护敏感数据、AI 模型和 IP。
借助统一堆栈中的集成 AI 和加密加速，无缝运行机密工作量。
通过基于硬件的独特信任锚保持对加密密钥的完全所有权和控制权。
通过针对不同角色使用零知识证明和策略绑定的加密合约，在部署时实现可验证的工作负载身份。
借助 Crypto Express 保护使用 HPCR 的数字资产和签名机密。这种组合受到 Metaco 和 Ripple 等区块链提供商的信任，可确保安全的离线签名和策略保护。
通过保护应用程序身份，消除与泄露凭据相关的风险。基于身份的访问控制可确保机密信息保持机密性，从而减少人为错误和内部威胁载体。
按照国家和行业规定，实现主权数据保护。Phoenix Systems 等服务提供商利用 Hyper Protect 来维护敏感环境的机密性。
借助 HPCC 构建机密计算环境，保护并管理高度敏感的制造数据和设计工件。
确保 AI 模型在训练和推理期间保持机密。Jamworks 等合作伙伴使用 Hyper Protect 集成 AI，同时保护专有内容。
即使工作负载跨越 x86 和 LinuxONE 平台，也能通过保护加密密钥和执行认证策略在混合环境中巩固信任。