了解适用于 Red Hat® 虚拟化解决方案的 IBM® Hyper Protect Container Runtime (HPCR) 和适用于 Red Hat® OpenShift® 的 Hyper Protect Confidential Containers (HPCC)。这两款功能强大的产品可保护敏感数据，涵盖开发和部署阶段并贯穿实际应用的全过程。它们共同构成硬件机密计算的基础，可保护混合环境中的工作量。