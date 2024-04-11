IBM® Integrated Facility for Linux (IFL) 是一款专用于 IBM Z® 和 LinuxONE 上的 Linux® 工作负载的处理器。它受特定 Linux 操作系统（适用于 IBM Z 和 IBM LinuxONE、IBM z/VM® 以及 KVM）的支持。IBM z16™ 和 LinuxONE 4 提供巨大的处理能力、片上加速和业界领先的网络弹性功能。
利用功能强大、安全可靠的 Linux 业务平台，实现混合云和 AI 的现代化。
通过极高的 Linux 服务器密度减少运营、软件、设施和能源费用。
通过内置的自动诊断、问题确定和隔离功能，防止出现故障。
利用 IBM z16 和 LinuxONE 4 提供的加速 AI 洞察，在每一次客户互动中创造新价值。
支持多达 200 个用户可配置的 IFL 和多达 40 TB 独立内存冗余阵列 (RAIM)。与标准处理器异步操作。
通过增强的同步多线程 (SMT) 和单指令多数据 (SIMD) 技术来提高性能。
可以立即添加 IFL。IFL 技术支持按需开/关容量 (O/O CoD)、按需容量升级和容量备份 (CBU)。
IBM HiperSockets 和共享内存通信 (SMC) 功能提供逻辑分区之间的高速通信。
片上加速可提供更快的大规模 AI 洞察分析、更高的数据传输速率、更低的 CPU 消耗以及 CP Assist for Cryptographic Functions (CPACF) 的快速加密。
IFL 不会增加在“标准”处理器上运行的 IBM Z 软件的费用，也不会影响 MSU 评级或 IBM Z 系统型号指定。
适用于所有型号的 IBM z16、z15、z14、z13、z13s 和 IBM LinuxONE，并受 Linux OS for IBM Z 和 IBM LinuxONE、z/VM 和 KVM 支持。
可通过采用专用或共享处理器的逻辑分区 (LPAR) 中的 PR/SM 或 IBM Dynamic Partition Manager 进行管理。需要 LPAR 定义。