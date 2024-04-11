主页 计算和服务器 Integrated Facility for Linux (IFL) Integrated Facility for Linux (IFL)
使用经济高效的专用处理器在 IBM Z® 和 LinuxONE 上运行 Linux 工作负载
阅读产品简介
抽象地理图案

IBM® Integrated Facility for Linux (IFL) 是一款专用于 IBM Z®LinuxONE 上的 Linux® 工作负载的处理器。它受特定 Linux 操作系统（适用于 IBM Z 和 IBM LinuxONE、IBM z/VM® 以及 KVM）的支持。IBM z16™LinuxONE 4 提供巨大的处理能力、片上加速和业界领先的网络弹性功能。
Linux on IBM z16

利用功能强大、安全可靠的 Linux 业务平台，实现混合云和 AI 的现代化。
优势 降低费用

通过极高的 Linux 服务器密度减少运营、软件、设施和能源费用。

 降低风险

通过内置的自动诊断、问题确定和隔离功能，防止出现故障。

 加速 AI 技术发展

利用 IBM z16 和 LinuxONE 4 提供的加速 AI 洞察，在每一次客户互动中创造新价值。
功能
广泛的处理能力

支持多达 200 个用户可配置的 IFL 和多达 40 TB 独立内存冗余阵列 (RAIM)。与标准处理器异步操作。
专为实现高性能而设计

通过增强的同步多线程 (SMT) 和单指令多数据 (SIMD) 技术来提高性能。
可以灵活地添加 IFL

可以立即添加 IFL。IFL 技术支持按需开/关容量 (O/O CoD)、按需容量升级和容量备份 (CBU)。
高速通信

IBM HiperSockets 和共享内存通信 (SMC) 功能提供逻辑分区之间的高速通信。
片上加速功能

片上加速可提供更快的大规模 AI 洞察分析、更高的数据传输速率、更低的 CPU 消耗以及 CP Assist for Cryptographic Functions (CPACF) 的快速加密。
对 MSU 评级没有影响

IFL 不会增加在“标准”处理器上运行的 IBM Z 软件的费用，也不会影响 MSU 评级或 IBM Z 系统型号指定。
广泛可用和受支持

适用于所有型号的 IBM z16、z15、z14、z13、z13s 和 IBM LinuxONE，并受 Linux OS for IBM Z 和 IBM LinuxONE、z/VM 和 KVM 支持。
灵活的分区管理

可通过采用专用或共享处理器的逻辑分区 (LPAR) 中的 PR/SM 或 IBM Dynamic Partition Manager 进行管理。需要 LPAR 定义。
相关产品 IBM Cloud Infrastructure Center

为您的工作负量载提供简化的基础架构即服务（IaaS）管理。

 IBM z/VM

利用我们高度安全且可扩展的管理程序虚拟化技术提高性能。

 IBM z16

加快决策速度，防范威胁，实现混合云的现代化。

 IBM LinuxONE 4

一个高度安全、可调整的服务器平台，可帮助降低能源成本并减少碳足迹。
后续步骤

了解如何使用经济高效的专用处理器在 IBM Z 和 LinuxONE 上运行 Linux 工作量。安排与 IBM Z 和 LinuxONE 代表进行 30 分钟的免费会谈。

 阅读产品简介
文档 支持 IBM Redbooks 支持与服务 全球融资 灵活定价 教育与培训 社区 开发者社区 业务合作伙伴 资源