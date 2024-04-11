主页 计算和服务器 Z z/VM IBM z/VM
高度安全且可扩展的虚拟机管理程序和虚拟化技术
阅读 z/VM 简介
几何形状的抽象插图

IBM® z/VM 是一个操作系统，采用高度安全且可扩展的虚拟机管理程序和虚拟化技术，旨在运行 Linux®、z/OS 和 z/TPF 虚拟机等访客服务器，以及 Red Hat OpenShift on IBM Z 和 LinuxONE 服务器。

IBM z/VM 旨在凭借最高的效率和弹性，在单个 IBM Z 服务器或 IBM LinuxONE 服务器（仅支持 Linux 和 z/VM 客户机）上运行数百到数千个访客服务器。

z/VM 支持多种机器映像和架构，这种能力为 IBM Z 和 LinuxONE 操作系统提供了高度灵活的生产和测试环境，以便：

  • 简化从一个版本到另一个版本的迁移；
  • 促进向新应用程序的转型；
  • 需要时提供测试环境；以及
  • 将多个系统整合到一台物理服务器上
新增功能

深入了解 z/VM 7.3 的特点和功能。

z/VM 持续交付更新
优势 z/VM 的基本优势在于虚拟机能够以非常高的资源利用率共享系统资源。z/VM 具有极高的可扩展性、安全性和效率，可以节省成本，同时为 IBM Z 和 LinuxONE 平台上的认知计算打下坚实的基础。 云计算的基础

作为混合云的一部分，实现本地部署云计算的优势。

 IT 效率

运行多达数千个 Linux 和容器工作量，实现极高的可扩展性和效率。

 持续运营

通过与侧重于弹性的 IBM 产品集成，帮助实现持续地提供服务。
功能
单系统映像

在单系统映像中共享和协调资源，以减少计划内停机，并平衡 z/VM 系统之间的工作量。

 z/VM 单系统映像概述
性能工具包

利用增强的功能来监控、管理和查看多个 z/VM 系统的性能数据。

 z/VM 性能工具包
目录维护

可以利用自动验证，轻松地在虚拟机用户目录中添加、删除或更改语句，以减少错误。

 IBM Directory Maintenance for z/VM
安全资源

了解有关保护 z/VM 和客户机系统的最新服务更新、新闻、资源和最佳实践。

 z/VM 安全性和完整性资源
性能数据泵

提取实时性能数据，并将其发送到企业可观测性产品进行可视化和分析。

 IBM Z /VM 性能数据泵
技术细节
硬件和存储要求

安装和操作 z/VM 7.3 有一般硬件和存储要求，某些 z/VM 设施还有额外的硬件要求。

 深入了解相关要求 软件要求

IBM z/VM 7.3 具有先决许可程序，并且某些 z/VM 设施可能有其他程序要求。

 深入了解相关要求

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立即开始

如何在 IBM Z/VM 上部署 Linux 服务器 获取专家指导，了解如何在 IBM Z 上为 Linux 配置和使用 z/VM 功能和设施。 阅读指南 深入了解 Linux on IBM Z
系统管理软件附加组件

IBM Infrastructure Suite

使用完整的解决方案管理 z/VM 和 Linux 系统。

 深入了解附加组件

IBM Cloud Infrastructure Center

简化基于 z/VM 的 Linux 虚拟机的基础架构管理。

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IBM Operations Manager

自动运行和监控 z/VM 系统及其客户机。

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IBM Tivoli® OMEGAMON® XE

查看系统性能数据，更有效地管理复杂环境。

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备份和保护解决方案附加组件

IBM Tape Manager for z/VM

管理、监控和保护磁带设备、磁带卷和磁带安装请求。

 深入了解附加组件

IBM Backup and Restore Manager

备份和恢复 z/VM 系统上的文件和数据，以及非 z/VM 客户机系统的映像。

 深入了解附加组件

更多附加组件

探索更多。查看其他与 z/VM 相关的产品、工具和技术。

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资源 z/VM 常见问题解答

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虚拟课程

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 IBM 培训

通过根据技能等级和工作角色定制的课程来培养技能、获得徽章和认证。
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 IBM Cloud Infrastructure Center

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