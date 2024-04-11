IBM® z/VM 是一个操作系统，采用高度安全且可扩展的虚拟机管理程序和虚拟化技术，旨在运行 Linux®、z/OS 和 z/TPF 虚拟机等访客服务器，以及 Red Hat OpenShift on IBM Z 和 LinuxONE 服务器。
IBM z/VM 旨在凭借最高的效率和弹性，在单个 IBM Z 服务器或 IBM LinuxONE 服务器（仅支持 Linux 和 z/VM 客户机）上运行数百到数千个访客服务器。
z/VM 支持多种机器映像和架构，这种能力为 IBM Z 和 LinuxONE 操作系统提供了高度灵活的生产和测试环境，以便：
深入了解 z/VM 7.3 的特点和功能。
z/VM 持续交付更新
作为混合云的一部分，实现本地部署云计算的优势。
运行多达数千个 Linux 和容器工作量，实现极高的可扩展性和效率。
通过与侧重于弹性的 IBM 产品集成，帮助实现持续地提供服务。
在单系统映像中共享和协调资源，以减少计划内停机，并平衡 z/VM 系统之间的工作量。
利用增强的功能来监控、管理和查看多个 z/VM 系统的性能数据。
可以利用自动验证，轻松地在虚拟机用户目录中添加、删除或更改语句，以减少错误。
了解有关保护 z/VM 和客户机系统的最新服务更新、新闻、资源和最佳实践。
提取实时性能数据，并将其发送到企业可观测性产品进行可视化和分析。
安装和操作 z/VM 7.3 有一般硬件和存储要求，某些 z/VM 设施还有额外的硬件要求。
IBM z/VM 7.3 具有先决许可程序，并且某些 z/VM 设施可能有其他程序要求。
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IBM Infrastructure Suite
使用完整的解决方案管理 z/VM 和 Linux 系统。
IBM Cloud Infrastructure Center
简化基于 z/VM 的 Linux 虚拟机的基础架构管理。
IBM Operations Manager
自动运行和监控 z/VM 系统及其客户机。
IBM Tivoli® OMEGAMON® XE
查看系统性能数据，更有效地管理复杂环境。
IBM Tape Manager for z/VM
管理、监控和保护磁带设备、磁带卷和磁带安装请求。
IBM Backup and Restore Manager
备份和恢复 z/VM 系统上的文件和数据，以及非 z/VM 客户机系统的映像。
更多附加组件
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