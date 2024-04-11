IBM z/VM 旨在凭借最高的效率和弹性，在单个 IBM Z 服务器或 IBM LinuxONE 服务器（仅支持 Linux 和 z/VM 客户机）上运行数百到数千个访客服务器。

z/VM 支持多种机器映像和架构，这种能力为 IBM Z 和 LinuxONE 操作系统提供了高度灵活的生产和测试环境，以便：