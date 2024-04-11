备份和恢复 z/VM® 系统上的文件和数据以及 Linux® 等非 z/VM 客户机系统的映像。IBM® Backup and Restore Manager for z/VM 使用简化的设施保证数据可用性，支持迷你磁盘、共享文件系统（SFS）文件空间以及全系统数据备份和恢复的功能。优化每种数据类型的操作，提高备份和恢复功能的效率。还提供灵活的文件选择，支持通配符，并支持备份到磁盘、物理磁带或虚拟磁带。既可以作为单一产品，也可以作为 IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux 的一部分提供。
在数据备份期间提供可选的压缩服务，提供加密功能的退出点。
当需要备份到物理或虚拟磁带时，可与 IBM Tape Manager for z/VM 集成，并辅以提供 Linux 数据文件级备份的 IBM Spectrum Protect。
将文件恢复到混合介质（将 CMS 文件恢复到 SFS，将 SFS 恢复到 CMS；将 CMS 和 SFS 恢复到虚拟阅读器）。支持 z/VM 数据的文件级备份、z/VM 微型磁盘和 z/VM 与 Linux DASD 卷的映像级备份。
使用提供的退出点，在备份期间执行数据加密，在整个恢复过程中执行数据解密。企业还可使用供应商的例程，例如 V/Soft Software 的加密/备份例程。
IBM 灵活支付计划有助于确保基础架构投资与工作负载需求保持一致。
提供对磁带设备、卷和安装请求的管理。
IBM® z/VM 和 Linux on IBM® Z Systems 的可视性和自动化。
面向 z/VM 虚拟机和 Linux Virtual Servers 的自动化操作监控和管理。
深入了解在 IBM Z 上运行的 z/VM 和 Linux 的性能。
了解在 IBM Z 环境中 z/VM 和 Linux 备份和恢复的各种策略。
在 IBM Z 或 LinuxONE® 环境中管理 z/VM 和 Linux 的各种真实客户体验场景。
对于 V1.3，本演示文稿介绍 VMSES/E 安装、SFS 设置和初始配置。
了解共享文件系统（SFS）文件池管理的有用命令和消息。
在 IBM Z® 处理器上挂起和恢复 Linux 实例，提高备份质量。
了解如何安装、配置和使用产品。
IBM Backup and Restore Manager for z/VM 的安装提示和技巧。
了解这些产品如何协同满足在 IBM Z 环境中 z/VM 和 Linux 的备份和恢复要求。
了解如何启用 RACF 设施类，控制对 IBM Backup and Restore Manager for z/VM 功能的访问。