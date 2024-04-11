备份和恢复 z/VM® 系统上的文件和数据以及 Linux® 等非 z/VM 客户机系统的映像。IBM® Backup and Restore Manager for z/VM 使用简化的设施保证数据可用性，支持迷你磁盘、共享文件系统（SFS）文件空间以及全系统数据备份和恢复的功能。优化每种数据类型的操作，提高备份和恢复功能的效率。还提供灵活的文件选择，支持通配符，并支持备份到磁盘、物理磁带或虚拟磁带。既可以作为单一产品，也可以作为 IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux 的一部分提供。