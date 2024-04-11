IBM Tape Manager for z/VM 是一个可选组件，用于组织磁带目录中有关磁带资源的信息。它跨多个 IBM z/VM 系统管理磁带，并且支持维护磁带卷的一个目录。它监控磁带资源，并在磁带资源不足或磁带目录磁盘空间即将耗尽时通知用户。

IBM Tape Manager for z/VM 支持标准标签 (SL) 和非标签 (NL) 磁带。此外，还支持 IBM、Oracle StorageTek、EMC 和 Luminex 的手动磁带设备以及物理和虚拟磁带库。