IBM Infrastructure Suite for z/VM® and Linux 是一个单一解决方案，它提供多种工具来监控和管理 IBM Z® Systems 上的 z/VM 和 Linux 虚拟服务器，这些虚拟服务器既是传统基础架构的一部分，也是云基础架构的一部分。它支持以优惠的价格备份和恢复整个系统。
IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux 的功能为您提供全面的洞察洞察分析，以有效地控制和支持 IBM z Systems 环境上的 IBM z/VM 和 Linux。
IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux 包含的产品：
深入了解 z/VM 平台的新功能 APAR
备份和恢复 z/VM 系统上的文件和数据以及 Linux 等非 z/VM 客户机系统的映像。选择备份到磁盘、物理磁带或虚拟磁带。
在问题影响服务级别协议之前解决问题。自动执行日常维护任务并响应系统警报。通过查看控制台并与之交互，更快地调试问题。
集成数据，以评估 IBM Z 虚拟服务器上的 z/VM 管理程序和 Linux 的系统性能。监控工作负载并查看有关资源使用情况的报告。
基于行业标准对非容器化和容器化工作负载执行基础架构即服务 (IaaS) 管理。
帮助利益相关者了解系统性能如何影响业务和盈利。
IBM Tivoli OMEGAMON® XE
OMEGAMON XE on z/VM and Linux 提供有关 IBM Z 操作系统上的 z/VM 和 Linux 的各种信息。您可以将 Linux 操作与其他重要系统的详细性能指标进行并列比较。使用动态工作空间链接，更轻松地在 Tivoli Enterprise Portal 工作空间之间导航。高层视图可帮助高管了解系统性能如何影响业务和盈利。
IBM Storage Protect Extended Edition
IBM Storage Protect 为物理文件服务器、虚拟环境和各种应用程序提供全面的数据弹性。组织可以将每个备份服务器扩展到管理数十亿个对象。客户可以通过内置的数据效率功能，以及将数据迁移或复制到磁带、公共云服务和本地对象存储器的功能，降低备份基础架构成本。IBM Storage Protect 还可以存储 IBM Storage Protect Plus 数据，让公司可以充分利用现有投资，用于长期数据保留和灾难恢复。
IBM Operations Manager
IBM Operations Manager for z/VM 支持针对 z/VM 虚拟机和 Linux 客户机的自动化操作监控和管理。它可帮助您在问题影响服务级别协议之前解决问题。系统程序员和管理员可根据系统警报自动执行日常维护任务。用户可通过查看针对服务机器和 Linux 客户机的控制台并与之交互来轻松调试各种问题。操作员能更好地解释消息并确定纠正措施。
IBM Backup and Restore Manager
IBM Backup and Restore Manager for z/VM 支持备份和恢复 z/VM 系统上的文件和数据以及 Linux 等非 z/VM 客户机系统的映像。它通过使用简化的文件、迷你磁盘、共享文件系统文件空间以及完整系统数据备份和恢复工具来确保系统和数据可用。它可以通过优化每种数据类型的操作来执行备份和恢复功能。它还提供灵活的文件选择功能，并且支持通配符。
IBM Tape Manager
可选择包含
IBM Tape Manager for z/VM 是一个可选组件，用于组织磁带目录中有关磁带资源的信息。它跨多个 IBM z/VM 系统管理磁带，并且支持维护磁带卷的一个目录。它监控磁带资源，并在磁带资源不足或磁带目录磁盘空间即将耗尽时通知用户。
IBM Tape Manager for z/VM 支持标准标签 (SL) 和非标签 (NL) 磁带。此外，还支持 IBM、Oracle StorageTek、EMC 和 Luminex 的手动磁带设备以及物理和虚拟磁带库。
IBM Cloud Infrastructure Center
可选择包含
IBM Cloud Infrastructure Center 是一款适用于 Infrastructure Suite for z/VM and Linux 的可选组件。它是一种 IaaS 产品，支持为实现非容器化和容器化工作负载的 IaaS 管理提供行业标准的用户体验。它为 IBM z/VM 虚拟基础架构提供生命周期管理并支持服务自动化。它还支持将 IBM Z 和 IBM LinuxONE 集成到企业级混合云模型中。因此，Cloud Infrastructure Center 可以为整个企业的可扩展基础架构云管理解决方案奠定基础。