IBM Tape Manager for z/VM 将磁带资源信息整理在磁带目录中。可覆盖多个 IBM z/VM 系统管理磁带，支持用户为磁带卷维护一个目录。监控磁带资源，并在磁带资源不足或磁带目录磁盘空间即将耗尽时通知用户。Tape Manager for z/VM 支持标准标签 (SL) 和非标签 (NL) 磁带，还支持 IBM、Oracle® StorageTek、EMC® 和 Luminex 的手动磁带设备以及物理和虚拟磁带库。
通过 z/VM 上的资源访问控制设施 (RACF) 或其他外部安全性管理器 (ESM)，或通过内部安全性管理器保护磁带资源。
与其他 z/VM 和非 z/VM 系统一起动态共享磁带设备。
使用实用程序执行数据安全擦除、磁带目录验证和 ATL 内容验证。
允许授权用户请求磁带安装，并可选择地支持无标签 (NL) 和旁路标签处理 (BLP) 安装请求。
了解如何安装、配置和使用产品。
了解如何启用 RACF 设施类，控制对 IBM Tape Manager for z/VM 功能的访问。
了解如何在 TS7700 磁带网格环境中配置 Tape Manager for z/VM 和 DFSMSRMS z/VM。
了解如何配置 Tape Manager for z/VM，从而加强对 IBM TS7700 虚拟磁带环境中暂存卷的管理。
首次在 z/VM 系统上安装 IBM Tape Manager for z/VM 的提示和技巧。
了解更多有关 Tape Manager for z/VM 的功能和架构的信息，包括如何在 z/VM 系统之间共享磁带目录。
IBM 灵活支付计划有助于确保基础架构投资与工作负载需求保持一致。