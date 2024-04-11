IBM Tape Manager for z/VM 将磁带资源信息整理在磁带目录中。可覆盖多个 IBM z/VM 系统管理磁带，支持用户为磁带卷维护一个目录。监控磁带资源，并在磁带资源不足或磁带目录磁盘空间即将耗尽时通知用户。Tape Manager for z/VM 支持标准标签 (SL) 和非标签 (NL) 磁带，还支持 IBM、Oracle® StorageTek、EMC® 和 Luminex 的手动磁带设备以及物理和虚拟磁带库。