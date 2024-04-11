IBM Operations Manager for z/VM
面向 z/VM 虚拟机和 Linux 客户机的自动化操作监控和管理
抽象几何 V 形图案的图示
Operations Manager for z/VM 能为企业做些什么

IBM® Operations Manager for z/VM 支持针对 z/VM 虚拟机和 Linux® 客户机的自动化操作监控和管理。它可帮助您在潜在问题影响您的服务级别协议之前解决它们。
系统程序员和管理员可根据系统警报自动执行日常维护任务。用户可通过查看针对服务机器和 Linux 客户机的控制台并与之交互来轻松调试各种问题。操作员能更好地解释消息并确定纠正措施。
优势
自动响应问题

创建自动化操作，以响应 z/VM 服务计算机和 Linux 客户机上的控制台消息 – 在出现特定问题时做出响应。

 高级监控

监控和管理假脱机文件，以及监控页面空间。

 自动执行任务

利用计划事件在特定的时间或下班之后执行任务，无需手动干预。

 针对规则特定问题的检查

定义规则，从而指定在 z/VM 服务机器和 Linux 客户机中查找哪些问题或问题类型。
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监控 z/VM 和 Linux on IBM® Z 的性能。

 IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux

面向 IBM z/VM® 和 Linux on IBM Z Systems 的可见性和自动化。
资源

产品简介

 IBM Operations Manager for z/VM V1.6 资料文档

提供 Operations Manager for z/VM V1.6 的单页概述。

白皮书

 利用 IBM Operations Manager for z/VM 管理 z/VM 上的 z/OS 客户机

了解如何配置 z/OS，以使 Operations Manager for z/VM® 能够查看和使用主控制台。

 启用 RACF 设施类，以供 IBM Operations Manager for z/VM 使用

了解如何启用 RACF 设施类，以控制对 IBM Operations Manager for z/VM 功能的访问权限。

 将 Operations Manager 配置文件和自动化 EXEC 放入共享文件系统中

跨多个 z/VM 系统轻松更新和共享 Operations Manager 配置文件。

 在 Linux 系统启动时自动登录用户

了解 Mingetty，这种自动登录方法会在 Linux® 启动时自动登录用户 ID。

 使用 Automation for z/VM and Linux 创建事件控制台

以大多数 z/OS® 系统程序员熟悉的方式执行事件管理和自动化。

 整合 Operations Manager for z/VM 与 Netcool®/OMNIbus

发送事件集成工具 (EIF) 事件和简单网络管理协议 (SNMP) 陷阱。

 将 Linux 和 UNIX SYSLOG 数据路由到 Operations Manager

将 Operations Manager 配置为接收本地和远程系统日志数据，以便向它路由这些数据。

其他资源

 安装提示和技巧

阅读这些提示和技巧，以准备安装 Operations Manager for z/VM。

 IBM Z 上的 z/VM 和 Linux 的操作监控和自动化

获取有关 IBM Z® Systems 上的 z/VM 和 Linux 的操作监控和自动化的技巧和最佳实践。

 Operations Manager for z/VM 产品文档

了解如何安装、配置和使用产品。

 IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux - 客户体验

有关如何管理 z Systems 或 LinuxONE 环境中的 z/VM 和 Linux 的各种真实客户体验场景汇总。
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