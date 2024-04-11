IBM® Operations Manager for z/VM 支持针对 z/VM 虚拟机和 Linux® 客户机的自动化操作监控和管理。它可帮助您在潜在问题影响您的服务级别协议之前解决它们。
系统程序员和管理员可根据系统警报自动执行日常维护任务。用户可通过查看针对服务机器和 Linux 客户机的控制台并与之交互来轻松调试各种问题。操作员能更好地解释消息并确定纠正措施。
创建自动化操作，以响应 z/VM 服务计算机和 Linux 客户机上的控制台消息 – 在出现特定问题时做出响应。
监控和管理假脱机文件，以及监控页面空间。
利用计划事件在特定的时间或下班之后执行任务，无需手动干预。
定义规则，从而指定在 z/VM 服务机器和 Linux 客户机中查找哪些问题或问题类型。
监控 z/VM 和 Linux on IBM® Z 的性能。
面向 IBM z/VM® 和 Linux on IBM Z Systems 的可见性和自动化。
白皮书
了解如何配置 z/OS，以使 Operations Manager for z/VM® 能够查看和使用主控制台。
了解如何启用 RACF 设施类，以控制对 IBM Operations Manager for z/VM 功能的访问权限。
跨多个 z/VM 系统轻松更新和共享 Operations Manager 配置文件。
了解 Mingetty，这种自动登录方法会在 Linux® 启动时自动登录用户 ID。
以大多数 z/OS® 系统程序员熟悉的方式执行事件管理和自动化。
发送事件集成工具 (EIF) 事件和简单网络管理协议 (SNMP) 陷阱。
将 Operations Manager 配置为接收本地和远程系统日志数据，以便向它路由这些数据。
其他资源
阅读这些提示和技巧，以准备安装 Operations Manager for z/VM。
获取有关 IBM Z® Systems 上的 z/VM 和 Linux 的操作监控和自动化的技巧和最佳实践。
了解如何安装、配置和使用产品。
有关如何管理 z Systems 或 LinuxONE 环境中的 z/VM 和 Linux 的各种真实客户体验场景汇总。