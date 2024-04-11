IBM® Operations Manager for z/VM 支持针对 z/VM 虚拟机和 Linux® 客户机的自动化操作监控和管理。它可帮助您在潜在问题影响您的服务级别协议之前解决它们。

系统程序员和管理员可根据系统警报自动执行日常维护任务。用户可通过查看针对服务机器和 Linux 客户机的控制台并与之交互来轻松调试各种问题。操作员能更好地解释消息并确定纠正措施。