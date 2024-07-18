保护静态数据、传输中的数据和使用中的数据。 获得更高级别的隐私保障。
机密计算通过在基于硬件的可信执行环境 (TEE) 中执行计算来保护敏感数据。 IBM Cloud® 通过在整个计算生命周期中保护数据来超越机密计算。 您可以获得更高级别的隐私保障，并获得对静态数据、传输中数据和使用中数据的完全授权。
通过加速云采用之旅并运用“安全第一”方法，实现持续创新。
通过技术保证，使您的 CI/CD 管道免受居心不良者的侵害。 任何人都无法访问您的数据 - 甚至是 IBM。
获得对您的数据的完全授权。 通过 FIPS 1402 4 级 HSM 获得最高级别的密钥管理保护。
Irene Energy 利用 IBM 和机密计算，以可负担得起的价格为非洲偏远地区供电。
Phoenix Systems 将公共云的便利性与前所未有的安全性融为一体。
Ledgermatic 通过机密计算将公司资产、流程和融资服务迁移到区块链。
注册商标 Linux® 必须获得 Linux Foundation 的再许可才能使用；Linux Foundation 是 Linus Torvalds 的独家被许可方，也是该标记的全球拥有者。