IBM Confidential Computing Containers for Red Hat Ecosystem

推进机密计算 和 IBM 机密计算产品系列，使其成为 Red Hat Ecosystem 的全面集成部分

加密合约插图

适用于 Red Hat 生态系统的机密计算

了解 IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 和 IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShift。这两款功能强大的产品可保护敏感数据，涵盖开发和部署阶段并贯穿实际应用的全过程。它们共同构成硬件机密计算的基础，可保护混合环境中的工作量。
强制隔离敏感资产

通过在混合环境中实施基础设施执行、策略驱动的隔离，保护敏感数据、AI 模型和 IP。
内置 AI 和加密加速

借助统一堆栈中的集成 AI 和加密加速，无缝运行机密工作量。
基于硬件的信任和密钥控制

通过基于硬件的独特信任锚保持对加密密钥的完全所有权和控制权。
多方加密合约

通过针对不同角色使用零知识证明和策略绑定的加密合约，在部署时实现可验证的工作负载身份。

最新动态

IBM Hyper Protect Red Hat Ecosystem 现已更名为 IBM Confidential Computing for Red Hat Ecosystem

IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform 现已更名为 IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform 

IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 现已更名为 IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization SolutionsVirtualization Solutions 

功能

运行时隔离图
选择您的产品

工程师在服务器机房操作电脑
IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
利用基于硬件的保护措施，保障 Red Hat 虚拟化解决方案上的 Linux 容器安全，同时保护数据和应用程序免受内部和外部威胁。
开发人员正在检查系统
IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform
通过在策略强制容器中加密工作量，该方案可扩展 Red Hat OpenShift 上的机密计算能力，甚至阻止平台管理员的访问。
用例 采用冷存储安全技术的数字资产

使用采用 Crypto Express 的  IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 保护数字资产和签名密钥。这种组合受到 Metaco 和 Ripple 等区块链提供商的信任，可确保安全的离线签名和策略保护。

 了解数字资产解决方案 基于身份的机密管理

通过保护应用程序身份，消除与泄露凭据相关的风险。基于身份的访问控制可确保机密信息保持机密性，从而减少人为错误和内部威胁载体。

 隐私保护服务

使用  IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform 来利用机密计算环境，以保护和管理高度敏感的制造数据和设计工件。

 阅读 SEAL Systems 成功案例 受监管行业中的机密 AI

确保 AI 模型在训练和推理期间保持机密。Jamworks 等合作伙伴使用  IBM 机密计算集成 AI，同时保护专有内容。

 阅读 Jamworks 成功案例 混合机密云部署

即使工作负载跨越 x86 和 LinuxONE 平台，也能通过保护加密密钥和执行认证策略在混合环境中巩固信任。

 深入了解部署注意事项

资源

IBM 机密计算平台
深入了解 IBM 机密计算平台（第二代），该平台通过机密计算实现安全、加密的工作负载。
红皮书：IBM 机密计算平台
阅读如何在混合云环境中应用数据保护和机密性。
采用 OpenShift 的 IBM 机密计算
使用 IBM 机密计算和 OpenShift 沙箱容器保护敏感工作负载，通过虚拟机级隔离实现机密计算。
IBM 的机密容器
了解 Red Hat OpenShift 和 IBM Secure Execution 如何将机密计算引入容器化工作负载。
采取后续步骤

了解如何将 IBM 机密计算平台产品组合作为 Red Hat 生态系统的完全集成部分，来推进机密计算。
