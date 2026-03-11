IBM Confidential Computing Containers for Red Hat Ecosystem

推进机密计算 和 IBM 机密计算产品系列，使其成为 Red Hat Ecosystem 的全面集成部分
了解 IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 和 IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShift。这两款功能强大的产品可保护敏感数据，涵盖开发和部署阶段并贯穿实际应用的全过程。它们共同构成硬件机密计算的基础，可保护混合环境中的工作量。
通过在混合环境中实施基础设施执行、策略驱动的隔离，保护敏感数据、AI 模型和 IP。
借助统一堆栈中的集成 AI 和加密加速，无缝运行机密工作量。
通过基于硬件的独特信任锚保持对加密密钥的完全所有权和控制权。
通过针对不同角色使用零知识证明和策略绑定的加密合约，在部署时实现可验证的工作负载身份。
IBM Hyper Protect Red Hat Ecosystem 现已更名为 IBM Confidential Computing for Red Hat Ecosystem
IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform 现已更名为 IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform
IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 现已更名为 IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization SolutionsVirtualization Solutions
使用采用 Crypto Express 的 IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 保护数字资产和签名密钥。这种组合受到 Metaco 和 Ripple 等区块链提供商的信任，可确保安全的离线签名和策略保护。
通过保护应用程序身份，消除与泄露凭据相关的风险。基于身份的访问控制可确保机密信息保持机密性，从而减少人为错误和内部威胁载体。
使用 IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform 来利用机密计算环境，以保护和管理高度敏感的制造数据和设计工件。
确保 AI 模型在训练和推理期间保持机密。Jamworks 等合作伙伴使用 IBM 机密计算集成 AI，同时保护专有内容。
即使工作负载跨越 x86 和 LinuxONE 平台，也能通过保护加密密钥和执行认证策略在混合环境中巩固信任。