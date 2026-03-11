IBM 机密计算平台

IBM 机密计算平台采用 IBM Secure Execution for Linux 技术（包括内存加密、加密合约和超级管理程序等硬件与固件功能），为工作负载构建独立的安全环境。

IBM 机密计算保护您的应用程序和数据在整个生命周期中的安全。通过机密计算和加密密钥控制，您可以保持完整权限，充分保障数据在静止、传输和使用过程中的安全性。