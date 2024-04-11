对保存敏感数据的容器化工作负载提供完全的数据隐私和保护
Hyper Protect Virtual Servers 完全适合开发人员使用，并且能够使用行业标准的 Open Container Initiative (OCI) 映像和标准用户界面在 IBM Cloud 的 Virtual Private Cloud (VPC) 基础架构中进行预配、管理、维护和监视。通过利用 VPC，下一代 Hyper Protect Virtual Servers 能够提供额外的网络安全功能。
要利用这些 VPC 功能，您可以利用位于伦敦、圣保罗、东京、多伦多和华盛顿特区的 IBM Cloud 数据中心（即将推出更多数据中心）。
对于尚未提供 VPC（或实施了数据驻留要求）的特定国家或地区的客户，可以将以下位置作为经典 IBM Cloud 数据中心：达拉斯、法兰克福、悉尼和华盛顿特区。
宣布推出 IBM Hyper Protect Virtual Servers for Virtual Private Cloud
通过 LinuxONE 支持的数据加密和运行时隔离保护您的虚拟服务器。IBM 管理员无法访问您的数据。
组织采用容器是因为，容器在开发运维中具有高性能、可扩展性和高效率的特点。此外，容器还提高了开发人员的工作效率，提供应用程序可移植性并支持 OCI 映像。
满足 HIPAA 就绪、IRAP、SOC2 1 类和 ISO 认证的法规要求。
保护边界不再位于逻辑分区级别（包括操作系统和应用程序），从而将应用程序与操作系统隔离。仅由管理员控制客户代码和数据，无一例外。
查看有关新的本地解决方案的公告，您可以通过该解决方案安全地构建、部署和管理混合云的关键应用程序。
使用云硬件安全模块 (HSM) 和自行保管密钥 (KYOK) 加密保护数据。
创建服务实例并开始使用。