Hyper Protect Virtual Servers 完全适合开发人员使用，并且能够使用行业标准的 Open Container Initiative (OCI) 映像和标准用户界面在 IBM Cloud 的 Virtual Private Cloud (VPC) 基础架构中进行预配、管理、维护和监视。通过利用 VPC，下一代 Hyper Protect Virtual Servers 能够提供额外的网络安全功能。

要利用这些 VPC 功能，您可以利用位于伦敦、圣保罗、东京、多伦多和华盛顿特区的 IBM Cloud 数据中心（即将推出更多数据中心）。

对于尚未提供 VPC（或实施了数据驻留要求）的特定国家或地区的客户，可以将以下位置作为经典 IBM Cloud 数据中心：达拉斯、法兰克福、悉尼和华盛顿特区。