主页 计算和服务器 Hyper Protect Virtual Servers IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

对保存敏感数据的容器化工作负载提供完全的数据隐私和保护

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什么是 IBM Cloud® Hyper Protect Virtual Servers？

Hyper Protect Virtual Servers 完全适合开发人员使用，并且能够使用行业标准的 Open Container Initiative (OCI) 映像和标准用户界面在 IBM Cloud 的 Virtual Private Cloud (VPC) 基础架构中进行预配、管理、维护和监视。通过利用 VPC，下一代 Hyper Protect Virtual Servers 能够提供额外的网络安全功能。

要利用这些 VPC 功能，您可以利用位于伦敦、圣保罗、东京、多伦多和华盛顿特区的 IBM Cloud 数据中心（即将推出更多数据中心）。

对于尚未提供 VPC（或实施了数据驻留要求）的特定国家或地区的客户，可以将以下位置作为经典 IBM Cloud 数据中心：达拉斯、法兰克福、悉尼和华盛顿特区。

 

宣布推出 IBM Hyper Protect Virtual Servers for Virtual Private Cloud
技术保证

通过 LinuxONE 支持的数据加密和运行时隔离保护您的虚拟服务器。IBM 管理员无法访问您的数据。

 容器化

组织采用容器是因为，容器在开发运维中具有高性能、可扩展性和高效率的特点。此外，容器还提高了开发人员的工作效率，提供应用程序可移植性并支持 OCI 映像。

 合规性和审计支持

满足 HIPAA 就绪、IRAP、SOC2 1 类和 ISO 认证的法规要求。

 安全执行

保护边界不再位于逻辑分区级别（包括操作系统和应用程序），从而将应用程序与操作系统隔离。仅由管理员控制客户代码和数据，无一例外。
优势 单独控制

单独访问代码和数据，无一例外。

 高度可用

配置实例以实现高弹性和低延迟。

 开发人员友好型

使用标准 UI 预配、管理、维护和监视。

 受保护和私密

在整个生命周期中保护您的工作负载。

客户案例

DIA DIA 使用 IBM Cloud 和机密计算帮助保护其分散式金融信息平台。 阅读客户故事
Unbound Tech Unbound Tech 提供了流动性和安全性，以实现行之有效的数字资产管理。 阅读客户故事
相关产品 IBM Hyper Protect Virtual Servers（本地解决方案）

查看有关新的本地解决方案的公告，您可以通过该解决方案安全地构建、部署和管理混合云的关键应用程序。

 查看本地解决方案 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

使用云硬件安全模块 (HSM) 和自行保管密钥 (KYOK) 加密保护数据。

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