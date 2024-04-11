为工作站获取个人网络功能，从而可以使用现有的网络功能，包括 SNA 应用程序和技术。IBM Personal Communications 提供主机通信和终端仿真功能，包括 3270、5250 和 VT 仿真、FTP 客户端以及 SNA 网络架构应用程序支持和 TCP/IP 连接。用户还可享受广泛的 API 支持，包括通过 C++ 和 Java 等语言的仿真器高级语言应用程序编程接口 (EHLLAPI)。