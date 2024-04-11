Rational Host Integration Solution 包括三个核心组件，用于创建和部署可整合和转换主机系统的高级业务应用程序。
Host Access Transformation Services (HATS)
通过现代用户界面或行业标准 web 服务，将终端应用程序的范围扩展到 web。
免费试用：IBM Rational HATS 30 天试用。 使用 IBMid 或创建一个新的 IBMid 来注册试用。
Host On-Demand (HOD)
通过适用于 TN3270E、TN5250、VT52、VT100、VT220、VT420、IBM® CICS 应用程序和 FTP 服务器的一个接口，获得高度安全的 web 到主机访问和 web 应用程序编程支持。
Personal Communications
采用传统的主机通信和终端仿真，访问主机应用程序和数据。
利用 Rational Host Access Transformation Services Toolkit 开发新的应用程序，为 3270 和 5250 应用程序生成图形用户界面 (GUI)。 从浏览器、portlet、富客户端或移动设备访问主机应用程序。还可生成 JavaBeans 整合对象，该对象合并与主机应用程序的交互以创建网络服务。
使用 Java 工具集及其 Host Access Beans for Java 创建自定义按需应用程序。可以通过基于浏览器的高度安全界面，在内联网和互联网环境中为用户提供访问。用户还将获得对多个主机系统的支持，包括 TN3270E、TN5250、VT100、VT220、VT420、Secure Shell (SSH)、IBM® CICS Transaction Gateway 和 FTP。
为工作站获取个人网络功能，从而可以使用现有的网络功能，包括 SNA 应用程序和技术。IBM Personal Communications 提供主机通信和终端仿真功能，包括 3270、5250 和 VT 仿真、FTP 客户端以及 SNA 网络架构应用程序支持和 TCP/IP 连接。用户还可享受广泛的 API 支持，包括通过 C++ 和 Java 等语言的仿真器高级语言应用程序编程接口 (EHLLAPI)。
获得可靠、高度安全的支持，通过各种网络连接到主机应用程序和数据。Rational Host Integration Solution 支持多种协议和操作系统环境，包括 SNA、TCP/IP、内联网、外联网、Linux、Microsoft Windows 系列和 IBM® z/OS。还可以与 WebSphere Application Server 和 WebSphere Application Server Network Deployment 整合，实现近乎无缝的部署。