从 Web 浏览器中或作为 Web Start 应用程序访问您的主机系统，并将主机应用程序和数据扩展到远程用户、业务合作伙伴、供应商和销售人员。您可以获得对多个主机系统的支持，包括 TN3270E、TN5250、VT100、VT220、VT420、安全 Shell (SSH)、IBM CICS® Transaction Gateway 和 FTP。您的连接符合联邦信息处理标准 (FIPS)，并通过传输层安全性 (TLS) 提供到主机系统的安全连接。