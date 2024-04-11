IBM Host On-Demand (HOD) 从单一界面中提供高度安全的 Web 到主机终端仿真，以及主机访问应用程序编程支持。Host On-Demand 提供到 TN3270E、TN5250、VT52、VT100、VT220 和 VT420 系统、IBM CICS® 应用程序和 FTP 服务器的连接。托管的 Host On Demand 环境取代了本地计算机上的浏览器，而无需下载 Java 运行时环境 (JRE)。
Host On-Demand 可以作为单独产品提供，也可以作为 IBM Host Access Client Package 和 IBM Host Integration Solution 的一部分提供。
了解新功能和修复的更多信息。
在内联网和互联网环境中为所有用户提供高度安全且基于浏览器的主机访问。
获得基于 Web 的应用程序编程支持以创建自定义 Web 应用程序。
与高级管理和桌面实用程序结合使用，以更快地进行实施并提高用户工作效率。
通过在支持 IBM Host On-Demand 客户端的所有平台（包括 Web 浏览器）上运行仿真器客户端，获得与主机系统的独立连接。
通过 IBM Host Integration License Manager 实时跟踪正在使用的许可证数量。
使用广泛的平台支持和集成功能获得更大的现有投资回报。
从 Web 浏览器中或作为 Web Start 应用程序访问您的主机系统，并将主机应用程序和数据扩展到远程用户、业务合作伙伴、供应商和销售人员。您可以获得对多个主机系统的支持，包括 TN3270E、TN5250、VT100、VT220、VT420、安全 Shell (SSH)、IBM CICS® Transaction Gateway 和 FTP。您的连接符合联邦信息处理标准 (FIPS)，并通过传输层安全性 (TLS) 提供到主机系统的安全连接。
使用 Java® 工具集（包括 Host Access Beans for Java）快速创建自定义按需应用程序。可以使用主机访问类库 (HACL) 快速轻松地访问主机应用程序。您还可以创建自定义 portlet，以从 IBM WebSphere® Portal 中访问主机应用程序。
使用易于使用的部署向导，创建包含主机会话的不同配置信息的自定义文件。可以直接从 Web 服务器中进行安装和管理，从而简化维护和升级。您的用户可以使用“便笺簿”、“屏幕历史记录”、“热点”、“快速连接”、“查找文本”和“显示会话水印”功能。
作为 HOD 服务器安装的一部分，获得单独的 Host On-Demand 仿真器。该仿真器打包为 zip 文件，可以在客户端桌面上进行下载。该仿真器基于 Java，因此，它独立于平台，可以在 HOD 客户端支持的所有平台上运行。
记录有关客户端的更多详细信息，包括产品、子客户端、版本、IP 地址、Mac 地址、计算机名称、系统用户名和许可证签入时间戳。您可以使用基于 Web 的集中式 IBM Host Integration License Manager 同时计算 HOD 和 PCOMM 许可证数量。
从单一 3270 界面中提供到多个 z/OS 应用程序的快速、安全、可控和并发的访问。
将用户通过不同的网络连接到企业主机应用程序和数据，并扩展 AIX、Linux 和 Linux on IBM Z 连接。
一系列程序，它们提供界面以显示大型机程序中的图形。
为 3270 型全屏终端创建屏幕布局和输入映射的软件工具。
Host On-Demand 可以作为单独产品提供，也可以作为 IBM Host Access Client Package 和 IBM Host Integration Solution 的一部分提供。
用于 z/OS® 主机远程访问和终端仿真的软件。它包括 IBM Personal Communications、IBM Host On-Demand 和 IBM Host Access Client Package Extended Edition。
适用于多种环境的完整主机访问和现代化解决方案。它包括 IBM Host Access Transformation Services、IBM Host On Demand 和 IBM Personal Communications。