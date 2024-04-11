IBM Graphical Data Display Manager (GDDM) 系列程序在 IBM 主机数据处理应用程序中提供呈现服务。这些服务依托于在 IBM 显示终端和其他设备上显示数据的一组功能。GDDM 将数据发送到各种设备，包括显示器、打印机、绘图仪和主机连接的个人计算机。GDDM 还接受输入，从键盘读取字母数字数据、从平板电脑或鼠标读取图形数据、从扫描仪读取图像数据。