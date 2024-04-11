IBM Graphical Data Display Manager (GDDM) 系列程序在 IBM 主机数据处理应用程序中提供呈现服务。这些服务依托于在 IBM 显示终端和其他设备上显示数据的一组功能。GDDM 将数据发送到各种设备，包括显示器、打印机、绘图仪和主机连接的个人计算机。GDDM 还接受输入，从键盘读取字母数字数据、从平板电脑或鼠标读取图形数据、从扫描仪读取图像数据。
创建图形、图像和字母数字文本，以供多种受支持的输出设备显示或打印。读取设备输入，并在多个独立的窗口中分屏显示。
利用 API 形式的一组用户界面，创建图形和绘制图表，并允许向/从应用程序和 GDDM 实用程序输入/输出直观的数据。
无需亲自编写应用程序以支持 GDDM。很多 IBM 程序包和其他软件包都会使用 GDDM – 您甚至可能会发现自己已经在使用其中一款这样的产品了。
以 API 形式提供一组基本用户界面，支持多种编程语言以及现成的应用程序和实用程序。GDDM 呈现图形设施 (GDDM-PGF) 提供一组呈现图形 API 例程，为绘制图表提供更简单的替代基础 API。应用程序员可以调用子例程，实现在应用程序和 GDDM 实用程序中输入和输出图形、图像和字母数字文本。
一组常用的应用程序功能可以帮助用户使用显示终端。这些功能包括平移和缩放；为打印和绘制调整大小、位置和方向；滚动和定位操作员窗口以及调整这些窗口的大小。无需额外编程即可增强 GDDM 应用程序，包括用户编写的程序。按下 PA 或 PF 键之后，GDDM 会在屏幕底部叠加一个菜单，其中会列出适用于当前应用程序的所有用户控制功能。
图像符号编辑器是一组由点图案构成的字符或形状。每个点对应于设备上的一个显示点。图像符号具有固定大小，可以为其定义颜色。此编辑器附带了多组可用作字型的图像符号。每一组图像符号都包含多种国家扩充码页 (CECP) 符号，还为各种阴影图案和标记字符提供了多组图像符号。
该实用程序提供格式化文本、图形和图像的组合。例如，VM 环境中的 LIST3820 文件就是复合文档。复合文档可以是高级功能打印数据流 (AFPDS) 或复合文档呈现数据流 (CDPDS)。显示复合文档时，屏幕呈现与打印版本相似。使用 CDPU 打印的文档可以发送至任何支持复合文档打印的打印机。
GDDM 提供了一些用来将文件从一种格式转换为另一种格式的实用程序，包括：ADMUGIF，用来将 GDDM 文件转换为图形交换格式 (GIF) 文件；ADMUCG，用来将计算机图形元文件 (CGM) 转换为 GDDM ADMGDF（图形数据格式）文件；ADMUGC，用来将 ADMGDF 文件转换为 CGM 格式；以及 ADMUPCx，用来将文件从 ADMGDF 文件转换为图像交换格式 (PIF) 和从 PIF 格式转换为 ADMGDF。
使用打印队列管理器 (ADMPQM)，系统操作员可以动态管理 TSO 上的 GDDM 主打印队列，而无需停止 TSO 打印实用程序。
GDDM 需要以下操作系统：
无需额外的硬件。
一组用来解决商业数据处理、系统设计、可视化、工程、教学等问题的功能。
促进现有 COBOL 应用程序与现代基础架构技术配合，并提供对 JSON、XML 和 Java 的本机支持。
高级语言编译器和运行时库，可促进 REXX 脚本编制以及 IBM Z 应用程序开发和运行时。
利用数学函数支持，构建高性能应用程序。
用于在 IBM z/OS 操作系统上构建和维护 PL/I 应用程序的软件开发环境。
一个面向 IBM Z® 平台的操作系统，适用于传统的批处理和联机事务处理应用程序。
快速一致地响应，支持大交易量；保证高可用性与高可扩展性，同时降低单笔交易成本。