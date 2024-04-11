IBM® CL/SuperSession 提供了强大的功能和灵活性，可以为用户整合和定制复杂的应用程序、定制用户安全配置文件以及从多个会话中提取数据。您可以为特定用户或用户组定制菜单，控制应用程序的访问权限。管理员可以使用 CL/SuperSession 只需一次按键操作即在活动应用程序之间移动，以提高效率和应用程序管理。这些功能简化了用户体验，提高了工作效率。