IBM® CL/SuperSession 提供了强大的功能和灵活性，可以为用户整合和定制复杂的应用程序、定制用户安全配置文件以及从多个会话中提取数据。您可以为特定用户或用户组定制菜单，控制应用程序的访问权限。管理员可以使用 CL/SuperSession 只需一次按键操作即在活动应用程序之间移动，以提高效率和应用程序管理。这些功能简化了用户体验，提高了工作效率。
IBM 的灵活支付解决方案可帮助您协调基础架构投资与工作负载需求。
运行程序对话框，访问真实终端和多个 IBM 虚拟电信访问方法（VTAM®）会话。
更新权限、组配置文件、会话超时和可用会话。应用程序可以根据安全配置文件显示。
建立一个中央控制点，以监控用户和虚拟会话并对其执行操作。
从多个 IBM® VTAM® 会话中提取数据并在其他会话中使用它。您可以将两个复杂的应用程序合并到一个更易于理解的屏幕中。此外，您还可以对一个按键进行编程，以复制一组经常执行的按键，这与某些 PC 软件包中的宏非常相似。
根据用户需要的应用程序，将用户分配到相应的组，并允许他们自动登录到特定的应用程序。可以使用热键或短语在应用程序之间轻松切换。还可以将仿真器屏幕拆分成多个显示空间。
从中央控制点监控用户、虚拟会话和关键资源。HelpDesk 操作员可以查看用户和会话信息，查看用户屏幕以协助解决问题，发送广播或单独信息，使用 HelpDesk 监控器监控关键资源。对于 High Availability Option 用户，多点帮助台可以为任何连接系统上的用户提供服务。
利用允许对表示逻辑和处理逻辑进行自定义的 CL/SuperSession 功能，提高安全性和增强网络控制。可以获得有关登录、菜单选择、广播信息、网络新闻等屏幕自定义功能的支持。当虚拟会话有意或无意断开连接时，还可以通过阻止虚拟终端的下一个用户访问残留数据来保护您的数据。
使用高可用性选项 (HAO) 实现多点服务台功能，同时进行配置文件同步，以提高跨连接系统和综合系统会话的可用性、性能和可管理性。
通过 HAO 配置文件同步优化应用程序可用性。使用配置文件同步自动将用户配置文件更新传播到链接的 CL/SuperSession 实例并消除单点故障。利用 VTAM 通用资源实现自动负载平衡，以提高性能并减少系统争用。
允许多个入口点或网关，每个入口点或网关都具有独特的会话和安全访问配置。
重新排序、修改和删除会话或者添加会话。动态保存更改，无需注销并重新登录，即可使更改生效。
使用 MFA 令牌验证对 CL/SuperSession 的登录。用户的退出可以生成一个令牌，CL/SuperSession 使用该令牌来方便登录虚拟会话，例如 TSO 和 IBM CICS®。
在 IBM RACF® 和 ACF2 等安全产品中使用口令短语和 PassTicket 支持，以增强安全性。
查看用户配置文件、会话信息和系统访问数据，并将其卸载到文件中。
创建和下载概要信息报告、下载 XML 格式的概要信息和系统访问数据。
获取有关 CL/SuperSession 程序维护的更多信息。
可帮助您从 CL/SuperSession 1.4.7 或 2.1 迁移到 3.1 的信息
适用于负责设置安全系统和添加用户的管理员。
增强分区数据集的在线和批处理功能。
将 Easytrieve 应用程序迁移到 IBM Z 上的 IBM COBOL。
面向 z/OS 应用程序开发的企业工具。
使用您选择的语言（从 Node.js 到 COBOL）创建新应用程序，并在安全、可扩展、经济高效的环境中支持高事务工作负载。
处理快速不断变化、多种多样、不可预测的工作负载，同时优化对资源的利用和投资。